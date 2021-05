FC Bayern München, News und Gerüchte: Interesse an Barcelonas Miralem Pjanic, Lewandowski vermeidet Bayern-Bekenntnis - der FCB heute

Mit welchem Kader geht der FC Bayern in die neue Saison. Angeblich soll Barcas Miralem Pjanic ein Kandidat beim Meister sein. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Dienstag nach Saisonende. Alle News und Infos zum FCB gibt es hier.

Was die letzten Tage rund um die Säbener Straße passiert ist, könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern, Gerücht: Angeblich Interesse an Barcelonas Miralem Pjanic

Der FC Bayern beschäftigt sich nach Angaben der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo mit Barcelonas Miralem Pjanic. Dem Bericht zufolge haben die Bayern den Katalanen bereits ein Angebot für den Bosnier unterbreitet, genau wie PSG, Chelsea und einige italienische Spitzenklubs.

Pjanic war erst im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro von Juventus zu Barca gewechselt. Unter Trainer Ronald Koeman war der Mittelfeldmann aber meist nur Ersatz und saß zuletzt wochenlang auf der Tribüne. In der Liga stand Pjanic nur sechsmal in der Startfelf. Deshalb soll sein Wechselwunsch auch nur für den Fall gelten, dass Koeman auch in der kommenden Saison auf der Barca-Bank sitzt.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski vermeidet Bayern-Bekenntnis

Robert Lewandowski hat in einem Interview mit dem kicker ein klares Bekenntnis zum FC Bayern vermieden. Die Frage, welche Ziele er bei den Münchner noch habe und ob sein Job nach dem nächsten Meistertitel und dem Aufstellen des Bundesliga-Torrekords erledigt sei, antwortete der Pole: "Damit habe ich mich noch nicht konkret beschäftigt."

Der 32-Jährige steht noch bis 2023 beim FCB unter Vertrag.

FC Bayern, Gerücht: Direkter Kontakt zwischen Flick und Real Madrid?

Zwischen Real Madrid und dem scheidenden Bayern-Trainer Hansi Flick gab es offenbar direkten Kontakt. Das berichtet der kicker .

Demnach gab es ein Gespräch zwischen Real-Boss Florentino Perez und Flick, dem Bericht nach soll Real eine mögliche Verpflichtung des Deutschen zur "Chefsache" gemacht haben.

Zudem soll auch der FC Barcelona weiterhin intensiv um Flick werben und ihn in Person von Präsident Joan Laporta von einem Engagement in Spanien überzeugen wollen. Zuletzt hieß es aus Spanien bereits, Flick sei der Wunschtrainer bei Barca.

Allerdings soll Flick weiterhin klar daran interessiert sein, das Amt des Bundestrainers von Joachim Löw zu übernehmen. Am Dienstag wurde er in der DFB-Zentrale gesehen, wo er aller Voraussicht nach seinen Vertrag beim Verband unterschreibt.

Flick ehrt zum einen das Amt des Bundestrainers, zum anderen stelle bei einer Tätigkeit im Spanien die Sprachbarriere ein Problem für ihn dar, da er sehr kommunikativ ist und viel Wert auf Zwischentöne lege, heißt es weiter.