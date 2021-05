FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer hält Rede für Abgänge, erste Wijnaldum-Gespräche offenbar positiv - der FCB heute

Vor dem gemeinsamen Abschied hat Manuel Neuer den Abgängen bei den Bayern um Trainer Hansi Flick eine Rede gehalten. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am ersten Montag nach Saisonende. Alle News und Infos gibt es hier.

Was die letzten Tage so passiert ist rund um die Säbener Straße, könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern, News: Neuer hält Rede für Flick, Martinez, Alaba und Boateng

Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat den Spielern, die den Klub verlassen, sowie Trainer Hansi Flick vor dem letzten Bundesligaspiel mit einer besonderen Geste gedankt. "Ich habe im Quarantäne-Trainingslager in Grassau eine Rede gehalten für die Spieler, die uns verlassen, und für Hansi Flick. Dabei habe ich Video-Sequenzen gezeigt, die an unsere gemeinsame Zeit erinnert haben. Damit wollte ich einfach zeigen, wie schön die Zusammenarbeit und wie wichtig jede einzelne Persönlichkeit für uns war", sagte Neuer im Interview auf der Klub-Homepage.

Flick war ebenso wie die langjährigen Spieler Jerome Boateng, David Alaba und Javi Martinez vor dem Spiel verabschiedet worden. Auch die beiden Co-Trainer Miroslav Klose und Hermann Gerland verlassen die Bayern.

Für Neuer haben die Erfolge der vergangenen zwölf Monate einen besonderen Stellenwert in der jüngeren Vergangenheit des Klubs - an die er zu gegebener Zeit auch erinnern will. "Diese Erfolge stehen für immer. Das werden wir nicht vergessen und müssen jetzt schon einmal darüber nachdenken, dass wir im Jahr 2030 mit der Mannschaft einen Lissabon-Trip machen. Das werde ich jetzt auch nochmal anbringen", sagte Neuer.

FC Bayern, News: Gespräche mit Liverpools Wijnaldum offenbar positiv

Ein möglicher Wechsel von Liverpools Georginio Wijnaldum zum FC Bayern nimmt offenbar erste konkretere Züge an. Medienberichten zufolge haben zwischen den Bayern und dem Management des ablösefreien Niederländers erste Gespräche stattgefunden, die auch positiv verlaufen sein sollen.

Wijnaldum hatte beim 2:0-Erfolg gegen Crystal Palace am Sonntag nach fünf Jahren bei den Reds sein letztes Spiel für den Klub von Jürgen Klopp absolviert. Bei Instagram äußerte sich der 30-Jährige danach emotional. "Es fällt mir sehr schwer, auf Wiedersehen zu sagen", schrieb "Gini" Wijnaldum dort: "Ich wäre gerne noch viele Jahre bei Liverpool geblieben, aber leider kam es anders."

Zudem erklärte er, noch keinen Vertrag bei einem anderen Klub unterschrieben zu haben. Auch der FC Barcelona mit dem niederländischen Trainer Ronald Koeman gilt als Interessent an dem vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler.

Auch Klopp äußerte sich emotional. Er verliere einen "Freund" und werde Wijnaldum "vermissen", sagte Klopp und ergänzte: "Jeder Klub, der an ihm interessiert ist, soll mich anrufen und mich nach ihm fragen. Dann wird man ihn definitiv nehmen."

FC Bayern: Die Highlights der Partie gegen den FC Augsburg im Video