FC Bayern, News und Gerüchte: Müller äußert sich zu Wechselgerüchten, Kovac warnt trotz Sieg gegen Union

Thomas Müller gibt sich bezüglich der Wechselgerüchte gelassen. Niko Kovac warnt trotz des Heimerfolgs gegen Union Berlin. Alle News zum FCB.

Pflichtaufgabe erfüllt: Nach dem Sieg in der bei Piräus setzt sich der auch in der gegen durch (2:1).

Bayern-Trainer Niko Kovac legt trotzdem den Finger in die Wunde und führt an, was der FCB künftig noch verbessern muss.

Derweil äußert sich Thomas Müller zu den Wechselgerüchten rund um seine Person. Im Hinblick auf einen vielerorts kolportierten Abschied aus München gibt sich der Angreifer gelassen.

Bayern-Angreifer Thomas Müller: "Gut, dass es knapper ausgefallen ist"

Der FC Bayern hat sich gegen Union Berlin wieder einmal nicht mit Ruhm bekleckert. Thomas Müller erkannte beim mühsamen 2:1-Heimsieg zwar "viele positive Dinge", redete die Gesamtsituation des Rekordmeisters aber nicht schön.

Im Mixed-Zone-Gespräch nach Spielende äußerte Müller den Verdacht, dass ein höhere Sieg der Mannschaft womöglich nicht gut getan hätte. Man dürfe den Fokus nicht verlieren und müsse "scharf" sein, betonte der Weltmeister von 2014, der auch auf den kurzen "Wutanfall" von Manuel Neuer und seine Rolle im Mittelfeld neben Philippe Coutinho zu sprechen kam.

VIDEO - Bayern-Trainer Niko Kovac: "Das können wir noch besser machen"

Bayern-Angreifer Thomas Müller: "Luftveränderung" auch in München möglich

Thomas Müller hat etwas die Luft aus den Spekulationen um seinen möglichen Abschied von Bayern München im Winter gelassen.

"Ich habe gehört, dass es hier ab Montag kälter wird. Dann habe ich die Luftveränderung auch hier. Deswegen halten wir den Ball da schön flach", sagte der Rio-Weltmeister nach dem dürftigen 2:1 (1:0) des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin bei Sky.

FC Bayern München: Robert Lewandowski holt nächsten Tor-Rekord

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat mit seinem Treffer zum 2:0 (53.) gegen Union Berlin Bundesliga-Geschichte geschrieben. DDer 31 Jahre alte Pole traf als erster Spieler überhaupt in den ersten neun Saisonspielen mindestens einmal ins Tor.

Lewandowski hatte letzte Woche beim 2:2 gegen den mit dem früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Saison 2015/16) gleichgezogen.

FC Bayern München: "Überhaupt keine" Anfragen für Thomas Müller

Bayern München Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat vor dem Heimspiel gegen Union Berlin versichert, dass Thomas Müller den FC Bayern m Winter nicht verlassen wird.

"Das ist ein Roman, den Sie schreiben. Wir haben zwei Langzeitverletzte. Sie versuchen uns einzureden, dass wir einen Spieler abgeben. Da gibt es überhaupt keine Rede für", sagte er Sky.

FC Bayern: Salihamidzic steht bei Bayern wohl vor der Beförderung

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat beim FC Bayern offenbar gute Chancen, zum Sportvorstand aufzusteigen. Dies berichtet die AZ. Der Vertrag des Ex-Profis läuft 2020 aus, womöglich bleibt er anschließend in anderer Position. Auch der künftige FCB-Boss Oliver Kahn werde in die Entscheidung eingebunden, heißt es.

Karl-Heinz Rummenigge lobte den Bosnier erst kürzlich. "Grundsätzlich finde ich seine Entwicklung als Sportdirektor sehr gut. Er hat in den vergangenen zwei Jahren mit viel Einsatz seine Erfahrungen gemacht, und die Zeit war sehr lehrreich für ihn", sagte der amtierende Vorstandsvorsitzende der Welt am Sonntag.

"Hasan macht seinen Job gut, und ich wünsche mir, dass sein im nächsten Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird. Ob als Sportvorstand, muss der Aufsichtsrat entscheiden. Ich würde es begrüßen", hieß es seitens von Rummenigge weiter.

Jerome Boateng zurück in die DFB-Elf? Für Niko Kovac ist das möglich

Bayern-Trainer NIko Kovac baut nach den Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez nun doch wieder auf Weltmeister Jerome Boateng. Er glaubt sogar, dass der Weltmeister von 2014 wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden kann.

"Jerome ist jetzt wieder gefragt. Ich habe vor der Saison gesagt, dass wir ihn brauchen. Er wird beweisen, dass er ein qualitativ sehr guter Spieler ist. Sollte er gut spielen - vielleicht wird er wieder eine Alternative für andere Aufgaben?“, sagte Kovac am Freitag auf der PK vor dem Duell mit Union Berlin.

FC Bayern: Unai Nunez Thema als Ersatz für Süle und Hernandez

Uli Hoeneß legte sich schnell fest. Die Verletzung von Niklas Süle sei "eine totale Katastrophe", erklärte der Präsident des FC Bayern am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus, aber: Ein Ersatz für den Abwehrchef werde "nicht" verpflichtet.

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch "nur" der Kreuzbandriss des deutschen Nationalspielers zu beklagen. Doch am Tag darauf erlitt Lucas Hernandez, der zweite Stamm-Innenverteidiger, bei einem unglücklichen Zweikampf in der 59. Minute eine Teilruptur des Innenbandes im rechten Sprunggelenk und musste wie Süle operiert werden.

Während die Saison für Süle vermutlich gelaufen ist, dürfte 80-Millionen-Neuzugang Hernandez "nur" in der Hinrunde ausfallen. Zumindest für dieses Jahr allerdings stellt sich das ohnehin anfällige Abwehrzentrum von alleine auf.

Nur Benjamin Pavard (23) und der ebenfalls zu Verletzungen neigende Jerome Boateng (31) sind als gelernte Innenverteidiger übrig, während das überwiegend in der zum Einsatz kommende Eigengewächs Lars Lukas Mai (19) lediglich die Erfahrung von zwei Bundesliga-Spielen mitbringt und Routinier Javi Martinez (31) zumindest nach Ansicht von Hoeneß ins defensive Mittelfeld gehört.

Deshalb entwickeln sich an der Säbener Straße nun offenbar doch Gedankenspiele, auf dem Winter-Transfermarkt aktiv zu werden. Nach Informationen von Goal und SPOX beobachtet der deutsche Rekordmeister schon länger das spanische Abwehrtalent Unai Nunez. Giovanni Branchini, der eng mit den Bayern verbandelte Spielervermittler, stellte unmittelbar nach der Diagnose von Hernandez Kontakt zum Profi von her. "Lose Gespräche", heißt es aus dem Umfeld des Spielers, fänden seitdem statt.