FC Bayern München: Neuer steht zur Wahl bei der Yachine Trophy, Lewandowski als einziger Bundesliga-Profi für Ballon d'Or nominiert - alle News und Gerüchte zum FCB

Robert Lewandowski kann als einziger Spieler des FC Bayern den Ballon d'Or gewinnen und Javi Martinez wird im TV reingelegt. Alle FCB-News.

Beim läuft es im Herbst erneut nicht rund. Nach dem enttäuschenden 2:2 in Augsburg herrscht Krisenstimmung, doch bereits am Dienstag geht es in der Champions League gegen Olympiakos Piräus.

Lange fehlen wird den Münchnern Niklas Süle, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Umso mehr ruhen die Hoffnungen auf Robert Lewandowski, der als einziger Bundesligaprofi für den Ballon d'Or nominiert wurde.

Außerdem: Manuel Neuer kann Welttorhüter werden und Javi Martinez wird von einem Comedian reingelegt.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern: Manuel Neuer steht zur Wahl als Welttorhüter

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern hat es unter die zehn Nominierten für die Yachine Trophy, die Welttorhüterwahl von France Football im Rahmen des Ballon d'Or, geschafft.

Neben Neuer ist auch Nationalmannschaftskollege Marc-Andre ter Stegen, welcher außerdem in den Top-30 aller Spieler vertreten ist, nominiert.

Die weiteren Nominierten sind Alisson (Liverpool), Ederson ( ), Andre Onana ( ), Wojciech Szczesny (Juventus), Jan Oblak (Atletico), Kepa (Chelsea), Samir Handanovic (Inter) und Hugo Lloris (Tottenham).

Die Yachine Trophy wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen.

Ballon d'Or 2019: Robert Lewandowski als einziger Profi vom FC Bayern nominiert

Angreifer Robert Lewandowski hat es als einziger Spieler des FC Bayern unter die 30 Nominierten für den Ballon d'Or geschafft.

Der Pole ist zudem der einzige Spieler aus der , der auf der Liste der Kandidaten vertreten ist.

Bayern-Star Javi Martinez von Comedian Luke Mockridge reingelegt

Bayern-Star Javi Martinez ist von Comedian Luke Mockridge bei einem Fotoshooting reingelegt worden, nahm die Aktion aber mit Humor und teilte den Clip sogar auf Social Media.

FC Bayern - Uli Hoeneß: Müller-Debatte "eine Schweinerei"

FC Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß zeigte sich vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) genervt von der Debatte um Thomas Müller. Außerdem nahm er Trainer Niko Kovac in Schutz.

"Vor Monaten hat man uns reingehetzt in teure Transfers. Dann kommt der Coutinho und dann heißt es: Warum spielt der Müller nicht?", wunderte sich Hoeneß vor dem Abflug nach Athen über die aktuelle Berichterstattung.

Und der 67-Jährige weiter in Richtung Medien: "Bei euch wird jede Woche die Geschichte weitergemacht. Man zwingt den Trainer, ihn (Müller; Anm. d. Red) aufzustellen. Das ist einfach eine Schweinerei."

