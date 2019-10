FC Bayern, News und Gerüchte: Nemanja Matic ist ein Kandidat, Thomas Müller bleibt wohl

Was tut sich im Winter im Kader des FC Bayern? Neue Meldungen gibt es zu Thomas Müller und Nemanja Matic von Manchester United.

Bayern München feierte unter der Woche einen 3:2-Arbeitssieg in der gegen Piräus. Nach zwei Partien ohne Dreier in der soll am Wochenende gegen Aufsteiger das nächste Erfolgserlebnis folgen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Neue Gerüchte gibt es um Mittelfeldspieler Nemanja Matic von . Der verletzte Lucas Hernandez wurde derweil erfolgreich operiert und hatte schon Gelegenheit, mit Javi Martinez herumzualbern.

Der am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Nemanja Matic ist ein Kandidat beim FC Bayern

Bayern München wird mit dem serbischen Nationalspieler Nemanja Matic in Verbindung gebracht. Wie die Bild berichtet, halte man beim FCB für den Winter am ehesten nach einer Ergänzung für das defensive Mittelfeld Ausschau und der 31-Jährige von Manchester United sei dabei der „Top-Kandidat“.

Matic hat unter Ole Gunnar Solskjaer keinen Stammplatz bei den Red Devils und bringt es in dieser Saison nur auf drei Einsätze in der Premier League. Verlockend ist zudem seine Vertragssituation: Sein Arbeitspapier in Manchester läuft im kommenden Sommer aus. Nach einer Verlängerung sieht es nicht aus und so wäre der Januar die letzte Gelegenheit für United, bei einem Abgang Matics noch eine Ablöse einzustreichen.

2017 war der kampfstarke Mittelfeldmann für rund 45 Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen ins Old Trafford gewechselt. In den vergangenen Wochen wurde vor allem über einen Transfer zu spekuliert.

Krawalle gegen die U19 von Bayern München: Verband entschuldigt sich

Nach den Ausschreitungen beim Duell der U19-Teams von Olympiakos Piräus und des deutschen Meisters Bayern München (0:4) hat sich Griechenlands Verband beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die Krawalle entschuldigt. "Ich möchte unsere tiefste Verbundenheit und unser aufrichtiges Bedauern über die inakzeptablen und abscheulichen Vorfälle zum Ausdruck bringen", schrieb Verbandschef Evangelos Grammenos in einem Brief an den DFB mit der Bitte um Weiterleitung "unserer herzlichen Entschuldigung und Sympathie" an die Bayern.

Bei den gewalttätigen Ausschreitungen am vergangenen Dienstag, bei denen offenkundig einheimische Randalierer den Münchner Zuschauerblock gestürmt und dadurch eine 25-minütige Spielunterbrechung provoziert hatten, waren am Dienstag drei Anhänger des Münchner Teams verletzt worden. Die Gastgeber entschuldigten sich bereits einen Tag danach. Die Rowdies hätten "nichts mit der Olympiakos-Familie zu tun", teilte der Klub mit. Gleichwohl haben die Bayern wegen der Krawalle Beschwerde beim Europa-Verband UEFA eingelegt.

Bayern München: Wohl kein Müller-Transfer im Januar

Ein Januar-Abgang von Thomas Müller beim FC Bayern ist gemäß eines Berichts der Bild "unwahrscheinlich". Mehrere Faktoren sprächen dagegen, dass der Angreifer sich angesichts seiner Rolle als Teilzeitkraft bereits im Winter aus München verabschiedet.

Unter anderem plane der FCB keine Transfers in der Offensive und benötige Müller daher weiterhin für den Tanz auf drei Hochzeiten. Zudem hätten sich die Klubchefs Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gegen einen Verkauf Müllers ausgesprochen.

Der Weltmeister von 2014 ist in den vergangenen Wochen hinter Neuzugang Philippe Coutinho meist nur zweite Wahl. Er soll auf einen Abgang drängen und mit Inter Mailand und Manchester United sollen zwei namhafte Vereine Interesse zeigen.

Bayern München: "Doktor" Martinez kümmert sich um Lucas Hernandez

Bayern Münchens Weltmeister Lucas Hernandez erfolgreich operiert

Bayern Münchens Weltmeister Lucas Hernandez ist am Donnerstag erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Der Franzose hatte beim 3:2 (1:1) des Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus in der Champions League eine Teilruptur des Innenbandes erlitten und wird womöglich bis Jahresende ausfallen. Die Münchner teilten mit, dass der Eingriff in Murnau bei Dr. Johannes Gabel erfolgt sei.

Nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle ist Hernandez' Ausfall der zweite längerfristige Verlust in der Defensive des FC Bayern. Da der 23-Jährige wahrscheinlich erst wieder in der Rückrunde zur Verfügung steht, bleiben Trainer Niko Kovac als Innenverteidiger vorerst nur Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Talent Lars Lukas Mai (19) und im Notfall Javi Martinez.

ℹ @LucasHernandez wurde heute erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert.



Gute Genesung, Lucas! #FCBayern https://t.co/t4mDrmfvVS — FC Bayern München (@FCBayern) 24. Oktober 2019

Thomas Müllers Startelfrückkehr beim FC Bayern München: Mehr Fragen als Antworten

Etwa eine Minute lang äußerte sich Thomas Müller nichtssagend in der Mixed Zone nach dem Spiel und tat das ausgesprochen schnippisch und gereizt, während er aber gleichzeitig irgendwie schelmisch grinste. Die Worte standen im Kontrast zur Mimik. Man wusste also nicht so recht, woran man ist - und das war irgendwie symbolisch für Müllers ersten Startelfeinsatz nach zuvor fünf Pflichtspielen, die er auf der Bank begann.

Zunächst stellte sich die Frage, ob Trainer Niko Kovac Müller für Kingsley Coman in die Startelf beorderte, weil er von dieser Maßnahme sportlich auch wirklich überzeugt war. Oder ob er es nicht doch auch ein bisschen machte, um die permanenten Diskussionen über Müllers Reservistenrolle zu beenden.

Kovac plädierte für erstere Version, er hatte aber natürlich keine Wahl. "Ich bin keiner, der sich von außen beeinflussen lässt. Ich versuche, nach bestem Gewissen mit meinem Trainerteam zu entscheiden", sagte er vor dem Spiel über Müllers Startelfplatz. "Thomas hat Erfahrung in diesem sehr, sehr heißen Stadion. Er weiß, wie er sich zu benehmen hat. Ich finde, dass Kingsley aufgrund der vielen Länderspieleinsätze ein bisschen erschöpft wirkte. Thomas ist frisch und wird heute ein richtig gutes Spiel machen."

Und damit zur zweiten Frage: Hatte Kovac mit seiner Prophezeiung recht, machte Müller wirklich ein richtig gutes Spiel? Nun ja.

Union-Trainer Urs Fischer: Keine Unruhe beim FC Bayern

Trainer Urs Fischer vom Bundesligisten Union Berlin sieht beim kommenden Gegner Bayern München keine Probleme vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Ich lese zwar auch Zeitung und schaue ab und zu Fernsehen. Ob jetzt so eine Unruhe herrscht, bin ich mir nicht sicher", sagte Fischer am Donnerstag: "Sie werden nicht ängstlich auftreten", war sich der Schweizer sicher.

Die Münchner plagen sich derzeit mit Verletzungssorgen herum. Unter anderem fehlen die Innenverteidiger Niklas Süle und Lucas Hernandez länger. Zudem lieferte der FC Bayern jüngst nur wenig überzeugende Vorstellungen ab, zuletzt beim 3:2-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Olympiakos Piräus, wodurch Kritik an Trainer Niko Kovac laut wurde.