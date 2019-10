FC Bayern München: Robert Lewandowski holt nächsten Tor-Rekord

Robert Lewandowski hat sich mit seinem Treffer gegen Union Berlin erneut einen Platz in den Geschichtsbüchern der Bundesliga gesichert.

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat mit seinem Treffer zum 2:0 (53.) gegen Union Berlin -Geschichte geschrieben. Der 31 Jahre alte Pole traf als erster Spieler überhaupt in den ersten neun Saisonspielen mindestens einmal ins Tor.

Lewandowski hatte letzte Woche beim 2:2 gegen den mit dem früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Saison 2015/16) gleichgezogen.

9 - Robert #Lewandowski ist der erste Spieler der #Bundesliga-Geschichte dem es gelingt, an den ersten 9 Spieltagen stets zu treffen. Unaufhaltsam. #FCBFCU — OptaFranz (@OptaFranz) October 26, 2019

Zudem verbesserte Lewandowski auch einen Bayern-Rekord von Carsten Jancker aus dem Jahr 2000: Lewandowski erzielte in zwölf Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer. Für den Stürmer war es in der Bundesliga bereits der 13. Treffer.