FC Bayern, News und Gerüchte: Spurs-Talent Troy Parrott ein Kandidat in München

Bayern muss nach dem Spiel gegen Olympiakos wohl länger auf Hernandez verzichten. Parrott ist ein Kandidat in München. Alle News & Gerüchte zum FCB.

Der siegt in der mit 3:2 bei Piräus, kann aber erneut nicht wirklich überzeugen. Und es kommt noch schlimmer: Lucas Hernandez fällt wohl länger verletzt aus.

Schalke-Keeper Alexander Nübel soll sich derweil wohl für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden haben, während mit Ralf Rangnick ein möglicher Nachfolger für Niko Kovac gehandelt wird. Auch Troy Parrott wird als möglicher Neuzugang gehandelt.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Troy Parrott ein Kandidat für Bayern München?

und der FC Bayern München buhlen wohl um Supertalent Troy Parrott von . Dies berichtet das Online-Portal 90min .

Der irische U21-Stürmer hatte erst im Februar einen Profivertrag unterschrieben, wartet aufgrund der großen Konkurrenz um Harry Kane aber weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Der BVB und die Bayern, die den 17-Jährigen schon länger auf dem Zettel haben, sind aber dennoch vom Potenzial überzeugt und würden den Parrott gerne in die lotsen.

FC Bayern München: Ralf Rangnick als Kovac-Nachfolger?

Trainer Niko Kovac steht nach den jüngsten Ergebnissen des FC Bayern München in der Kritik. Wie die Sport Bild berichtet, hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits einen Plan B für den Trainerstuhl in der Tasche. Dem Bericht nach sei Ralf Rangnick eine ernstzunehmende Alternative für den Trainerposten des FCB .

Nach Süle-Ausfall: Bayern auch einige Wochen ohne Hernandez

Der FC Bayern München muss nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle auch länger auf Weltmeister Lucas Hernandez verzichten. " Es ist sicher ein Band angerissen. Es wird über einige Wochen gehen ", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 3:2 (1:1) des deutschen Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus.

Nübel favorisiert wohl Wechsel zu Bayern

Schon seit längerer Zeit gibt es Gerüchte, dass der FC Bayern München Alexander Nübel als Nachfolger von Manuel Neuer verpflichten möchte. Der Keeper von Schalke 04 lehnte zuletzt eine Vertragsverlängerung bei den Königsblauen ab und könnte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

Wie die Sport Bild erfahren haben will, favorisiere der 23-Jährige einen Wechsel nach München, soll sich gar bereits einig mit dem FCB sein . Nichtsdestotrotz will der FC Bayern den 2021 auslaufenden Vertrag mit Neuer verlängern. In der vergangenen Länderspielpause gab es dem Bericht zufolge ein Treffen mit seinem langjährigen Berater Thomas Kroth. Im Gespräch ist ein neuer Kontrakt bis 2023.

Nübel soll in dieser Zeit zur neuen Nummer 1 aufgebaut werden. Auch Neuer traut Nübel den Job zu und antwortete zuletzt auf die Frage, ob er sein Nachfolger werden könnte: "Kann er sein, ja. Die Zeichen stehen sehr gut für ihn."

