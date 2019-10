FC Bayern: Unai Nunez als Ersatz für Niklas Süle und Lucas Hernandez?

Holen die Münchner einen neuen Spieler für die ersatzgeschwächte Defensive? Eine Spur führt nach Spanien.

EXKLUSIV

Uli Hoeneß legte sich schnell fest. Die Verletzung von Niklas Süle sei "eine totale Katastrophe", erklärte der Präsident des FC Bayern am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Piräus, aber: Ein Ersatz für den Abwehrchef werde "nicht" verpflichtet.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch "nur" der Kreuzbandriss des deutschen Nationalspielers zu beklagen. Doch am Tag darauf erlitt Lucas Hernandez, der zweite Stamm-Innenverteidiger, bei einem unglücklichen Zweikampf in der 59. Minute eine Teilruptur des Innenbandes im rechten Sprunggelenk und musste wie Süle operiert werden.

Während die Saison für Süle vermutlich gelaufen ist, dürfte 80-Millionen-Neuzugang Hernandez "nur" in der Hinrunde ausfallen. Zumindest für dieses Jahr allerdings stellt sich das ohnehin anfällige Abwehrzentrum von alleine auf.

FC Bayern: Giovanni Branchini nimmt Kontakt zu Unai Nunez auf

Nur Benjamin Pavard (23) und der ebenfalls zu Verletzungen neigende Jerome Boateng (31) sind als gelernte Innenverteidiger übrig, während das überwiegend in der zum Einsatz kommende Eigengewächs Lars Lukas Mai (19) lediglich die Erfahrung von zwei -Spielen mitbringt und Routinier Javi Martinez (31) zumindest nach Ansicht von Hoeneß ins defensive Mittelfeld gehört.

Deshalb entwickeln sich an der Säbener Straße nun offenbar doch Gedankenspiele, auf dem Winter-Transfermarkt aktiv zu werden. Nach Informationen von Goal und SPOX beobachtet der deutsche Rekordmeister schon länger das spanische Abwehrtalent Unai Nunez. Giovanni Branchini, der eng mit den Bayern verbandelte Spielervermittler, stellte unmittelbar nach der Diagnose von Hernandez Kontakt zum Profi von her. "Lose Gespräche", heißt es aus dem Umfeld des Spielers, fänden seitdem statt.

Nunez gewann im Juni als Stammspieler die und feierte kurz darauf auch sein A-Länderspieldebüt gegen die Färöer-Inseln. Mehrere Vereine aus zeigten im Sommer Interesse an dem körperlich robusten Verteidiger, ein Wechsel kam für ihn damals aber nicht in Frage.

Unai Nunez kann Athletic Bilbao für 30 Millionen Euro verlassen

In der neuen Saison bestritt der 22-Jährige allerdings erst drei Spiele für die Basken, sein Verhältnis zu Trainer Gaizka Garitano soll nicht mehr das beste sein. Daher gilt ein Abschied im Winter mittlerweile als wahrscheinlich - nötigenfalls zunächst auch auf Leihbasis, um bis zum Saisonende Spielpraxis zu sammeln und möglicherweise noch auf den EM-Zug mit aufzuspringen.

Nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS zeigen auch der und der Interesse an dem Rechtsfuß, der auf insgesamt 54 Einsätze für die Profis von Athletic kommt. Der bis 2023 datierte Vertrag von Nunez bei Bilbao beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Nunez' Seite geht aber davon aus, dass die Basken ihren unzufriedenen Ersatzmann für eine geringere Ablöse gehen lassen würden.

Ob sich die "losen Gespräche" zwischen Nunez und den Münchnern anders als in den Fällen Marc Roca (Espanyol Barcelona) und Brais Mendez ( ) konkretisieren, dürfte auch davon abhängen, wie sich die improvisierte Viererkette in den kommenden Wochen präsentiert. In den vergangenen fünf Spielen kassierte die Kovac-Elf jeweils zehn Gegentore.

Sollten sich nun auch noch Boateng oder Pavard verletzen und Hernandez länger ausfallen, hätte Niko Kovac neben dem ebenfalls körperlich anfälligen Martinez nur noch die nominellen Außenverteidiger Joshua Kimmich und David Alaba als Alternativen zur Verfügung. Nachvollziehbar ist also allemal, dass sich der FC Bayern auf dem Markt umschaut.