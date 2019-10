FC Bayern, News und Gerüchte: ManUnited und Inter an Müller dran? - Neuer ausgezeichnet

Verlässt Thomas Müller den FC Bayern München im Winter? Inter Mailand und Manchester United sollen Interesse am Ex-Nationalspieler haben.

Trotz des knappen Sieges gegen den griechischen Spitzenklub in der herrscht beim FC Bayern durchwachsene Stimmung. Vor allem die Verletzungen bereiten Trainer Niko Kovac sorgen.

Nachdem Innenverteidiger Niklas Süle sich am vergangenen Wochenende in Augsburg das Kreuzband gerissen hat , muss nun auch Rekord-Einkauf Lucas Hernandez operiert werden. Der Franzose hat sich eine Teilruptur des Innenbandes zugezogen.

Der am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Thomas Müllers Startelfrückkehr beim FC Bayern München: Mehr Fragen als Antworten

Etwa eine Minute lang äußerte sich Thomas Müller nichtssagend in der Mixed Zone nach dem Spiel und tat das ausgesprochen schnippisch und gereizt, während er aber gleichzeitig irgendwie schelmisch grinste. Die Worte standen im Kontrast zur Mimik. Man wusste also nicht so recht, woran man ist - und das war irgendwie symbolisch für Müllers ersten Startelfeinsatz nach zuvor fünf Pflichtspielen, die er auf der Bank begann.

Zunächst stellte sich die Frage, ob Trainer Niko Kovac Müller für Kingsley Coman in die Startelf beorderte, weil er von dieser Maßnahme sportlich auch wirklich überzeugt war. Oder ob er es nicht doch auch ein bisschen machte, um die permanenten Diskussionen über Müllers Reservistenrolle zu beenden.

Kovac plädierte für erstere Version, er hatte aber natürlich keine Wahl. "Ich bin keiner, der sich von außen beeinflussen lässt. Ich versuche, nach bestem Gewissen mit meinem Trainerteam zu entscheiden", sagte er vor dem Spiel über Müllers Startelfplatz. "Thomas hat Erfahrung in diesem sehr, sehr heißen Stadion. Er weiß, wie er sich zu benehmen hat. Ich finde, dass Kingsley aufgrund der vielen Länderspieleinsätze ein bisschen erschöpft wirkte. Thomas ist frisch und wird heute ein richtig gutes Spiel machen."

Und damit zur zweiten Frage: Hatte Kovac mit seiner Prophezeiung recht, machte Müller wirklich ein richtig gutes Spiel? Nun ja.

Union-Trainer Urs Fischer: Keine Unruhe beim FC Bayern

Trainer Urs Fischer vom Bundesligisten Union Berlin sieht beim kommenden Gegner Bayern München keine Probleme vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Ich lese zwar auch Zeitung und schaue ab und zu Fernsehen. Ob jetzt so eine Unruhe herrscht, bin ich mir nicht sicher", sagte Fischer am Donnerstag: "Sie werden nicht ängstlich auftreten", war sich der Schweizer sicher.

Die Münchner plagen sich derzeit mit Verletzungssorgen herum. Unter anderem fehlen die Innenverteidiger Niklas Süle und Lucas Hernandez länger. Zudem lieferte der FC Bayern jüngst nur wenig überzeugende Vorstellungen ab, zuletzt beim 3:2-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Olympiakos Piräus, wodurch Kritik an Trainer Niko Kovac laut wurde.

FC Bayern: Manuel Neuer erhält NRW-Landesverdienstorden

Im zweiten Anlauf wird Nationaltorwart Manuel Neuer am Mittwoch für sein vorbildliches soziales Engagement mit dem Verdienstorden des Landes NRW geehrt.

Der 33-Jährige bekommt den Orden am Tag nach dem Pokalspiel des Rekordmeisters Bayern München beim von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreicht. Die Ehrung beginnt um 12.30 Uhr in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Im April hatte Neuer wegen einer Verletzung absagen müssen.

FC Bayern: und angeblich an Thomas Müller interessiert

Der italienische Erstligist Inter Mailand und der englische Rekordmeister Manchester United haben wohl Interesse an Thomas Müller vom FC Bayern München und könnten sich um einen Wintertransfer bemühen . Der kicker berichtete am Donnerstagmorgen vom Interesse Inters, die SportBild brachte wenig später dann auch die Red Devils ins Spiel.

Müller kommt unter Trainer Niko Kovac aktuell nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus, saß vor seinem Startelfeinsatz in der Champions League bei Olympiakos Piräus (3:2) sechsmal in Folge nur auf der Bank.

FC Bayern: Rekordeinkauf Lucas Hernandez auf Krücken

Das Auswärtsspiel in hat Bayern München drei Punkte beschert - Abwehrspieler Lucas Hernandez aber auch eine schwere Verletzung.

Kommentar zum FC Bayern München: Kovac und Salihamidzic verlieren die Deutungshoheit

Niko Kovac und Hasan Salihamidzic beurteilen durchaus vergleichbare Auftritte völlig konträr - ihre Analysen wirken zunehmend kurios. Ein Kommentar.

FC Bayern: Lucas Hernandez muss operiert werden - Hinrunden-Aus möglich

Bayern München muss nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle auch länger auf Weltmeister Lucas Hernandez verzichten. Der Franzose erlitt beim 3:2 (1:1) des deutschen Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus eine "Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk", wie der Klub mitteilte. Eine MRT-Untersuchung am Mittwochnachmittag habe dies bestätigt, der Verteidiger werde nun operiert.

Hernandez war nach einem Zweikampf in der 58. Minute ausgewechselt worden. Er wird wohl bis zum Jahresende ausfallen und damit erst wieder in der Rückrunde zur Verfügung stehen. Als Innenverteidiger bleiben Trainer Niko Kovac damit vorerst nur Benjamin Pavard und Jerome Boateng.

Troy Parrott ein Kandidat für Bayern München?

und der FC Bayern München buhlen wohl um Supertalent Troy Parrott von . Dies berichtet das Online-Portal 90min .

Der irische U21-Stürmer hatte erst im Februar einen Profivertrag unterschrieben, wartet aufgrund der großen Konkurrenz um Harry Kane aber weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Der BVB und die Bayern, die den 17-Jährigen schon länger auf dem Zettel haben, sind aber dennoch vom Potenzial überzeugt und würden den Parrott gerne in die lotsen.

FC Bayern München: Ralf Rangnick als Kovac-Nachfolger?

Trainer Niko Kovac steht nach den jüngsten Ergebnissen des FC Bayern München in der Kritik. Wie die Sport Bild berichtet, hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits einen Plan B für den Trainerstuhl in der Tasche. Dem Bericht nach sei Ralf Rangnick eine ernstzunehmende Alternative für den Trainerposten des FCB .

