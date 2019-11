FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge kündigt Gespräch mit Wenger an, Flick bleibt vorerst Cheftrainer

Karl-Heinz Rummenigge kündigt nach dem 4:0-Sieg gegen den BVB ein klärendes Gespräch mit Arsene Wenger an. Alle FCB-News und Gerüchte.

Am Samstagabend feierte der FC Bayern gegen eine Tor-Gala. Dabei stand vor allem Interimstrainer Hansi Flick im Fokus, der laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bis auf weiteres die Mannschaft trainieren soll.

Zudem äußerte sich der FCB-Boss zu der Personalie Arsene Wenger. Der Franzose hatte Rummenigge-Aussagen widersprochen, wonach er sich den Bayern als Nachfolger von Niko Kovac angeboten habe. Rummenigge kündigte nun ein klärendes Gespräch an.

Uli Hoeneß sprach derweil im Mixed-Zone-Interview über die Gründe für den Abgang von Niko Kovac. Und: Javi Martinez schwärmt von Joshua Kimmich.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Habe keine Lust auf Stress mit Wenger"

Karl-Heinz Rummenigge hat ein klärendes Gespräch mit Arsene Wenger angekündigt. "Ich habe vor Arsene Respekt. Wir werden telefonieren und die Dinge ausräumen. Ich habe keine Lust auf Stress mit ihm", sagte der Vorstandsvorsitzende nach dem 4:0 des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund.

Rummenigge hatte behauptet, Wenger habe ihn wegen des Bayern-Trainerjobs angerufen. Wenger hatte bei beIN SPORTS widersprochen: "Er hat mich gefragt, ob ich interessiert sei, weil sie einen Trainer suchen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe", meinte er.

"Es braucht etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Wir haben uns zusammen darauf geeinigt, nächste Woche noch einmal zu reden, weil ich noch bis Sonntagabend in Doha bin. Das ist die wahre Geschichte“, ergänzte er.

Karl-Heinz Rummenigge bestätigt Flick-Verbleib: "Wir werden in aller Ruhe mit ihm weitermachen"

Hansi Flick bleibt vorerst Trainer von Bayern München. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge betonte nach dem 4:0 (1:0) des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund: "Wir werden in aller Ruhe mit ihm weitermachen." Auf die Frage, ob Flick am 23. November beim Auswärtsspiel bei auf der Bank sitzen werde, fügte Rummenigge hinzu: "Davon kann man ausgehen."

Flick hatte am vergangenen Sonntag Niko Kovac als Trainer abgelöst und seinerseits nur die Spiele gegen Piräus in der (2:0) und gegen Dortmund ins Auge gefasst.

FC Bayern München: Das sagt Hansi Flick nach der 4:0-Gala gegen den BVB zu seiner Zukunft

Bayern-Präsident Uli Hoeneß im Mixed-Zone-Interview: Kovac? "Habe ihm geholfen, sich der Last zu entledigen"

Uli Hoeneß saß gegen Borussia Dortmund letztmals als Präsident des FC Bayern München auf der Tribüne. Im Anschluss an das 4:0 des deutschen Rekordmeisters über den Erzrivalen zeigte sich der langjährige FCB-Boss gut gelaunt in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Hoeneß sprach über die Leistungssteigerung des Teams und ließ seine ereignisreiche Karriere Revue passieren. Außerdem äußerte sich der 67-Jährige zur Zukunft von Hansi Flick und verriet, wie es nach der Trennung am vergangenen Sonntag um sein Verhältnis zu Niko Kovac bestellt ist.

Keine Absage: Arsene Wenger widerspricht FC Bayern

Trainer-Routinier Arsene Wenger hat Berichte über eine Absage des FC Bayern München zurückgewiesen und dem Rekordmeister Indiskretion vorgehalten.

Die Münchner hatten am Donnerstag erklärt, Wenger habe den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge angerufen und sich interessiert am vakanten Trainerposten gezeigt - der Verein habe aber eine Absage erteilt.

Javi Martinez schwärmt von Joshua Kimmich

Javi Martinez schwärmt in seiner aktuellen Kolumne im Socrates Magazin von Mitspieler Joshua Kimmich. "Er ist ein Spielertyp, der ideal zum FC Bayern passt. Der schon in jungen Jahren all die Werte des Klubs verinnerlicht."

Und der Spanier weiter: "Gefühlt hat er schon über 1000 Spiele für den Klub gemacht. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass er viele, viele Jahre beim Verein spielen und die Mannschaft vielleicht eines Tages auch als Kapitän anführen wird."