FC Bayern München, News und Gerüchte: Gullit glaubt an Ten Hag als Bayern-Coach, Absage an Wenger

Nach dem 2:0-Heimerfolg in der gegen Piräus steht für den der mit Spannung erwartete Kracher gegen auf dem Plan (Samstag, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Abseits des Rasens steht weiterhin die Trainerfrage im Mittelpunkt der Diskussionen. Obwohl Erik ten Hag dem FC Bayern zuletzt eine Absage erteilte, glaubt dessen Landsmann Ruud Gullit weiterhin daran, dass der -Trainer künftig bei den Münchnern anheuern könnte.

Derweil schließt der deutsche Rekordmeister Arsene Wenger als neuen Trainer aus.

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Rudd Gullit ist davon überzeugt, dass Erik ten Hag trotz seiner Absage an den FC Bayern München der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters werden wird.

"Wenn Bayern München dein Traum ist, dieser Zug hält nur einmal. Und wenn sie dich wollen, würde man dann 'Nein' sagen, weil man die Saison beenden will? Ich denke nicht, dass er das machen wird. Ich denke, er wird zu Bayern München gehen", sagte die niederländische Fußball-Legende als TV-Experte bei beIN Sports.

Don't trust what Erik ten Hag says - @GullitR is convinced he wants the #FCBayern job! #beINUCL #FCBOLY #Ajax pic.twitter.com/Y7VPzlI02r