FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß kündigt Trainerentscheidung an, Gerland kehrt zurück

Der FC Bayern will in drei Wochen einen Kovac-Nachfolger präsentieren. Hermann Gerland kehrt derweil zurück. Alle FCB-News und -Gerüchte.

Beim will man sich bis zur Länderspielpause Zeit lassen, was die Suche nach einem Nachfolger für Niko Kovac angeht. Fest steht aber bereits, dass Hermann Gerland neuer Assistent von Hansi Flick wird.

Mario Mandzukic würde dagegen wohl gerne zurück zum deutschen Rekordmeister, was bei den Bossen an der Isar aber gar nicht mal auf Wohlgefallen stoßen soll. Außerdem: Erik ten Hag bleibt diese Saison noch bei .

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Uli Hoeneß über Trainersuche: "In drei Wochen wissen, wie es weitergeht"

Bayern München lässt sich nach der Trennung von Niko Kovac (48) bei der Suche nach einem neuen Trainer laut Präsident Uli Hoeneß (67) Zeit.

Die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister werden sich in den nächsten Tagen "in Ruhe überlegen, wie wir damit umgehen", sagte Hoeneß am Rande einer Gedenkveranstaltung zu Ehren von Robert Enke in Hannover: "Ich denke, dass wir bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es in der Trainerfrage weitergeht." Bayern trifft nach der Länderspielpause am 23. November auf die Rheinländer.

Erik ten Hag wird kurzfristig nicht neuer Bayern-Trainer: "Bleibe bei Ajax"

Top-Kandidat Erik ten Hag wird zumindest kurzfristig nicht neuer Trainer bei Bayern München. Der Niederländer erklärte am Montagabend, mindestens bis zum Sommer bei Ajax Amsterdam zu bleiben.

"Ich habe eine gute Verbindung zu meinen Spielern. Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Chelsea.

Mandzukic bevorzugt wohl Wechsel zum FC Bayern - mögliche Rückkehr abgelehnt?

Juventus-Angreifer Mario Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern München, der deutsche Rekordmeister zeigt jedoch wenig Interesse an einer Verpflichtung des Kroaten. Das berichtet Calciomercato.

Demnach strebe der 89-fache kroatische Nationalspieler einen Wechsel in die an, Mandzukic scheint einem erneuten Engagement bei den Münchnern nicht abgeneigt zu sein. Die Klubverantwortlichen des FC Bayern sind aber wohl nicht darum bemüht, Mandzukic eine Rückkehr zu ermöglichen.

Hermann Gerland wird Co-Trainer von Hansi Flick

Hermann Gerland kehrt als Co-Trainer auf die Bank des deutschen Rekordmeisters Bayern München zurück. Der 65-Jährige wird Assistent von Interimscoach Hansi Flick, der den entlassenen Niko Kovac vorerst ersetzt.

Gerland, seit 2017 sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, war bereits Co-Trainer unter Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola.

FC Bayern: So lief die Trennung von Trainer Niko Kovac

Eigentlich schien die Situation am Sonntagmittag völlig klar: Niko Kovac würde trotz des 1:5-Debakels bei Eintracht Frankfurt weitermachen. Diese Information erhielten alle Bayern-Berichterstatter nach dem Vormittagstraining und der Video-Analyse, die der Chefcoach selbst geführt und sich danach mit den Worten "bis Dienstag" von der Mannschaft verabschiedet hatte.

Entsprechend titelten die Münchner Zeitungen in ihren ersten Print-Ausgaben am frühen Sonntagabend, dass Kovac Trainer des FC Bayern bleibe. Ungefähr zu dieser Zeit traf sich der Kroate, der um kurz vor 15 Uhr die Säbener Straße verlassen hatte, aber mit den Vereinsbossen zum Krisengespräch an einem geheimen Ort in München.

Offenbar wurde Kovac dabei vor allem vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge recht deutlich gemacht, dass man in ihm den Hauptverantwortlichen für die Talfahrt des Rekordmeisters in den vergangenen Wochen sieht. Angeblich war die Kritik so massiv, dass der FCB-Coach von seiner am Samstagabend in Frankfurt angekündigten Aussage, er wolle kämpfen und werde nicht aufgeben, abrückte.

FC Bayern München: Robert Lewandowski muss wohl operiert werden

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München wird sich laut mehreren Medienberichten in den nächsten Wochen einer kleinen Leisten-OP unterziehen

Zwar stehe der genaue Zeitpunkt des Eingriffs noch nicht fest – im Anschluss an die Operation ist aber wohl eine Pause von voraussichtlich zehn Tagen anberaumt.

Bastian Schweinsteiger kann sich Jose Mourinho in der Bundesliga sehr gut vorstellen

Weltmeister Bastian Schweinsteiger kann sich ein Engagement von Trainer Jose Mourinho in der Bundesliga sehr gut vorstellen. Dies verriet der mittlerweile zurückgetretene Mittelfeldspieler im Interview mit der Bild .

"Auf jeden Fall kann ich mir Jose Mourinho in vorstellen. Ich erinnere mich gut, dass er mich immer nach Bayern und der Bundesliga gefragt hat", so Schweinsteiger über die gemeinsame Zeit bei .