FC Bayern München, News und Gerüchte: Kovac-Nachfolge - nahm Bayern bereits Kontakt zu ten Hag auf?

Der FC Bayern hat sich am Sonntagabend von Niko Kovac getrennt. Als Nachfolger werden nun Allegri und ten Hag gehandelt.

Am Sonntagabend platzte beim dann doch die Bombe: Niko Kovac, dessen Verbleib am Vormittag noch als wahrscheinlich galt, wurde freigestellt und ist nicht weiter Trainer des Rekordmeisters. Interimsweise übernimmt Hansi Flick vom Kroaten.

Bereits am Abend brodelte die Gerüchteküche los: Ein erster Name, den die Corriere dello Sport ins Spiel brachte: Massimo Allegri. Kontakt soll es laut Sky auch bereits mit -Coach Erik ten Hag gegeben haben.

Außerdem am Montag: Die Highlights von bayrischen Debakel gegen , Neuers Klartext nach der Partie und die kuriose erste Begegnung zwischen Bastian Schweinsteiger und Uli Hoeneß.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Nahm Bayern bereits Kontakt zu ten Hag auf?

Nachdem am Sonntagabend bereits der Name Massimo Allegri als Nachfolger von Niko Kovac kursierte , wird nun auch der seit Wochen gehandelte Name Erik ten Hag konkreter.

Laut Sky soll es bereits eine erste lose Kontaktaufnahme gegeben haben. Der 49-Jährige, der in der vergangenen Saison mit Ajax Amsterdam bis ins Halbfinale der vorstieß, kennt den Verein bereits.

Von 2013 bis 2015 trainierte er Bayerns U23-Team. Zuvor arbeitete er unter anderem als Co-Trainer von Fred Rutten und Steve McClaren.

Spannend in diesem Kontext auch eine Aussage von Ajax-Sportdirektor Marc Overmars. "Man muss doch realistisch sein. Wenn solche großen Vereine auf einen zukommen, dann werden wir uns das immer anschauen", sagte er auf ein kolportiertes Interesse der Bayern angesprochen zu Fox Sport .

Highlights: Das Debakel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt

Kommentar: Kovac-Aus zum Wohle für alle Beteiligten

Die Entlassung von Niko Kovac als Trainer des FC Bayern München war und ist nicht nur aufgrund der Klatsche in Frankfurt alternativlos. Ein Kommentar.

Zum Text geht es hier entlang .

FC Bayern trennt sich von Trainer Niko Kovac - Assistent Hansi Flick übernimmt vorerst

Der FC Bayern München hat sich einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt von Trainer Niko Kovac getrennt. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend offiziell.

Demnach haben sich Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic und Kovac am Sonntag "im gegenseitigen Einvernehmen" auf die Trennung geeinigt. Für die beiden kommenden Partien in der Champions League gegen (Mittwoch) und in der gegen (Samstag) wird Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft betreuen, der "bis auf weiteres" von Kovac übernimmt.

Bericht: FC Bayern München will Massimiliano Allegri von Engagement überzeugen

Offenbar hat der FC Bayern München ein Auge auf die Dienste von Massimiliano Allegri geworfen. Wie die Corriere dello Sport berichtet, soll der Italiener überzeugt werden, an die Säbener Straße zu wechseln.

Allegri war in den vergangenen Jahren für die Geschicke von verantwortlich und feierte mit der Alten Dame fünf italienische Meisterschaften in Folge sowie viermal die .

Bayern-Torhüter Manuel Neuer nach Klatsche bedient: "Das hat sich angebahnt"

Torwart Manuel Neuer hat die Mannschaft des FC Bayern nach der 1:5-Schlappe bei Eintracht Frankfurt kritisiert - und vor allem auf die Defensivprobleme hingewiesen.

"Bei den Gegentoren haben wir auch Pech gehabt, zweimal waren es abgefälschte Bälle", sagte der Kapitän im Gespräch mit dem ZDF und schob nach: "Wir sind halt nicht immer so konsequent in der Verteidigung, dass wir das klären können. Das ist ein Problem, das wir schon in den letzten Spielen gesehen haben. Es ist kein riesiges Wunder, was hier passiert ist. Das hat sich angebahnt."

Bastian Schweinsteiger: Darum schenkte mir Uli Hoeneß bei unserer ersten Begegnung 50 Mark

2014er Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat im Interview mit der Bild am Sonntag eine amüsante Andekdote aus seiner Zeit als Jugendspieler beim FC Bayern München erzählt. Dabei geht es um seine erste Begegnung mit Noch-FCB-Präsident Uli Hoeneß.

"Ich wohnte damals noch im Jugendhaus des FC Bayern, war vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Über Nacht hatte es geschneit, die Rasenheizung schaffte den vielen Schnee nicht. Die Profis mussten aber trainieren. Darum hieß es: 'Alle Jugendspieler raus zum Schneeschippen!'", begann der mittlerweile 35-jährige frühere Mittelfeldspieler.

Einmal die Sechs, zwei Fünfer: Die Bayern-Stars nach Debakel in Frankfurt in der Einzelkritik

Der FC Bayern geht bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 baden. Einen ganz bitteren Tag erwischt Jerome Boateng, auch Gnabry und Müller enttäuschen.

1:5 und Rot für Boateng! Bayern kassiert heftige Klatsche bei Eintracht Frankfurt

Eine folgenschwere Notbremse von Jerome Boateng hat die Herbstkrise von Bayern München und Trainer Niko Kovac dramatisch verschärft. Nach 80-minütiger Unterzahl ging der chancenlose deutsche Rekordmeister am 10. Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 (1:2) unter - für Kovac wird die Luft nach der höchsten Bayern-Niederlage in der Liga seit über zehn Jahren immer dünner.

FC Bayern München offenbar ebenfalls an Salzburg-Juwel Haaland dran

Der FC Bayern München ist angeblich an Erling Braut Haaland von RB Salzburg interessiert. Dies berichtet der Guardian .

Demnach soll der deutsche Rekordmeister einer von vielen Top-Klubs sein, die sich um die Dienste des Youngsters bemühen.

Dem englischen Portal zufolge sollen und Juventus Turin im Werben um Haaland die Nase vorne haben.

Der 19-Jährige konnte in der bisherigen Champions-League-Saison bereits sechs Treffer erzielen.

Zu teuer: Als Zlatan Ibrahimovic 2001 beinahe beim FC Bayern landete

Im Jahr 2001 war ein gewisser Zlatan Ibrahimovic eines der begehrtesten Sturmtalente in Europa. Die Topklubs standen Schlange beim schwedischen Vorzeigeverein Malmö FF, dem damaligen Team des späteren Superstars - und auch der FC Bayern München klopfte an.

Der Schwede Björn Andersson, von 1995 bis 2009 Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator bei den Bayern, bestätigte das schon 2017 dem schwedischen Online-Portal fotbollskanalen . Malmös Ablöseforderung in Höhe von rund acht Millionen Euro sei dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch gewesen.