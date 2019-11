FC Bayern München, News und Gerüchte: Rangnick sagt ab, Badstuber liebäugelt mit Rückkehr

Ralf Rangnick und Thomas Tuchel werden nicht Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern. Holger Badstuber flirtet. Alle FCB-News und -Gerüchte.

Rund um das Spiel in der gegen am Mittwochabend (18.55 Uhr) steht vor allem die Suche nach einem Nachfolger des am Sonntag entlassenen Trainers Niko Kovac im Mittelpunkt beim .

Nach der Absage von Thomas Tuchel wird auch Ralf Rangnick nicht an die Isar wechseln, womit automatisch Arsene Wenger im Favoritenkreis nach oben rückt. Und der Franzose äußerte sich vielsagend.

Holger Badstuber kann sich derweil eine Rückkehr nach München vorstellen. Außerdem: Hansi Flick gibt Thomas Müller und Javi Martinez eine Einsatzgarantie gegen Olympiakos.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Trainersuche beim FC Bayern: Ralf Rangnick sagt dem Rekordmeister ab

Ralf Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern München, dies bestätigte sein Berater Marc Kosicke gegenüber der Bild : "Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung."

Als Begründung führte Rangnicks Berater an, dass "wir nicht glauben, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen."

Holger Badstuber über mögliche Rückkehr zum FC Bayern München: "Sag niemals nie!"

Abwehrspieler Holger Badstuber kann sich offenbar ein erneutes Engagement beim FC Bayern München vorstellen . Dennoch will er seinen Vertrag beim erfüllen und kommt wohl nicht als kurzfristige Lösung der bayerischen Verletztenmisere in Frage.

"Sag niemals nie! Der Fußball kann manchmal so verrückt sein, und gerade meine Geschichte ist sehr speziell", so Badstüber in der Sport Bild, angesprochen auf eine mögliche Bayern-Rückkehr. "Wer weiß, welche Kapitel da noch dazukommen."

Engagement beim FC Bayern München? Das sagt Arsene Wenger

Arsene Wenger als Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern München? Das sagt der ehemalige Arsenal-Coach zu den Gerüchten!

PSG-Trainer Thomas Tuchel sagt Bayern München ab

Der angeblich von Bayern München umworbene Trainer Thomas Tuchel beschäftigt sich derzeit nach eigenen Aussagen nicht mit dem deutschen Rekordmeister . Er konzentriere sich nur auf seine Aufgabe bei und könne "nicht eine Minute an einen anderen Klub denken", sagte Tuchel am Dienstagabend.

"Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von PSG bin", führte Tuchel aus. "Ich habe einen Vertrag für diese und die kommende Saison." Zuvor hatte Sky den ehemaligen Dortmunder und Mainzer Bundesligatrainer als einen Kandidaten auf die Nachfolge des in München entlassenen Niko Kovac ins Spiel gebracht.

Kai Havertz: "Mit Bayern kannst du nichts falsch machen"

Der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebrachte Kai Havertz hat sich in einem Interview mit der Marca positiv über den deutschen Rekordmeister geäußert. Gleichzeitig traut sich der Shootingstar von Bayer Leverkusen aber auch einen Wechsel ins Ausland zu.

"Bayern ist möglicherweise der größte Klub in und es gab viele Spieler, die dort auch nach einem Wechsel in jungen Jahren erfolgreich waren", so der 20-Jährige. "Deshalb werde ich auch mit Bayern in Verbindung gebracht, aber wir werden sehen, was passiert. Eines ist jedoch klar: Wenn du in Deutschland ein Star sein willst, kannst du mit Bayern nichts falsch machen."

FC Bayern: Hansi Flick gibt Martinez und Müller Einsatz-Garantie

Interimstrainer Hansi Flick hat für die kommenden beiden Spiele von Bayern München Änderungen in der Mannschaft angekündigt. Es werde gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (Mittwoch, 18.55 Uhr) und im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) "mit Sicherheit die ein oder andere Umstellung geben", sagte er und ergänzte: "Javi Martinez wird spielen, Thomas Müller wird spielen."

Martinez wird die Rolle des Innenverteidigers übernehmen. Flick will das Spiel gegen Piräus auch als Generalprobe für jenes gegen Dortmund nehmen. Die Mannschaft solle sich "einspielen".

FC Bayern: Jerome Boateng für zwei Spiele gesperrt

Der kriselnde deutsche Rekordmeister FC Bayern München muss zwei Spiele auf Innenverteidiger Jerome Boateng verzichten.

Der Rio-Weltmeister wurde nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse im Spiel bei (1:5) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Begegnungen gegen am Samstag (18.30 Uhr) und bei (23. November) gesperrt. Boateng und die Bayern haben dem Urteil zugestimmt.