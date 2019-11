FC Bayern München, News und Gerüchte: 2:0-Sieg gegen Olympiakos, Wenger heißer Kandidat

Der FC Bayern besiegt Olympiakos in der Champions League, Arsene Wenger könnte neuer Trainer werden. Alle FCB-News und -Gerüchte.

Der hat am 4. Spieltag der beim ersten Spiel von Interimstrainer Hansi Flick mit 2:0 gegen gewonnen und sich damit vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert.

Im Mittelpunkt steht vor dem wichtigen Bundesligaspiel gegen am Samstag allerdings die Suche nach einem Nachfolger des am Sonntag entlassenen Trainers Niko Kovac. Arsene Wenger ist ein heißer Kandidat.

Der FC Bayern München am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Der FC Bayern siegt glanzlos und souverän mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus. Ein Erfolg, der am Mittwochabend weitestgehend in den Hintergrund rückte.

Bericht: FC Bayern verhandelt mit Trainer Arsene Wenger

Rekordmeister Bayern München verhandelt angeblich mit Arsene Wenger über eine Besetzung des freien Trainerpostens.

Der 70 Jahre alte Franzose arbeitet zur Zeit in beim TV-Sender beIN Sports als Experte für die Champions League, soll nach Informationen von Bild aber bereits ein konkretes Gespräch mit den Münchnern geführt haben.

Wenger sagte beim TV-Sender beIn Sports : "Ich würde es nie ablehnen, mit Bayern München zu reden, denn ich kenne die Leute beim Verein schon seit 30 Jahren."

Drei Tage nach der Trennung von Trainer Niko Kovac zeigte der deutsche Fußball-Rekordmeister beim mageren 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus eine abermals uninspirierte Vorstellung. Erst Lewandowski brach mit seinem 21. Saisontreffer im 17. Pflichtspiel den Bann (69.). Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte der eingewechselte Ivan Perisic (89.). Der Spielbericht.

Lothar Matthäus: Nicht-Verpflichtung von Timo Werner? "Ich habe mich sehr gewundert"

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zeigt sich erstaunt darüber, dass der FC Bayern Timo Werner im Sommer nicht verpflichtet hat. "Ich habe mich sehr gewundert, dass der FC Bayern bei Timo Werner im Sommer nicht zugeschlagen hat", sagte er der Sport Bild . Seiner Ansicht nach war es ein Fehler, "dass der FC Bayern von seiner Philosophie, deutsche Spieler zu holen, etwas abgerückt ist".

Bei hatte Werner seinen Vertrag sogar bis 2023 verlängert. In der laufenden Saison kommt der 23-jährige Stürmer in zehn Ligaspielen auf satte neun Tore. Damit liegt er in der Torschützenliste auf Platz zwei, hinter Bayerns Robert Lewandowski.

Hansi Flick steht interimsweise an der Seitenlinie des FC Bayern. Der Ex-Trainer der TSG Hoffenheim will beim Rekordmeister den Turnaround schaffen.

Ralf Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern München, dies bestätigte sein Berater Marc Kosicke gegenüber der Bild : "Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung."

Als Begründung führte Rangnicks Berater an, dass "wir nicht glauben, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen."

Abwehrspieler Holger Badstuber kann sich offenbar ein erneutes Engagement beim FC Bayern München vorstellen . Dennoch will er seinen Vertrag beim erfüllen und kommt wohl nicht als kurzfristige Lösung der bayerischen Verletztenmisere in Frage.

"Sag niemals nie! Der Fußball kann manchmal so verrückt sein, und gerade meine Geschichte ist sehr speziell", so Badstüber in der Sport Bild , angesprochen auf eine mögliche Bayern-Rückkehr. "Wer weiß, welche Kapitel da noch dazukommen."

