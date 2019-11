Keine Absage: Arsene Wenger widerspricht FC Bayern

Arsene Wenger soll sich angeblich dem FC Bayern angeboten und eine Absage kassiert haben. Dieser Darstellung widerspricht der Franzose nun vehement.

Trainer-Routinier Arsene Wenger hat Berichte über eine Absage des zurückgewiesen und dem Rekordmeister Indiskretion vorgehalten. Die Münchner hatten am Donnerstag erklärt, Wenger habe den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge angerufen und sich interessiert am vakanten Trainerposten gezeigt - der Verein habe aber eine Absage erteilt.

Wenger widerspricht dieser Darstellung deutlich. "Mein Name kam aus dem Nichts", sagte der langjährige Teammanager des am Freitag in einem Interview mit beIN Sports. "Am Mittwoch rief mich Rummenigge an, ich habe aus Höflichkeit zurückgerufen. Wir haben vier oder fünf Minuten lang geredet, maximal, und er hat berichtet, dass sie Flick für die nächsten beiden Spiele verpflichtet haben", berichtete er.

Arsene Wenger: Rummenigge fragte, "ob ich Interesse habe"

Rummenigge habe "gefragt, ob ich Interesse habe, weil sie einen Coach suchen. Ich habe gesagt, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche zu sprechen, weil ich mich in Doha aufhalte", sagte Wenger: "Das ist die wahre Geschichte."

Er wünsche dem Verein, der "an einem Wendepunkt stehe", viel Glück. "Dieser Klub, der immer sehr diskret war, ist nun sehr gesprächig, was Gerüchte von allen Seiten angeht."

Die Münchner hatten sich nach einem 1:5 bei am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac getrennt. Hansi Flick betreute die Mannschaft in der gegen Piräus (2:0) und wird auch am Samstag gegen (18.30 Uhr/Sky) das Sagen haben.