FC Bayern München, News und Gerüchte: Ajax würde ten Hag wohl Freigabe erteilen, Goretzka freut sich auf Bochum

Leon Goretzka freut sich über die Rückkehr zu seinen Wurzeln im Pokal, während ten Hag von Ajax eine Freigabe erhalten würde. Alle News zum FC Bayern.

Nach ist vor dem . Der muss im gegen den Ex-Verein von Leon Goretzka ran. Dieser freut sich standesgemäß auf die Partie und würde auch bei einem Tor gegen seine alte Liebe jubeln - die Erklärung lieferte er gleich mit.

Erneut werden der Name Eric ten Hag und der des deutschen Rekordmeisters gemeinsam genannt. Der Trainer von Amsterdam würde wohl im Falle einer Anfrage von Bayern München eine Freigabe seines Klubs erhalten, das bestätigte Marc Overmars. Ten Hag selbst hatte zuletzt die Gerüchte um einen FCB-Wechsel angeheizt.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Goretzka würde in Bochum jubeln

Mittelfeldspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München freut sich auf das Duell mit seinem alten Klub VfL Bochum im DFB-Pokal (Di., 20.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Ich freue mich extrem. Es war ein schon ganz besonderer Moment, als das Los bei der Auslosung kam. Es ist kein Geheimnis, das Bochum für mich ein spezieller Verein ist, mein Heimatverein. Natürlich hoffe ich darauf, dass ich in der Startelf stehe", sagte der 24-Jährige nach der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin.

Im Falle eines Torerfolges würde er auch jubeln, aber nur eingeschränkt: "Ich werde mich nicht auf Knien Richtung Ostkurve begeben. Aber ich finde es auch etwas scheinheilig, gar nicht zu jubeln. Dann brauche ich auch kein Tor schießen, wenn ich mich nicht drüber freue. Das würden die Bochum-Fans auch nicht erwarten", betonte Goretzka.

2013 kehrte Goretzka dem VfL Bochum den Rücken und wechselte zum .

Ajax Amsterdam würde Erik ten Hag wohl Freigabe für einen Wechsel zum FC Bayern München erteilen

Ajax Amsterdam würde Trainer Erik ten Hag wohl die Freigabe für einen Wechsel zum FC Bayern München erteilen, sollte Interesse an einer Verpflichtung bestehen. Zuletzt hatte ten Hag selbst Spekulationen angeheizt.

"Man muss immer realistisch bleiben: Wenn so große Klubs auf einen zukommen, wie oft bekommt man so eine Chance? Wir werden uns so etwas immer anschauen", sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars gegenüber Fox Sports . "Ich freue mich über ein Interesse von Bayern. Je mehr Klubs Interesse zeigen, desto besser macht er seinen Job. Das ist ein gutes Zeichen."

FC Bayern - Jerome Boateng über mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft: "Ich bin bereit"

Jerome Boateng wäre offen für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014 wurde im vergangenen März von Bundestrainer Joachim Löw ausgebootet. Wegen des Kreuzbandrisses von Niklas Süle besteht jedoch Personalnot in der Innenverteidigung.

"Ich bin immer bereit, wenn und Jogi Löw mich brauchen", sagte Boateng dem kicker . Beim FC Bayern München avancierte der 31-jährige Boateng nach den Verletzungen von Süle und Lucas Hernandez zwangsläufig zum Stammspieler.

Bayern-Angreifer Thomas Müller: "Gut, dass es knapper ausgefallen ist"

Der FC Bayern hat sich gegen Union Berlin wieder einmal nicht mit Ruhm bekleckert. Thomas Müller erkannte beim mühsamen 2:1-Heimsieg zwar "viele positive Dinge", redete die Gesamtsituation des Rekordmeisters aber nicht schön.

Im Mixed-Zone-Gespräch nach Spielende äußerte Müller den Verdacht, dass ein höherer Sieg der Mannschaft womöglich nicht gut getan hätte. Man dürfe den Fokus nicht verlieren und müsse "scharf" sein, betonte der Weltmeister von 2014, der auch auf den kurzen "Wutanfall" von Manuel Neuer und seine Rolle im Mittelfeld neben Philippe Coutinho zu sprechen kam .

