Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals

Im DFB-Pokal trifft der FC Bayern München auf den VfL Bochum. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

DFB-Pokal, 2. Runde: Der VfL Bochum empfängt den FC Bayern München am Dienstagabend im heimischen Vonovia Ruhrstadion. Anstoß ist um 20 Uhr.

David gegen Goliath. Favorit gegen Underdog. Bundesliga gegen 2. Bundesliga. Auf dem Papier ist die Partie eine klare Angelegenheit. Schließlich kommt mit dem der härteste Brocken des deutschen Fußballs nach Bochum.

Während die Bayern am vergangenen Wochenende einen 2:1-Heimerfolg gegen Union Berlin feierten, verlor der mit 1:2 bei Holstein Kiel. Der Treffer der Bochumer fiel nach dem wohl kuriosesten Elfmeterpfiff der Bundesliga-Geschichte.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Wer kommt im eine Runde weiter? Wir erklären Euch in diesem Artikel, wer das Duell am Dienstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal in der Saison 2019/2020?

Der Titelverteidiger im DFB-Pokal gibt sich die Ehre: VfL Bochum vs. FC Bayern München. Doch wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal in dieser Saison überhaupt live im TV?

Für die DFB-Pokalsaison 2019/2020 haben sich drei Fernsehsender die Übertragungsrechte gesichert: Sky, die ARD und Sport 1.

DFB-Pokal live im TV verfolgen - Hier bekommt Ihr alle Infos:

Sky: Der Bezahlsender überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Allerdings laufen die Spiele des DFB-Pokals ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist Voraussetzung, um alle Partien schauen zu können.

ARD: Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Insgesamt zeigt die ARD von der ersten Runde an neun Spiele live im TV. Das Übertragungspaket umschließt in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel. Von der zweiten Runde bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Den krönenden Abschluss stellt das Finale dar, welches ebenfalls live im Free-TV übertragen wird.

Sport 1: Neu dabei ist seit dieser Saison der Sportsender aus Ismaning bei München. Insgesamt vier ausgewählte Spiele zeigt Sport 1 live im Free-TV. Das Übertragungsangebot umfasst jeweils eine Partie von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV?

ARD, Sky und Sport 1: Ihr wisst nun, welche Sender für die Übertragung des DFB-Pokals verantwortlich sind. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, welcher der genannten Sender VfL Bochum gegen Bayern München live im TV zeigt. Wird das Duell live im Free-TV übertragen? Oder läuft Bochum vs. Bayern nur im Pay-TV? Wir verraten es Euch.

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV

Wollt Ihr das Bayern-Spiel beim VfL Bochum live und kostenlos anschauen? Dann seid Ihr bei Sport 1 genau richtig. Der Sportsender zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV. Nur Sport 1 überträgt den DFB-Pokal am Dienstagabend im frei empfangbaren Fernsehen.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sport 1! Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Laura Papendieck

Laura Papendieck Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Sky zeigt alle 63 Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge - so auch VfL Bochum vs. FC Bayern München. Der Bezahlsender überträgt das Bayern-Spiel in Bochum ausschließlich live im Pay-TV.

Für die Nutzung von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Nur so könnt Ihr VfL Bochum vs. Bayern München live und in voller Länge im TV bei Sky erleben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Bei Sky habt Ihr am Dienstagabend die Wahl: Entweder Ihr schaut Bochum vs. Bayern live im Einzelspiel oder Ihr genießt den DFB-Pokal in der Konferenz.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky im Einzelspiel - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky in der Konferenz - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatorin: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Kommentator: Wolff Fuss

Zeigt / überträgt die ARD VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV?

Nein, das ist nicht der Fall. Die ARD überträgt in der zweiten Runde bekanntermaßen lediglich ein Spiel live im Free-TV - VfL Bochum vs. FC Bayern München ist nicht die ausgewählte Partie. Stattdessen hat sich Das Erste für folgende Begegnung entschieden:

Mittwoch, 20.45 Uhr: ARD zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live im Free-TV

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Läuft das Duell im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und Bayern München ausschließlich im TV? Oder wird die Begegnung auch im LIVE-STREAM gezeigt? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf www.sport1.de

Live, in voller Länge und kostenlos: Sport 1 ist auch im Internet Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal gratis sehen wollt. Der Sportsender überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf www.sport1.de.

Für den LIVE-STREAM bei Sport 1 braucht Ihr kein Abonnement und auch keine Anmeldung. Der Stream zum DFB-Pokalduell zwischen Bochum und Bayern beginnt analog zur TV-Übertragung mit der Vorberichterstattung um 18 Uhr.

Wollt Ihr VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Euren mobilen Geräten schauen? Dann holt Euch die kostenlose Sport1-App:

Sky Go zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, könnt Ihr VfL Bochum vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go erleben. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, für welchen jeder Sky-Kunde einen Log-in erhält.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go läuft analog zur TV-Übertragung bei Sky. Auch hier erlebt Ihr Bochum vs. Bayern entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz. Für beide Varianten steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Nutzen könnt Ihr Sky Go auf Eurem Laptop / Computer. Auch auf Eurem Handy oder Tablet ist Sky Go als App verfügbar. Die kostenlose Sky-Go-App findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die dritte und letzte Möglichkeit: Sky Ticket zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch mit Sky Ticket verpasst Ihr keine Sekunde des DFB-Pokals am Dienstagabend.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, das es Euch ermöglicht, Sky ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Bei Sky Ticket bekommt Ihr das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die Bundesliga und Premier League im LIVE-STREAM erleben könnt, für 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Abschluss der ersten vier Wochen kostet Sky Ticket 29,99 Euro monatlich , lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Wollt Ihr Sky Ticket nur einen Tag nutzen, ist das ebenfalls kein Problem. Das Tagesticket kostet 9,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Homepage des Unternehmens .

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München? Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht