Ajax Amsterdam würde Erik ten Hag wohl Freigabe für einen Wechsel zum FC Bayern München erteilen

Erik ten Hag galt in den vergangenen Monaten immer wieder als Trainerkandidat beim FC Bayern. Ajax stünde dem Ganzen wohl offen gegenüber.

Amsterdam würde Trainer Erik ten Hag wohl die Freigabe für einen Wechsel zum erteilen, sollte Interesse an einer Verpflichtung bestehen. Zuletzt hatte ten Hag selbst Spekulationen angeheizt.

"Man muss immer realistisch bleiben: Wenn so große Klubs auf einen zukommen, wie oft bekommt man so eine Chance? Wir werden uns so etwas immer anschauen", sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars gegenüber Fox Sports. "Ich freue mich über ein Interesse von Bayern. Je mehr Klubs Interesse zeigen, desto besser macht er seinen Job. Das ist ein gutes Zeichen."

FC Bayern: ten Hag würde bei FCB-Anruf nichts ausschließen

Ten Hag sagte neulich im kicker auf die Frage, was er bei einem Anruf des FC Bayern tun würde: "Dann schließe ich nichts aus." Bereits von 2013 bis 2015 arbeitete er beim FC Bayern, damals als Trainer der zweiten Mannschaft. Im vergangenen Sommer verlängerte ten Hag seinen Vertrag bei Ajax vorzeitig bis 2022.

Beim FC Bayern steht Trainer Niko Kovac in der Kritik. Er hatte das Traineramt im Sommer 2018 übernommen und den Klub in der ersten Saison zum Double geführt. Sein Vertrag läuft bis 2021.