VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold bestätigt Kontakt zum FC Bayern München

Maximilian Arnold zählt beim VfL Wolfsburg zu den absoluten Leistungsträgern. Nun kam auf, dass er beim FC Bayern München ein Thema war bzw. ist.

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold (26) vom VfL Wolfsburg hat durchsickern lassen, dass der FC Bayern München an ihm Interesse zeigt. "Wenn der FC Bayern Kontakt aufnimmt, ist das natürlich eine andere Hausnummer", sagte der 26-Jährige in einem ausführlichen Interview mit Sky, schob jedoch direkt nach: "Aber es muss alles passen."

Kontakt zum deutschen Rekordmeister "gibt es nach wie vor", sagte Arnold, der im Mittelfeld des VfL Wolfsburg die Fäden zieht. "Man weiß nie, was im Fußball so passiert. Ich bin einer, der sehr viel reflektiert und sich auch sehr viel anhört. Aber ich weiß, was ich habe und weiß auch, was ich daran schätze".

Reservist beim FC Bayern München? Arnold wäre "unerträglich"

Arnold gehört beim VfL zum Stammpersonal und spielt mit den Wölfen eine gute Saison 2020/21. Der 26-Jährige ist noch bis 2026 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden.

Auch seine Frau habe eine Rolle bei der Absage an die Bayern gespielt, wie er weiter verriet. Denn wenn er auf der Bank sitze, sei er "unerträglich", wie Arnold erzählte: "Ich weiß nicht, ob das dann eine schöne Lebensqualität für sie und für mich wäre. Aber ich bin nicht der Typ, der zu einem Klub mit einer höheren Qualität wechselt und dann nur auf der Bank sitzt."

In der Saison 2020/21 kam er für den VfL in 29 Pflichtspielen zum Einsatz (drei Tore, fünf Assists).