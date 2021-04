RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der Bundesliga

Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig den FC Bayern zum Topspiel. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der Bundesliga steht am 27. Spieltag das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München auf dem Programm. Das Spiel wird am heutigen Samstag, 3. April, in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

Fällt heute bereits eine Vorentscheidung um die Meisterschaft? Tabellenführer Bayern München geht mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Verfolger RB Leipzig in das heutige Topspiel. Mit einem Sieg wäre dem FC Bayern die erneute Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen.

RB Leipzig kann den Dominator der vergangenen Jahre dagegen noch einmal vom Meisterkurs abbringen. Der FC Bayern scheint dem Team von Trainer Julian Nagelsmann jedenfalls zu liegen. Die vergangenen vier Partien zwischen den beiden heutigen Kontrahenten endeten jeweils mit einem Unentschieden. Das Hinspiel in der Allianz-Arena endete nach einem sehenswerten Spiel 3:3.

Der FC Bayern muss in Leipzig auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Der Pole zog sich am vergangenen Sonntag beim WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra eine Verletzung am rechten Knie zu. Er wird auch gegen PSG in der Champions League fehlen.

Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 27. Spieltag Ort Red Bull Arena, Leipzig Anstoßzeit Samstag, 3. April, 18.30 Uhr

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Übertragung heute in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch das Bundesliga-Topspiel heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM entgehen lassen? Goal erklärt Euch, wie und wo Ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern heute sehen könnt.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Übertragung heute im TV auf Sky

Live und exklusiv könnt Ihr die Begegnung heute nur bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 17.30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss.

RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: So empfangt Ihr Sky

Um den Pay-TV-Sender Sky empfangen zu können, müsst Ihr davor zuerst ein Abo abschließen. Sky bietet seinen Kunden unterschiedliche Pakete mit unterschiedlichen Programminhalten an.

Um das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern heute sehen zu können, benötigt Ihr auf jeden Fall das Bundesliga-Paket. In diesem sind die meisten Bundesliga-Spiele und alle Begegnungen der 2. Bundesliga enthalten.

Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr hier !

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Immer mehr Menschen sehen sich Spiele nicht am TV an, sondern im LIVE-STREAM. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern heute im Internet verfolgen könnt.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Für Sky-Kunden ist Sky Go bereits im Preis mit inbegriffen. Es entstehen Euch also keine Zusatzkosten. Ihr müsst Euch lediglich die passende App für Euer Endgerät herunterladen, und schon könnt Ihr Sky Go nutzen. Hier findet Ihr die verschiedenen Anwendungen für iOS, Android oder den Desktop.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Wenn Ihr keinen langfristigen Vertrag bei Sky langfristigen abschließen, euch das heutige Bundesliga-Topspiel aber nicht entgehen lassen wollt, ist das Sky Ticket die perfekte Wahl.

Auch hier stehen Euch verschiedene Pakete zur Auswahl. Sky Ticket ist jederzeit kündbar. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket!

RB Leipzig vs. FC Bayern: Die Highlights auf DAZN

Rund 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr die Highlights der Partie bei DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem ausgewählte Spiel der Bundesliga und der Champions League und aus vielen europäischen Topligen.

Um auf das vielfältige DAZN-Programm zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses kostet entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Der erste Monat ist für Neukunden kostenlos.

RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn liegen die Aufstellungen der beiden Teams offiziell vor. Hier zeigen wir Euch, mit welchen Spielern RB Leipzig und der FC Bayern in das Spiel starten.

RB Leipzig vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Wenn Ihr das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt, sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. In diesem werdet Ihr über alle Geschehnisse in Leipzig zeitnah informiert.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER!

