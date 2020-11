FC Bayern München, News und Gerüchte: David Alaba als Chiellini-Nachfolger gehandelt, Mario Götze spricht über FCB-Wechsel

David Alaba könnte bei Juventus Turin Giorgio Chiellini ersetzen und Mario Götze spricht über seinen umstrittenen Wechsel zum FCB. Alle News heute.

Nach einem bundesligafreien Wochenende steht für den am kommenden Samstag in der das Duell mit an (15.30 im LIVE-TICKER ). Dabei will der deutsche Rekordmeister seine Tabellenführung vor den Verfolgern und weiter ausbauen.

Unterdessen ist die Zukunft von David Alaba weiterhin Thema an der Säbener Straße. Der Österreicher ist nun offenbar ins Visier von gerückt und soll dort in die Fußstapfen einer Vereinsikone treten.

Außerdem: Luis Figo outet sich als Fan von Serge Gnabry und Mario Götze spricht über seinen Wechsel vom BVB zum FCB.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Montag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: David Alaba offenbar als Chiellini-Nachfolger bei Juventus Turin im Gespräch

Abwehrspieler David Alaba vom FC Bayern München ist offenbar ins Visier von Juventus Turin geraten. Wie calciomercato.com berichtet, hat sich Coach Andrea Pirlo für eine Verpflichtung des 28-Jährigen ausgesprochen.

Alaba-Berater Pini Zahavi ist dem Bericht zufolge mit zahlreichen Spitzenklubs aus den europäischen Top-5-Ligen im Gespräch. Dabei sei Juve in "einer prominenten Position".

Nach Informationen der Turiner Zeitung Tuttosport, sucht der italienische Rekordmeister ohnehin nach einer Verstärkung für die Abwehr. Dabei passt der Österreicher ideal ins Schema. In Turin könnte Alaba in die Fußstapfen des 36 Jahre alten Giorgio Chiellini treten. Der Vertrag des Italieners läuft noch bis 2021.

Nachdem der deutsche Rekordmeister sein Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen hatte, könnte Alaba die Münchener im kommenden Sommer ablösefrei verlassen . Einen Winterwechsel schließt man an der Säbener Straße wohl aus.



Ex-BVB-Star Mario Götze: Wechsel zum FC Bayern war ein Fehler

Der frühere Bundesliga-Star Mario Götze (PSV Eindhoven) hat seinen Wechsel 2013 von Borussia Dortmund zum FC Bayern München im Nachgang kritisch bewertet. "Vielleicht hätte ich mir da als 21-Jähriger ein wenig mehr Zeit geben müssen, die man beim FC Bayern nicht unbedingt hat", erklärte 28-Jährige in einem Interview mit dem ZDF.

Götze, der aus der Jugend des BVB stammt, stieg bei den Westfalen zum Superstar auf, ehe er für 37 Millionen Euro zum Erzrivalen nach München wechselte.

Der Weltmeister von 2014 spielte insgesamt zehn Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse. Insgesamt sei er damit "happy", wie er betonte.



FC Bayern München - Ralf Rangnick über Dayot Upamecano: "Man kann davon ausgehen, dass die Bayern diesen Spieler gut kennen"

Ex-Leipzig-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick hat über die Transfergerüchte um den FC Bayern München und Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig gesprochen.

"Upa hat am Anfang in Liefering gespielt, dann in Salzburg und zwei Jahre später in Leipzig, dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man mal ausgehen", erklärte der 62-Jährige im Doppelpass von Sport1 und verwies auf die letzten Spiele der Münchner gegen die Sachsen: "Rein physisch, das haben die Bayern auch in den direkten Duellen gesehen: weglaufen tut ihm niemand."

Er führte aus: "Dass er vielleicht im Spiel nach vorne noch den ein oder anderen Risiko-Ball zu viel drin hat, das wird er sicherlich in den nächsten Jahren noch lernen." Für wen Upamecano, der in Leipzig noch bis 2023 unter Vertrag steht, in Zukunft auflaufen wird, hänge dabei nicht von finanziellen Beweggründen ab.

"Ich habe Upa und seine Familie über viele Jahre kennengelernt, die treffen nicht nur Entscheidungen, die vom Image her für sie gut klingen, sondern sie treffen Entscheidungen nach dem Gefühl, was ist für den Spieler selber am besten", betonte Rangnick.



FC Bayern: Luis Figo outet sich als Fan von Serge Gnabry

Ex-Ballon-d'Or-Sieger Luis Figo hat sich als Fan von Barca-Star Ousmane Dembele und Serge Gnabry vom FC Bayern München geoutet. Wie er in einem Interview mit der Sportzeitung Marca verriet, fühlt sich der ehemalige Real- und Barca-Außenbahnspieler von den beiden Offensivstars an sich selbst erinnert.

"Wenn Sie mich nach einem Fußballer fragen, der mich an meine Spielweise erinnert, werde ich Ihnen sagen, dass ich Dembele sehr mag. Er hatte Pech mit Verletzungen, aber er hat enormes Potenzial", erklärte Figo: "Dann gibt es andere wie Gnabry von Bayern, der sehr gut und noch jung ist."

Der 48-Jährige führte aus: "Sie sind Flügelspieler und ich mag sie wegen ihres Selbstbewusstseins, wenn sie eine Eins-gegen-Eins-Situation suchen."

