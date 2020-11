FC Bayern München, News und Gerüchte: Kohler lobt Bayern "Ausnahmespieler", Boateng "überrascht" von Gerüchten über Abgang - alles zum FCB heute

Jürgen Kohler lobt die individuelle Qualität des FC Bayern, während sich Jerome Boateng zu einem möglichen Abgang äußert. Alle FCB-News und Gerüchte.

Für die Stars des stehen in den kommenden Tagen die Länderspiele mit ihren Nationen an. Youngster Jamal Musiala ist für den DFB dabei vorerst kein Thema mehr, er spielt wohl für .

Joshua Kimmich spricht derweil über Selbstzweifel unter Carlo Ancelotti, während sich Jerome Boateng zu dem Gerücht um seinen Abgang bei den Münchnern äußert.

Außerdem: Jürgen Kohler adelt die individuelle Qualität des Rekordmeisters.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Samstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Jürgen Kohler: Erfolgsachse des FC Bayern "besteht ausschließlich aus Ausnahmespielern"

BVB-Legende Jürgen Kohler hat über den Titelkampf in der gesprochen und dem FC Bayern dabei eine herausragende individuelle Qualität attestiert. So schreibt der Weltmeister die Meisterschaft für den BVB zwar noch nicht ab, gegen den FC Bayern dürfe man sich jedoch keine Patzer erlauben.

"Meister zu werden, das muss für den BVB weiter der Anspruch sein. Ich sehe die Chance bei 50:50, es sind noch 27 Ligaspiele zu bestreiten", sagte Kohler den Ruhr Nachrichten. Dabei hofft der 55-Jährige angesichts des engen Terminkalenders auf eine Schwächeperiode des FCB: "Passiert das, muss der BVB nur nahe genug dran sein an den Münchnern, um das auch nutzen zu können."

"Auf absolutem Top-Niveau wie gegen die Bayern wird eben noch ein gewisser Unterschied deutlich", fügte Kohler jedoch hinzu und verwies dabei auf den 3:2-Erfolg des Rekordmeisters im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams am vergangenen Wochenende.

Die Achse des FC Bayern um Manuel Neuer, David Alaba, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Lewandowski bestehe dabei "ausschließlich aus Ausnahmespielern", merkte Kohler an: "So wie zu meiner Zeit damals beim BVB."

FC Bayern: Jerome Boateng "überrascht" von Berichten über bevorstehendes FCB-Aus

Der frühere Nationalspieler Jerome Boateng (32) hat mit Verwunderung auf Berichte über seinen angeblich beschlossenen Abschied beim Rekordmeister Bayern München reagiert. "Auf mich ist keiner zugekommen, mit mir hat keiner gesprochen, ich wusste nichts davon, ich war überrascht", sagte der Abwehrspieler der Süddeutschen Zeitung.

Er spüre vielmehr "Wertschätzung vom Trainer und in der Mannschaft, den Rest wird man sehen", führte der Weltmeister von 2014 aus. Sport Bild hatte am Donnerstag berichtet, dass der Triple-Gewinner den auslaufenden Vertrag von Boateng nicht verlängern wolle und stattdessen weiter an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers Dayot Upamecano (22) von interessiert sei.

DFB hat Kampf um Jamal Musiala vom FC Bayern München vorerst aufgegeben

Der DFB hat den Kampf um Nachwuchstalent Jamal Musiala vom FC Bayern München vorerst aufgegeben. Der 17-jährige Offensivspieler steht aktuell erstmals im Kader der englischen U21 und am Freitag vor seinem Debüt. Theoretisch könnte er aber auch für spielen.

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt", sagte DFB-Nachwuchs-Cheftrainer Meikel Schönweitz bei Sport1.

Joshua Kimmich über Selbstzweifel: "Hatte eine schwierige Zeit, als Ancelotti da war"

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat verraten, dass er während der Amtszeit von Trainer Carlo Ancelotti von Selbstzweifeln geplagt wurde. "Bei Bayern hatte ich auch eine schwierige Phase, als Carlo da war", sagte Kimmich im FC Bayern Podcast.

