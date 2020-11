Luis Figo outet sich als Fan von Ousmane Dembele und Serge Gnabry: "Mag ihr Selbstbewusstsein"

Luis Figo schwärmt von Ousmane Dembele und Serge Gnbary. Dabei ist es vor allem die Risikobereitschaft der beiden Flügelspieler, die ihm imponiert.

Ex-Ballon-d'Or-Sieger Luis Figo hat sich als Fan von Barca-Star Ousmane Dembele und Serge Gnabry vom geoutet. Wie er in einem Interview mit der Sportzeitung Marca verriet, fühlt sich der ehemalige Real- und Barca-Außenbahnspieler von den beiden Offensivstars an sich selbst erinnert.

"Wenn Sie mich nach einem Fußballer fragen, der mich an meine Spielweise erinnert, werde ich Ihnen sagen, dass ich Dembele sehr mag. Er hatte Pech mit Verletzungen, aber er hat enormes Potenzial", erklärte Figo: "Dann gibt es andere wie Gnabry von Bayern, der sehr gut und noch jung ist."

Figo schwärmt auch von Ansu Fati und Portu: "Gehen gerne Risiken ein"

Der 48-Jährige führte aus: "Sie sind Flügelspieler und ich mag sie wegen ihres Selbstbewusstseins, wenn sie eine Eins-gegen-Eins-Situation suchen." Auch der 18-jährige Ansu Fati vom zeige diese Eigenschaften. "Sie sind Spieler, die ich mag, weil sie gerne Risiken eingehen und keine Angst haben. Portu von mag ich auch", erklärte Figo.

Während Gnabry nach dem Triple-Sieg beim FC Bayern weiterhin gesetzt ist, versucht Dembele in Barcelona derzeit, zu alter Stärke zurückzufinden. So kam der Franzose, der in der vergangenen Spielzeit wegen einer Oberschenkelverletzung lange ausgefallen war, für Figos Ex-Klub in zehn Einsätzen viermal von der Bank und erzielte dabei drei Treffer.