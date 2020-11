FC Bayern München, News und Gerüchte: Gerüchte um Leipzig-Verteidiger, kein Alaba-Verkauf im Winter - alles zum FCB heute

David Alaba soll im Winter nicht abgegeben und Vertragsgespräche mit Leon Goretzka noch in diesem Jahr aufgenommen werden. Alle News zum FC Bayern.

Für die Stars des stehen in den kommenden Tagen die Länderspiele mit ihren Nationen an. Im Anschluss tritt der deutsche Rekordmeister mit drei Spielen in sieben Tagen wieder in der und an.

Unterdessen arbeiten die Verantwortlichen hinter den Kulissen bereits an der Zukunft des Kaders. So sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka noch in diesem Jahr aufgenommen werden. Auch die Ausdehnung der Arbeitspapiere zweier weiterer Bayern-Stars steht auf dem Plan.

Einer, der ab kommendem Sommer womöglich nicht mehr zum Aufgebot zählen wird, ist David Alaba. Den Münchenern droht sogar ein ablösefreier Verlust des 28-Jährigen. Dennoch schließen die Bosse offenbar einen Verkauf des Österreichers im Winter aus.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Mittwoch. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern offenbar an Lukas Klostermann von interessiert

Der FC Bayern München interessiert sich offenbar für Abwehrspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig. Das berichtet die Sport Bild.

Beim deutschen Rekordmeister ist die Zukunft von David Alaba und Jerome Boateng über die Saison hinaus fraglich, die entstandene Lücke könnte dann Klostermann schließen.

Als Ablöse nennt das Blatt eine Summe von mindestens 40 Millionen Euro, denn der 24-Jährige hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2024.

Klostermann kann sowohl als Innenverteidiger, als auch als Außenverteidiger eingesetzt werden. In der Vergangenheit wurde auch der BVB mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Bild: imago images / Panoramic

FC Bayern München strebt offenbar frühzeitige Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka an

Der FC Bayern München will offenbar noch in diesem Jahr Verhandlungen mit Leon Goretzka (25) und dessen Berater Jörg Neubauer über eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags starten . Das berichtet die Sport Bild .

Demnach soll frühzeitig Planungssicherheit herrschen und eine Entwicklung wie bei David Alaba vermieden werden . Der 28-jährige Österreicher pokerte gemeinsam mit seinem Berater Pini Zahvi mehrere Monate lang um einen Vertrag, ehe der FC Bayern sein Angebot zurückzog. Nun droht der ablösefreie Abgang im kommenden Sommer.

Angeblich fordert Alaba eine Gehaltserhöhung auf knapp 20 Millionen Euro pro Jahr, womit er zu den Bestverdienern Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski aufschließen würde. Goretzka verdient derzeit dem Vernehmen nach rund acht Millionen Euro. Trotz Corona sollen seine Bezüge bei einer möglichen Verlängerung wohl moderat erhöht werden.

Demnächst angegangen werden sollen auch Gespräche mit Niklas Süle (Vertrag bis 2022) und dem aktuell verletzten Joshua Kimmich (2023). "Wir haben eine hervorragende Mannschaft, mit einer sehr guten Mischung aus jungen, hoch talentierten und erfahrenen, exzellenten Spielern, und natürlich wollen wir diese Mannschaft langfristig zusammenhalten", sagt Präsident Herbert Hainer der Sport Bild .

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Verkauf von David Alaba im Winter wohl ausgeschlosssen

Der FC Bayern München will David Alaba trotz seines 2021 auslaufenden Vertrags offenbar nicht im Winter verkaufen. Das berichtet die Sport Bild . Demnach sei ein Verbleib bis mindestens kommenden Sommer der große Wunsch von Trainer Hansi Flick.

Statt im Winter noch eine geringe Ablösesumme für Alaba zu kassieren, würde der Klub somit einen ablösefreien Abgang im Sommer riskieren.

Nach monatelangem Poker mit Alaba und dessen Berater Pini Zahavi hatte der FC Bayern zuletzt sein Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen. Gänzlich ausgeschlossen haben alle Beteiligten eine Kehrtwende und Verlängerung jedoch auch noch nicht.

Quelle: imago images / FC Bayern München

FC Bayern München: Joshua Kimmichs angeblicher Fahrplan zum Comeback

Nach seinem beim Topspiel bei Borussia Dortmund (3:2) erlittenen Meniskuseinriss wurde Joshua Kimmich noch am Sonntag operiert . Nun berichtete die Sport Bild von seinem angeblichen Fahrplan zum Comeback.

Demnach will Kimmich Anfang Dezember das Training auf dem "Alter-G"-Laufband aufnehmen. Ende des Monats sollen erste Laufeinheiten auf dem Platz erfolgen, Anfang Januar dann erste Ballübungen. Mit seinem Comeback in einem Pflichtspiel wird Ende des Monats gerechnet.

Quelle: Getty Images / Pool

FC Bayern München verbot Bouna Sarr wohl Reise zur französischen Nationalmannschaft

Bouna Sarr verletzte sich beim Spitzenspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund leicht am Oberschenkel. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wollte den Rechtsverteidiger wohl dennoch erstmals zur Nationalmannschaft einladen. Die Bayern hatten jedoch etwas dagegen, wohl zum Unmut des Franzosen.

Das berichten die L'Equipe und auch RMC aus . Demnach wollte Nationaltrainer Didier Deschamps den Neuzugang der Bayern erstmals für die L'Equipe Tricolore und die Partien gegen , und nominieren, doch die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters lehnten das Gesuch ab.

Sarr selbst wollte die Einladung annehmen, angeblich stand sogar schon ein Flugzeug bereit, welches Sarr zur Nationalmannschaft bringen sollte. Der 28-Jährige soll daraufhin sehr enttäuscht von seinem aktuellen Arbeitgeber gewesen sein.

Dennoch postete der Franzose eine Story auf Instagram , in welcher er auch den FC Bayern verlinkte, und schrieb: "Ich bin in guten Händen. Es ist Gott, der entscheidet."

Für Sarr wäre es der erste Einsatz für Frankreich gewesen, der Rechtsverteidiger spielte auch in der Jugend nie für sein Land. Der Sohn eines Senegalesen und einer guineischen Mutter wurde in der Vergangenheit auch von den beiden afrikanischen Nationalmannschaften umgarnt, lehnte aber jeweils eine Einladung ab.

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick