FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman verletzt, Köln wirbt erneut um Zirkzee - alles zum FCB heute

Kingsley Coman ist schon wieder verletzt, während Joshua Zirkzee bei Köln weiterhin hoch im Kurs steht. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Für die Stars des stehen in den kommenden Tagen die Länderspiele mit ihren Nationen an. Kingsley Coman hat sich dabei in Diensten von erneut eine Verletzung zugezogen.

Joshua Zirkzee steht derweil wohl beim weiterhin hoch im Kurs und könnte nun möglicherweise im Winter wechseln. Somit könnte er Spielpraxis sammeln und langfristig doch noch den Durchbruch beim Rekordmeister schaffen.

Denn in der Vergangenheit schafften dies einige große Talente nicht - wir haben euch die Flops zusammengestellt. Robert Lewandowski hat derweil in einem exklusiven Interview private Einblicke wie noch nie gegeben.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern: Zirkzee erneut im Visier von Köln?

Der 1. FC Köln könnte erneut versuchen, Bayern-Youngster Joshua Zirkzee auf Leihbasis zu verpflichten. Dies berichtet die Bild . Bereits in der abgelaufenen Transferperiode war der FC an einer Leihe des 19-Jährigen interessiert, die letztlich nicht zustande kam.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Der Grund: Erst nach der Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting erhielt Zirkzee von den Münchern die Freigabe, in der Zwischenzeit hatte Köln Tolu Arokodare aus Lettland unter Vertrag genommen. "Es war der falsche Zeitpunkt. Am vorletzten Tag war es für uns dann zu spät", erklärte FC-Sportgeschäftsführer Horst Heldt zuletzt.

Die Kölner plagen derzeit Personalsorgen in der Offensiven: Arokodare benötigt noch Zeit, zudem ist verletzungsbedingt weder Neuzugang Sebastian Andersson (Knie-OP) noch Anthony Modeste (Rücken) einsatzbereit.

Auch für den FC Bayern würde eine Leihe Sinn ergeben: Zirkzee spielt bei den Profis keine Rolle, kam nur dreimal zum Einsatz (91 Minuten) und läuft überwiegend für die zweite Mannschaft in der auf. Mit einem Wechsel könnte er Spielpraxis auf höchster Ebene sammeln und womöglich die Torflaute der Kölner (sieben Tore in sieben Spielen) beheben.

Bild: imago images / Lackovic

Kingsley Coman verletzt sich bei der französischen Nationalmannschaft

Offensivspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München hat im Training der französischen Nationalmannschaft eine Knöchelblessur erlitten. Dadurch verpasste der 24-Jährige das Testspiel am Mittwoch gegen (0:2).

Wie lange Coman ausfällt und ob er bei den weiteren Länderspielen der Equipe Tricolore zum Einsatz kommen kann, ist unklar. Wie das französische Portal RMC Sport berichtete , bekam Coman im Abschlusstraining einen Schlag auf den Knöchel.

Bild: getty images

Gehypte FCB-Talente, die den Durchbruch nicht geschafft haben

Alaba, Müller, Schweinsteiger ... die Liste von Youngstern, die sich beim FC Bayern durchsetzten, ist klangvoll. Doch viele junge Spieler schafften den Durchbruch nicht. Goal zeigt eine Auswahl von gescheiterten FCB-Talenten aus den letzten 15 Jahren .

Bild: Goal

Robert Lewandowski vom FC Bayern München im Interview: "Die Klärung der Situation mit Klopp war notwendig"

Robert Lewandowski hat die diesjährige Ausgabe der Goal 50 gewonnen. Im exklusiven Interview mit Goal spricht der Stürmer des FC Bayern München über seine Fabel-Saison, seine Kindheit in und persönliche Rückschläge im Jugendalter.

Außerdem verrät Lewandowski, warum er während seiner Anfangszeit in mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte - und wie sich nach einem klärenden Gespräch mit Jürgen Klopp alles zum Guten wendete.

HIER geht's zum kompletten Interview !

Bild: getty images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick