FC Bayern München, News und Gerüchte: Corentin Tolisso vorzeitig abgereist, Dominik Szoboszlai auch beim FCB Thema?

Matthäus ist sich sicher, dass auch der FC Bayern Szoboszlai beobachtet. Tolisso musste derweil angeschlagen von der Nationalmannschaft abreisen.

Für die Profis des stehen in diesen Tagen die Länderspiele mit ihren Nationalmannschaften auf dem Programm. Ein Spieler, der jedoch vorzeitig in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehren wird, ist der angeschlagene Corentin Tolisso. Ihn habe bei der französischen Auswahl zuletzt "ein kleines Problem" geplagt.

Lothar Matthäus ist sich außerdem sicher, dass der FC Bayern den 20-jährigen Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg) auf dem Zettel hat. Leon Goretzka konnte sich derweil über ein Lob von Bundestrainer Joachim Löw freuen und für Manuel Neuer ist es eine "große Ehre", den deutschen Torhüter-Rekord von Sepp Maier eingestellt zu haben.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Sonntag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Lothar Matthäus sicher: Auch Bayern hat Dominik Szoboszlai "auf dem Zettel"

TV-Experte Lothar Matthäus ist überzeugt davon, dass sich auch sein Ex-Klub FC Bayern mit Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg befasst. Der ungarische Nationalspieler wird bereits seit einigen Monaten mit einem Transfer zu in Verbindung gebracht, doch auch der deutsche Rekordmeister könnte seine Fühler nach ihm ausstrecken.

Bild: Getty Images

"Er ist ein Juwel, ein Typ wie Kai Havertz. In Ungarn wird er bereits mit dem großen Ferenc Puskas verglichen", sagte Matthäus im Interview mit der Münchner Abendzeitung: "Im Januar könnte er zu RB Leipzig wechseln, aber ich bin davon überzeugt, dass ihn jeder europäische Topklub auf dem Zettel hat, auch der FC Bayern."

Szoboszlai hatte Ungarn am Donnerstag mit dem Siegtor in den EM-Playoffs gegen (2:1) zur EM-Endrunde im nächsten Jahr geschossen. In Salzburg bekleidet der 20-Jährige die Rolle des klassischen Zehners. Beim österreichischen Serienmeister besitzt er noch einen bis 2022 laufenden Vertrag.

FC Bayern: Corentin Tolisso mit Beschwerden vorzeitig abgereist

Corentin Tolisso ist vorzeitig von der französischen Nationalmannschaft abgereist. Wie Trainer Didier Deschamps erklärte, habe der Mittelfeldspieler des FC Bayern am Freitag "ein kleines Problem" gehabt. Details nannte der 52-Jährige keine, bei den Beschwerden handele es sich jedoch um "nichts Ernstes".

Bild: Getty Images

Beim 1:0 gegen war Tolisso - wie bereits im Testspiel gegen (0:2) am Mittwoch - nicht zum Einsatz gekommen. Wie lange der 26-Jährige dem FC Bayern womöglich fehlen wird, ist noch unklar. Er wäre nach Joshua Kimmich (Knieverletzung) der zweite Ausfall im Mittelfeld binnen weniger Tage.

FC Bayern: Bundestrainer Joachim Löw lobt Leon Goretzka

Leon Goretzka bekam nach dem nur mäßig überzeugenden 3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die ein Sonderlob von Bundestrainer Joachim Löw.

Bild: Getty Images

"Das war ein super Spiel von Leon Goretzka, er war ein extremer Aktivposten von uns und hat viele Wege gemacht", befand Löw. "Leon hat das Spiel nach vorne angetrieben und die Stürmer unterstützt. Er war im ganzen Spiel präsent. Leon ist im momentan in einer sehr, sehr guten Form. Es freut mich, dass er länger gesund ist, man merkt ihm die Power und Kraft an."

In seinem 28. Länderspiel assistierte der Bayern-Spieler bei gleich zwei Toren. Beim Ausgleich von Leroy Sane fand der 25-Jährige seinen Bayern-Mitspieler mit einem schönen Pass in die Schnittstelle, beim 2:1 durch Timo Werner war Goretzkas Flanke punktgenau. Zwei Assists in einem Spiel waren Goretzka in Diensten des DFB zuvor noch nie gelungen.

95 Länderspiele wie Maier: Eine "große Ehre" für Rekordmann Neuer

Rekordmann Manuel Neuer war stolz. "Es ist eine große Ehre, mit so einer Legende gleichgezogen zu sein", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nach seinem 95. Länderspiel beim 3:1 (2:1) gegen die Ukraine.

Bild: imago images / Matthias Koch

Neuer stellte damit den deutschen Torhüter-Rekord seines "guten Freundes" Sepp Maier ein. Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) wird Neuer die Legende Maier beim Nations-League-Spiel in überholen. "Das bedeutet mir was", sagte der 34-Jährige.

Der Traum vom Rekordspiel ohne Gegentor war in Leipzig schnell dahin. Beim strammen Schuss von Roman Jaremtschuk (12.) war Neuer machtlos. Dem Münchner stand aber danach das Glück zur Seite. Dreimal landeten Schüsse der Ukrainer am Pfosten.

FC Bayern: Jerome Boateng "überrascht" von Berichten über bevorstehendes FCB-Aus

Der frühere Nationalspieler Jerome Boateng (32) hat mit Verwunderung auf Berichte über seinen angeblich beschlossenen Abschied beim Rekordmeister Bayern München reagiert . "Auf mich ist keiner zugekommen, mit mir hat keiner gesprochen, ich wusste nichts davon, ich war überrascht", sagte der Abwehrspieler der Süddeutschen Zeitung .

Er spüre vielmehr "Wertschätzung vom Trainer und in der Mannschaft, den Rest wird man sehen", führte der Weltmeister von 2014 aus. Sport Bild hatte am Donnerstag berichtet, dass der Triple-Gewinner den auslaufenden Vertrag von Boateng nicht verlängern wolle und stattdessen weiter an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers Dayot Upamecano (22) von RB Leipzig interessiert sei.

Quelle: Getty Images

