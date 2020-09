FC Bayern München: Ex-BVBler Mario Götze war ein Thema, Alexander Nübel ist angriffslustig - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Mario Götze war angeblich kurzzeitig in München wieder ein Thema und Alexander Nübel hat große Ambitionen. Alle News zum FC Bayern.

Das Warten hat ein Ende: Für Triple-Sieger endet die (kurze) Sommerpause und die Pflichtspielsaison beginnt mit einem Heimspiel in der gegen Schalke 04 (20.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Allerdings findet das Duell mit den Königsblauen nun doch ohne Fans statt. Wegen der hohen Anzahl an COVID-19-Neuinfektionen in München dürfen entgegen eines vorherigen Beschlusses doch nicht 7.500 Zuschauer in die Allianz Arena.

Die Spielzeit beginnt also, die Kaderplanung ist damit an der Säbener Straße aber noch nicht abgeschlossen. So steht ein Abgang Thiagos zum unmittelbar bevor.

Gerüchte um Neuzugänge kursieren beim FCB ebenfalls: Neben Außenverteidiger Sergino Dest soll auch Mario Götze in München wieder ein Thema gewesen sein.

FC Bayern München, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Alaba-Berater Pini Zahavi kontert Hasan Salihamidzic

Nächste Runde im Zoff um die sich hinziehende Vertragsverlängerung von David Alaba (28) beim FC Bayern: Pini Zahavi (77), der Berater des österreichischen Abwehrspielers, hat auf die Kritik von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) reagiert.

"Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen", hatte Salihamidzic im kicker gesagt.



Zahavi entgegnete nun bei Sky: "Herr Salihamidzic hat offenbar vergessen, wer der Berater von Robert Lewandowski ist. Ich habe den Vertrag von Robert im vergangenen Jahr verhandelt und weiß logischerweise genau, was er verdient. Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert."

Bericht: Rückkehr von Mario Götze war beim FC Bayern ein Thema

Ex-FCB-Star Mario Götze ist nach seinem ablösefreien Abschied von nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Verein. Nach Angaben der Bild fiel der Name Götze in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern.

Die Bosse des deutschen Rekordmeisters entschieden sich demnach jedoch relativ schnell gegen eine Rückholaktion des derzeit vereinslosen Weltmeisters von 2014. Von 2013 bis 2016 stand Götze bereits in München unter Vertrag, ehe er zurück zum BVB wechselte.



"Da weiß ich nichts von. Aber natürlich ist Bayern ein großartiger Verein mit einem tollen Trainer", kommentierte Götze gegenüber der Bild das Gerücht und führte aus: "Mit Hansi bin ich seit der Anfangszeit in der Nationalmannschaft in Kontakt. Wir haben seitdem ein sehr gutes Verhältnis zueinander und tauschen uns regelmäßig aus. Hansi hat unheimlich viel Erfahrung und ist ein guter Ratgeber."

FC Bayern: Alexander Nübel im Duell mit Manuel Neuer angriffslustig

Torhüter Alexander Nübel will sich nach seinem Wechsel von Schalke 04 zum Rekordmeister nicht mit seiner Rolle hinter Manuel Neuer zufriedengeben.

"Spielpraxis ist natürlich auch wichtig", erklärte der 24-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Auf Schalke war die Aussicht ähnlich. Damals war Ralf Fährmann, glaube ich, nah an der Nationalmannschaft dran." Von dem habe er gelernt - "und dann durfte ich vor anderthalb Jahren seinen Job übernehmen. Ähnlich versuche ich es hier auch."

Bis dahin wolle er im Training sein Bestes geben: "Nicht ohne Grund hat mich der FC Bayern geholt. Ich will der bestmöglichste Herausforderer sein, damit die Trainingsqualität immer möglichst hoch ist."

In München wolle er sich nach fünf Jahren auf Schalke weiterentwickeln: "Es war einer der größtmöglichen Schritte, den ich aber bewusst so gewählt habe."

Wegen Alaba - Rummenigge kritisiert Hoeneß: "Haben wir nicht gebraucht"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat den Angriff von Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf die Berater von David Alaba kritisiert. "Ich glaube nicht, dass wir das gebraucht haben. Ich kann mich nur wiederholen: Verhandlungen müssen meiner Erfahrung nach diskret und vertrauensvoll geführt werden. Erst wenn man ein finales Ergebnis hat, sollte man damit an die Öffentlichkeit gehen", sagte er bei Goal und DAZN.

Dass die Vertragsverhandlungen mit Abwehrchef Alaba "nicht einfach werden würden, war von Anfang an klar. Es kann daher nicht im Interesse von Bayern München sein, Interna dieser Qualität coram publico kundzutun", führte Rummenigge weiter aus.

Es sei "in dieser Woche wohl von beiden Seiten schon zu viel gesagt worden. Verhandlungen müssen meiner Erfahrung nach diskret ablaufen, um am Ende ein positives Ergebnis zu erzielen".

FC Bayern München vs. in TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga ist zurück, der Ball rollt wieder! Am Freitagabend läuten der FC Bayern München und der FC Schalke 04 die neue Saison 2020/21 ein. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

FC Bayern München: Thiago-Wechsel zum FC Liverpool steht unmittelbar bevor

Der FC Liverpool hat sich mit dem dem FC Bayern München auf einen Transfer von Mittelfeldspieler Thiago verständigt. Nach Informationen von Goal und SPOX fließen als Ablöse zunächst 22 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister, die Summe kann sich durch Zusatzzahlungen um acht weitere Millionen erhöhen.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte den bevorstehenden Wechsel mittlerweile der Bild : "Ich kann bestätigen, dass sich der FC Bayern mit dem FC Liverpool final geeinigt hat. Es war der große Wunsch von Thiago, zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues zu machen."



Bei den Reds ist man optimistisch, dass der Wechsel bald verkündet werden kann. Bayern wollte bis zum Start der Bundesliga am Freitag Klarheit haben. Thiago wird einen Vierjahresvertrag unterzeichnen und die Trikotnummer sechs bekommen.

FC Bayern vs. Schalke 04: Keine Fans in der Allianz Arena

Triple-Gewinner Bayern München muss am Freitag zum Start der Bundesliga gegen Schalke 04 doch ohne Zuschauer in der Allianz Arena spielen. Dies gab Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 47,6 und damit deutlich über der Höchstmarke von 35.

"Das muss man einfach akzeptieren", sagte Bayern-Chefcoach Hansi Flick am Donnerstag, "wir haben es bisher immer gut gemacht, uns auf Situationen, die wir nicht ändern können, einzustellen. Das Thema wird uns noch länger verfolgen. Wir müssen uns einfach an die Regeln halten. Wir gehen auch mit der neuen Situation professionell um."

Am Mittwoch war noch eine Übereinkunft verkündet worden, wonach der FC Bayern vor 7500 Zuschauern spielen darf.

"Es wäre ein falsches Signal, vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzzahl des Robert-Koch-Instituts von 47,6, Zuschauer in die Sportstadien zu lassen", sagte Reiter bei Facebook .

FC Bayern einigt sich mit Sergino Dest von Amsterdam angeblich auf Fünfjahresvertrag

Der FC Bayern München hat sich mit Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt . Wie Sky berichtet, haben sich die Gespräche des deutschen Rekordmeisters mit dem Klub aus Amsterdam zuletzt intensiviert.

Die Sport Bild hatte am Mittwoch noch berichtet, dass beide Vereine bei der Ablösesumme weit auseinander sind - während die Bayern wohl unter zehn Millionen Euro für den 19-Jährigen zahlen wollen, fordert Ajax 15 bis 20 Millionen Euro. Nun hat man sich aber offenbar angenähert.



Nach dem Transfer von Thiago, der für 22 Millionen Euro (zuzüglich acht Millionen Euro Bonuszahlungen) zum FC Liverpool wechseln wird, hat FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic wieder etwas mehr finanziellen Spielraum.

Der , der ebenfalls an Dest interessiert sein soll, ist derweil wohl aus dem Rennen. So gab es laut Sky keinen Kontakt mehr mit den Beratern des US-Nationalspielers. Dest selbst soll ohnehin nur zum FC Bayern wollen.