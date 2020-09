FC Bayern München: Nagelsmann-Lob für Lewandowski, Goretzka rechnet mit Systemumstellung - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Julian Nagelsmann schwärmt in den höchsten Tönen von Robert Lewandowski, Leon Goretzka rechnet mit einer Systemumstellung. Alle FCB-News & Gerüchte.

Der FC Bayern bereitet sich aktuell mit Hochdruck auf den Saisonstart am Freitagabend gegen Schalke 04 vor. Dabei muss der Triplesieger die kürzeste Vorbereitung aller -Klubs absolvieren.

Dementsprechend, und mit Blick auf die kommende, engmaschig getaktete Spielzeit, glaubt Leon Goretzka an eine Systemanpassung. TV-Experte und Ex-FCB-Profi Didi Hamann prophezeit den Münchnern eine Schwächeperiode.

Außerdem: Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann ist voll des Lobes für Bayern-Tormaschine Robert Lewandowski.

Mehr Teams

, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Julian Nagelsmann schwärmt von Robert Lewandowski

Julian Nagelsmann (33) hat von Robert Lewandowski (32) geschwärmt. Der Trainer von erachtet den Stürmer des FC Bayern als komplett.

"Robert Lewandowski muss - bei allem Respekt - nicht mehr wirklich etwas trainieren. Der kann alles. Er muss nur so trainieren, dass er am Wochenende frisch ist und Bock hat", sagte Nagelsmann der Mitteldeutschen Zeitung.

Lewandowski traf in der vergangenen Spielzeit 55-mal in 47 Pflichtspielen für den FC Bayern. Gegen RB Leipzig blieb der Pole allerdings in beiden Spielen in der Bundesliga ohne eigenen Treffer.

Lewandowski steht für Nagelsmann repräsentativ für die hohe Qualität des Bayern-Kaders. "Wir müssten zwei Jahre Training haben und die anderen international spielen, dann würden wir unsere talentierten Spieler maximal entwickeln können und vielleicht herankommen", sagte Nagelsmann und schob direkt hinterher: "Aber die Bayern wären dennoch schwer zu schnappen."

Sein Ziel für die neue Bundesligasaison sei es, das Niveau der vergangenen Spielzeit zu halten. "Es ist nach den Abgängen von Werner und Schick Ziel genug", erklärte Nagelsmann.

FC Bayern: Goretzka denkt über Änderung der Spielweise nach

Bundesliga, , Supercup, , Länderspiele, fast keine Winterpause - die Top-Spieler stehen vor einer kräftezehrenden Saison. Dessen ist sich auch Leon Goretzka bewusst: "Die Belastung ist definitiv eine sehr große Herausforderung für uns alle. Wir werden tatsächlich den kompletten Kader benötigen, um durch die Saison zu kommen", erklärte er am Dienstag in einer Medienrunde.

Deshalb äußerte der Mittelfeldspieler den Gedanken, "ob wir unsere Spielweise ein Stück weit ändern müssen. Denn das Pressing, was wir jetzt die letzten Monate gespielt haben über so eine Saison ohne Pausen durchzuziehen wird schwierig, wenn man alle zwei Tage spielt." Es brauche "eine Schublade mehr in unserem Repertoire, um auf so etwas reagieren zu können. Das wird ein Thema sein."

Bild: imago images / Poolfoto

An fehlende Gier nach dem Triple-Gewinn glaubt er hingegen nicht: "Das Double zu verteidigen macht Spaß, das Triple zu verteidigen macht noch mehr Spaß! Wir sind wieder total hungrig!" Dabei helfen soll seiner Meinung nach auch weiter David Alaba: "Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass es da jetzt zu einer Einigung kommt. Und das möglichst schnell." Zum Thema Neuzugänge sagte er: "Ich glaube schon, dass man mindestens jede Position doppelt besetzt haben sollte."

FC Bayern: Hamann rechnet mit Schwächephase

Dietmar Hamann, ehemaliger Nationalspieler und heute Experte bei Pay-TV-Sender Sky, kann sich trotz der jüngsten Dominanz des FC Bayern ein offenes Rennen um die deutsche Meisterschaft vorstellen: "Sollten sie wieder eine Schwächeperiode hinlegen wie in den beiden Saisons zuvor, muss diesmal jemand da sein, der diese auch konsequent ausnutzt", sagte Hamann dem kicker.

"Die Bayern werden irgendwann in ein Loch fallen. Sie haben acht Monate lang keinen richtigen Urlaub gehabt", ergänzte er. Dann müsse die Konkurrenz jedoch zur Stelle sein, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. "Dortmund hatte vor zwei Jahren neun, Leipzig im vergangenen Winter vier Punkte Vorsprung."

Hamann geht davon aus, dass der FCB "durch die ersten Wochen marschieren" werde, "auch beflügelt vom Champions-League-Sieg. Doch ab November könnten sie einen Durchhänger haben, da werden die Köpfe leer sein. Da muss vor allem Dortmund dann da sein. Wenn sie nicht, wer dann?"

Bild: Getty