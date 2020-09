FC Bayern München: Goretzka will noch lange bleiben, Robben-Comeback auch für Oranje möglich - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Leon Goretzka hat mit dem FCB noch eine Menge vor und Ex-Bayern-Star Arjen Robben könnte auch wieder für Oranje auflaufen. Alle FCB-News.

Die anderen Vereine aus der sind an diesem Wochenende schon im gefordert. Der muss erst am 15. Oktober gegen den 1. FC Düren antreten und befindet sich deshalb noch in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Während die Spieler auf dem Trainingsgelände schwitzen, hat der Vorsitzende von , Steve Parish, verraten, dass Alphonso Davies vor einigen Jahren fast in London gelandet wäre.

Und: Leon Goretzka hat mit dem FCB noch viel vor, während in den Niederlanden sogar über ein Nationalmannschaftscomeback von Arjen Robben gesprochen wird.

FC Bayern: Leon Goretzka will noch lange bleiben

Nationalspieler Leon Goretzka hat dem FC Bayern München die Treue geschworen. Der Mittelfeldstar verriet in einem Interview mit Sport1, dass er seine mittelfristige Zukunft beim deutschen Rekordmeister sieht: "Ich bin erst seit zwei Jahren in München und fühle mich hier sehr wohl. Wir haben eine super Mannschaft, gerade das Triple gewonnen und noch große Ziele."

Goretzka war im Sommer 2018 ablösefrei vom FC Schalke nach München gewechselt. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag.



Bild: Getty Images

Besonders beeindruckt ist er von der Siegermentalität der Bayern-Mannschaft, die zuletzt im Dezember 2019 ein Spiel verlor: "Die Mia-san-mia-Mentalität hat den FC Bayern in der Vergangenheit ausgezeichnet, und wir haben sie nochmal auf ein neues Level gehoben. Es macht schon richtig Bock, in dieser Mannschaft zu spielen. Wenn du vorm Spiel in der Kabine in die Gesichter schaust, dann weißt du: Gleich geht es ab."

Ex-Bayern-Star Arjen Robben: Comeback auch in der Nationalmannschaft?

Nach seiner Rückkehr zum FC Groningen könnte Arjen Robben auch in der Nationalelf ein Comeback feiern. In einem Interview mit De Telegraaf schloss Interims-Bondscoach Dwight Lodeweges eine Nominierung des 36-Jährigen nicht aus: "Man schreibt niemanden im Voraus ab. Alles steht oder fällt mit seiner Leistung und er wird es sich verdienen müssen."

"Wir hatten eine ziemlich feste Gruppe, mit der wir die Qualifikation zur Europameisterschaft geschafft haben. Diese Europameisterschaft wurde nun verschoben. Wir sagten uns dann, dass wir alle wieder mit einem frischen Blick betrachten würden. Das gilt jetzt auch für Arjen Robben", führte der 62-Jährige, der zumindest vorübergehend das Traineramt von Barca-Coach Roland Koeman übernommen hat, aus.

Bei einem möglichen Robben-Comeback wäre ein Joker-Rolle wohl am wahrscheinlichsten. Lodeweges erklärte: "Wer weiß, was er uns bringen könnte – möglicherweise von der Bank aus? Man ist nie nie zu jung, aber vielleicht auch nie zu alt, um für ein Team von Wert zu sein. Aber lasst uns auch abwarten, was Arjen selbst darüber denkt."

: Niko Kovac dementiert Interesse an Bayern-Kandidat Marcelo Brozovic

Trainer Niko Kovac vom französischen Ex-Meister AS Monaco hat Gerüchte um ein Interesse an Inter-Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic dementiert. "Ich denke, es ist sehr einfach, mit einem Spieler in Verbindung gebracht zu werden, den ich bereits in der Vergangenheit trainiert habe", sagte der Kroate in einem Interview mit der Tageszeitung Nice-Matin.

Kovac, einst Brozovics Trainer in der Junioren-Nationalmannschaft, führte aus: "Ich hatte Brozovic im kroatischen U21-Kader. Er ist ein ausgezeichneter Spieler, spielt für eine großartige Mannschaft in und ist ein Nationalspieler. Aber ehrlich gesagt ist er kein Spieler für uns. Wir verfolgen im Moment andere Ziele."



Bild: Getty Images

Die italienische Zeitung Tuttosport hatte Brozovic zuletzt bei den Monegassen ins Gespräch gebracht. Demnach soll Inter offen für einen Abgang des 27-Jährigen sein und fordere dabei eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro. Mit dem Transfererlös wollen die Nerazzurri angeblich Ngolo Kante vom loseisen.

Als weiterer Interessent im Poker um Brozovic gilt zudem der FC Bayern. Dabei wurde auch über einen möglichen Tauschdeal mit FCB-Weltmeister Corentin Tolisso spekuliert.

FC Bayern München: Alphonso Davies wäre offenbar fast bei Crystal Palace gelandet

Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies wäre vor einigen Jahren offenbar fast beim englischen Erstligisten Crystal Palace gelandet. Das hat der Vorsitzende des Vereins, Steve Parish, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verraten.

Bild: Getty Images

Seine Schwester, die im kanadischen Edmonton lebt, habe ihm Davies empfohlen, als dieser dort als Jugendlicher an einer Fußball-Schule war: "Wir sind extra nach Kanada geflogen, um uns den Spieler anzuschauen. Wir wollten ihn verpflichten, aber wir konnten wieder mal keine Arbeitsgenehmigung in bekommen", so Parish.

Er sei überzeugt, dass Davies auch daran interessiert gewesen wäre, zu Crystal Palace zu kommen. Stattdessen wechselte der kanadische Nationalspieler 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister gehörte Davies in der vergangenen Saison auf der linken Abwehrseite zu den Stammspielern.

Bayern-Verteidiger Javi Martinez plaudert im Training über Rückkehr nach Bilbao

Javi Martinez steht vor einer Rückkehr zu Athletic Bilbao. Das nächste Indiz dafür liefert der Mittelfeldspieler selbst - im Training des FC Bayern München. Bei der auf YouTube übertragenen Einheit des deutschen Rekordmeisters am Freitag war ein Gespräch auf Spanisch zwischen Martinez und seinen Mitspielern Lucas Hernandez und Thiago zu hören.

"Wenn ich zu Athletic gehe, geben sie mir die Nummer 2", sagte Martinez lachend. Die 2 ist im Kader der Basken aktuell die einzige freie der 25 Nummern, die für die Profis vorgesehen sind. Nummern über 25 sind nur für Nachwuchsspieler gedacht.

Bild: imago images / kolbert-press

In der Vergangenheit hatte die 2 bei Athletic unter anderem Gaizka Toquero, ein Stürmer, getragen. "Die 2, das ist doch die mythische Nummer von Toquero", sagte Hernandez während des Gesprächs mit Martinez. Thiago ergänzte hörbar entzückt: "Gaizka Toquero, Junge!"

Wie aus dem Umfeld von Athletic zu hören ist, hat Martinez seinem Ex-Klub bereits die Zusage für eine Rückkehr gegeben. Allerdings müssen sich die Basken noch mit Bayern auf eine Ablösesumme einigen. Zuletzt hieß es, die Münchner würden eine Summe zwischen acht und zwölf Millionen Euro für den Defensivallrounder aufrufen. Bilbao versucht diesen Preis weiter zu drücken.