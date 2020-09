FC Bayern München: Alaba-Berater Zahavi antwortet auf Salihamidzic-Kritik

Wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Sein Berater entgegnete nun der Kritik an den Gehaltsforderungen seitens der FCB-Führung.

Nächste Runde im Zoff um die sich hinziehende Vertragsverlängerung von David Alaba (28) beim FC Bayern: Pini Zahavi (77), der Berater des österreichischen Abwehrspielers, hat auf die Kritik von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) reagiert.

"Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen", hatte Salihamidzic im kicker gesagt.

Zahavi entgegnete nun bei Sky: "Herr Salihamidzic hat offenbar vergessen, wer der Berater von Robert Lewandowski ist. Ich habe den Vertrag von Robert im vergangenen Jahr verhandelt und weiß logischerweise genau, was er verdient. Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert."

FC Bayern: Rummenigge meldet sich im Alaba-Poker zu Wort

Verlängerung oder Wechsel? Die Zukunft von Alaba ist weiterhin offen. Sein Vertrag in München läuft 2021 aus, die Gespräche über eine Verlängerung ziehen sich seit Monaten hin.

Beide Parteien sticheln nun seit mehreren Tagen in der Öffentlichkeit gegeneinander, nachdem Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Zahavi im Sport1-Doppelpass als "geldgierigen Piranha" bezeichnet hatte.

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FCB, ist nun darum bemüht, die Wogen zu glätten. "Verhandlungen müssen meiner Erfahrung nach diskret und vertrauensvoll geführt werden. Erst wenn man ein finales Ergebnis hat, sollte man damit an die Öffentlichkeit gehen. Dass diese Vertragsverhandlungen nicht einfach werden würden, war von Anfang an klar", so Rummenigge im Interview mit Goal und DAZN.