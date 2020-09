Ex-BVB-Star Mario Götze will die Champions League gewinnen: "Mein Fokus liegt auf Europa"

Derzeit ist Mario Götze vereinslos, doch der Weltmeister-Torschütze von 2014 ist heiß auf eine neue Herausforderung.

Der vertragslose 2014er-Weltmeister Mario Götze will seine Karriere noch nicht in den USA oder anderswo fernab des großen Fußballs ausklingen lassen. "Mein Fokus liegt auf Europa. Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an", sagte der 28-Jährige, der bis zum 30. Juni bei unter Vertrag gestanden hatte, der Bild-Zeitung.

Er wolle seine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben. Fraglich allerdings ist, ob Götze dafür nach schwierigen Jahren noch den richtigen Verein finden wird. "Ich brauche das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe. Und was man nicht vergessen darf: Durch Corona herrscht gerade eine besondere Situation, an die sich jeder anpassen muss", sagte er.

Mario Götze hat Lust auf Konkurrenzkampf: "Will mich beweisen"

Geld spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Angeblich hat Götze in Dortmund zehn Millionen Euro pro Jahr verdient. "Selbstverständlich kann in Zeiten von Corona eine solche Summe nicht als Grundlage für meine Verhandlungen dienen", sagte er: "Die entscheidenden und wirklich wichtigen Faktoren sind die Sportlichen: Ich will den Konkurrenzkampf, mich auf höchstem Niveau beweisen und zeigen, dass ich jeder Mannschaft helfen kann. Meine Sehnsucht nach Fußball ist sehr groß."

In Dortmund konnte er diese zuletzt nicht mehr stillen. Bei BVB-Trainer Lucien Favre spielte er keine Rolle. Er sei aber topfit und bereit, betonte Götze: "Ich trainiere an sechs Tagen, immer unterschiedlich. Nach mehr als zehn Jahren als Profi kenne ich meinen Körper sehr gut und weiß, wie ich ihn belasten kann und muss." Auch Kampfsport und Yoga gehörten zu seinem Programm.

Ein Angebot von Inter Miami, dem Klub von David Beckham, hat Götze abgelehnt. "Die USA und die finde ich auch spannend – aber aktuell ist das kein Thema für mich", sagte er. Dafür seien seine Ambitionen zu hoch.

Nach Angaben der Bild fiel der Name Götze in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern. Die Bosse des deutschen Rekordmeisters entschieden sich demnach jedoch relativ schnell gegen eine Rückholaktion des derzeit vereinslosen Weltmeisters von 2014.

"Da weiß ich nichts von. Aber natürlich ist Bayern ein großartiger Verein mit einem tollen Trainer", kommentierte Götze gegenüber der Bild das Gerücht und führte aus: "Mit Hansi bin ich seit der Anfangszeit in der Nationalmannschaft in Kontakt. Wir haben seitdem ein sehr gutes Verhältnis zueinander und tauschen uns regelmäßig aus. Hansi hat unheimlich viel Erfahrung und ist ein guter Ratgeber."