FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge spricht Machtwort in der Bundestrainer-Frage um Hansi Flick

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat den Spekulationen um Hansi Flick und die Löw-Nachfolge einen herben Dämpfer verpasst.

Bleibt Hansi Flick Trainer des FC Bayern München oder wird er womöglich Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer? FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat in der Bundestrainer-Frage nun ein Machtwort gesprochen.

"Wir wären ja verrückt, wenn wir jetzt unseren Trainer vorzeitig gehen lassen würden", sagte Rummenigge gegenüber der dpa nach einem Gespräch mit DFB-Präsident Fritz Keller.

"Ich finde den Entschluss des DFB seriös und korrekt, keinen Trainer zu kontaktieren, der vertraglich über den 30. Juni 2021 hinaus gebunden ist", erklärte Rummenigge. Flick steht beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag. "Er hat mir die Haltung des DFB noch einmal bestätigt, die ich sehr anständig finde", so Rummenigge, der sich bei Keller für das "offene Gespräch" bedankte.

Mit Flick an der Spitze sieht Rummenigge aktuell die "erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Bayern". Die Mannschaft habe mit sechs Titeln in den vergangenen Monaten "etwas Historisches geschafft". Und wohl auch in Richtung Flick ergänzte er: "Jede Vereinbarung beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten."

FC Bayern: Flick vermied bisher ein klares Nein

Nachdem Joachim Löw seinen Rückzug als Bundestrainer nach der Europameisterschaft 2021 angekündigt hat, galt Flick zunächst neben Jürgen Klopp als potenzieller Kandidat auf die Nachfolge des 61-Jährigen. Letzterer erteilte allerdings bereits eine Absage, Flick hat ein klares Nein bisher noch vermieden.

"Ich kümmere mich nicht um Dinge, die außen herum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten und mehrere Titel gewinnen", sagte der 56-Jährige. Beim FCB habe er eine "top Mannschaft" und die Arbeite mache ihm "sehr viel Spaß". Spekulationen, "wie meine Zukunft aussieht, verbieten sich", so Flick.