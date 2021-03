Bayern München, News und Gerüchte: Boateng vor Abgang im Sommer, FCB-Interesse an Koulibaly erkaltet?

FC Bayern, News: Jerome Boateng vor Abgang im Sommer



Bayern-Verteidiger Jerome Boateng steht vor einem Abgang aus München im Sommer. Sein aktueller Vertrag läuft nur noch bis Ende Juni. Der FC Bayern ist laut Informationen der Sport Bild nicht an einer Verlängerung interessiert.

Der 32-Jährige verdient momentan angblich zwölf Millionen Euro jährlich beim Rekordmeister. Damit liegt er dem Bericht zufolge auf der Gehaltsliste der Münchner auf Platz sieben. Bei Trainer Hansi Flick genießt der Innenverteidiger aktuell noch großes Vertrauen: Bereits 24-mal stand er für den Triple-Sieger in dieser Saison auf dem Platz.

Doch die Entscheider beim FC Bayern sind wohl anderer Meinung als der Coach. Während angeblich Gespräche über Vertragsverlängerungen mit Niklas Süle, Leon Goretzka und Kingsley Coman geführt werden, wird sich mit dem neuen Vertrag des WM-Helden von 2014 und Triple-Sieger von 2013 und 2020 noch nicht befasst.

Im Ausland ist Boateng jedoch weiterhin gefragt. Bei ihm sollen sich bereits mehrere Vereine aus den europäischen Top-5-Ligen erkundigt haben.

Transfer-Poker um Koulibaly: Bayern-Interesse erkaltet?



Das Interesse des FC Bayern an Neapels Innenverteidiger Kalidou Koulibaly ist erkaltet. Zunächst soll der Rekordmeister laut Tuttosport an einem Transfer interessiert gewesen sein. Nun behauptet Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass überhaupt noch keine Gespräche geführt wurden.

Eine Transfersumme in Höhe von 45 Millionen Euro sollen die Münchner zu Beginn für Koulibaly geboten haben. Der SSC Neapel war das angeblich jedoch nicht genug. Ob dies so geschehen ist, daran zweifelt der Romano. Seinen Angaben zufolge ist der deutsche Top-Klub nicht mehr an dem Innenverteidiger dran und hat die Verhandlungen mit den Italienern daher noch nicht einmal gestartet.

In der Innenverteidigung soll beim FC Bayern München nach dem Abgang von David Alaba der große Umbruch folgen: Auch mit Jerome Boateng wollen die Verantwortlichen wohl nicht verlängern. Mit Dayot Upamecano von RB Leipzig hat der Sportvorstand bereits einen Transfer auf der Position präsentiert.

Der Verteidiger Koulibaly gehört zu den Leistungsträgern bei der SSC Neapel. Wegen finanzieller Schwierigkeiten müssen die Italiener Ihr Budget jedoch verkleinern. Der 29-Jährige verdient aktuell sieben Millionen Euro jährlich, weshalb ein Abschied des Spielers im Raum steht.

Streit mit polnischem Fußballverband: Bayern wollen Lewandowski nicht abstellen

Der FC Bayern wehrt sich laut onet sport offenbar gegen die Abstellung von Robert Lewandowski für die kommenden WM-Qualifikationsspiele der polnischen Nationalmannschaft unter anderem gegen England. Grund ist die britische Covid19-Mutante, die dafür sorgt, dass Lewandowski bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland trotz negativem Test zehn Tage in Quarantäne gehen müsste.

Für den FCB würde das voraussichtlich bedeuten, dass er in den wichtigen Bundesligaspielen gegen RB Leipzig und Union Berlin sowie im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales auf seinen Top-Torjäger verzichten müsste. Folglich befinden sich der polnische Fußballverband und der FC Bayern in "ruhigen" Verhandlungen, auch Hertha-Angreifer Krzysztof Piatek wäre von diesem Problem betroffen.



Der polnische Fußballverband schickte beiden Teams den Ablauf der Länderspielreise zur Einreichung beim deutschen Gesundheitsamt, wonach die polnischen Nationalspieler am Tag nach dem England-Spiel (31.03.) in Warschau landen sollen. Die Bundesliga-Teams sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Spieler abzustellen, wenn sie nach der Rückkehr unter Quarantäne gestellt werden müssten.

Nun überlegt der polnische Fußballverband, das Spiel gegen England an einen anderen Spielort verlegen zu lassen, um nicht auf seine zwei Top-Stürmer verzichten zu müssen. Aus Sicht Englands gibt es jedoch kein Hindernis für die Polen einzureisen und im Wembley anzutreten, weshalb eine Spielortverlegung vermutlich abgelehnt werden würde.

