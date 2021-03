FC Bayern München, News und Gerüchte: Unstimmigkeiten wegen Nübel-Einsätzen? Marseille will Cuisance wohl doch fest verpflichten - Alle Infos zum FCB heute

Alexander Nübel kommt beim FC Bayern nicht zum Zuge, angeblich gibt es deshalb innerhalb des Klubs Unstimmigkeiten. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern, News: Olympique Marseille will Michael Cuisance wohl doch fest verpflichten

Wende in der Causa Michael Cuisance? Entgegen jüngster Medienberichte könnte Olympique Marseille den Franzosen doch fest unter Vertrag nehmen.

"Wenn es einen Weg gibt, einen Kompromiss zu finden, damit er bleibt, dann wollen wir diesen auch eingehen", sagte OM-Trainer Jorge Sampaoli im Anschluss des Ligue-1-Siegs gegen Stade Rennes (1:0). Cuisance war in der Schlussphase eingewechselt worden und hatte per Kopf den Siegtreffer besorgt.

"Er hat eine Menge Fähigkeiten. Heute ist er gut reingekommen, hat ein Tor gemacht. Für uns ist das ein Anfang", führte Sampaoli aus.

FC Bayern, News: Alaba-Berater dementiert Einigung mit Barcelona

David Alabas Berater Pini Zahavi (77) hat eine mündliche Einigung zwischen seinem Klienten und dem FC Barcelona über einen Wechsel im kommenden Sommer dementiert. "Das ist nicht wahr", sagte Zahavi gegenüber Goal und SPOX .

Zuvor hatte die spanische Zeitung Mundo Deportivo von einer angeblichen Absprache bei einem Treffen zwischen Zahavi und dem neugewählten Präsidenten des FC Barcelona Joan Laporta (58) in der vergangenen Woche berichtet. Die beiden sollen ein gutes Verhältnis zueinander pflegen.

FC Bayern: Unstimmigkeiten aufgrund seltener Nübel-Einsätze?

Die Personalie Alexander Nübel sorgt beim FC Bayern offenbar weiter für Diskussionsstoff. Wie der kicker berichtet, erhoffe sich die Führungsetage um Sportvorstand Hasan Salihamidzic regelmäßigere Einsätze des ehemaligen Schalker Torhüters, bei Trainer Hansi Flick stößt dieser Wunsch allerdings auf taube Ohren.

Erst zweimal stand Nübel in der laufenden Saison im Kasten, zuletzt erklärte Berater Stefan Backs, dass angesichts dieser Tatsache eine Leihe in der kommenden Saison denkbar wäre. Die aktuelle Situation sei "unbefriedigend", vor allem da Nübel nach seinem Wechsel Einsätze zugesichert worden seien.

Nach Sport1 -Infos soll Nübels Umfeld insbesondere darüber verärgert sein, dass der Schlussmann noch nicht einmal in sportlich unbedeutenden Spielen wie der sechsten Partie in der Champions-League-Gruppenphase eingesetzt wurde.

Flick hatte nach der Äußerung von Backs Klartext gesprochen: "Alex' Sichtweise ist sein Recht und letztendlich hat er auch gewusst, auf was er sich einlässt, wenn er hier zu Bayern München kommt. Meine Aufgabe als Trainer ist, dass ich die Spieler spielen lassen, die die beste Mannschaft sind. Er hat zwei Spiele gehabt, aber trotzdem ist es eine Sache, dass die klare Nummer eins Manuel Neuer ist."

FC Bayern News: Bittere Pleite für U23-Mannschaft

In der 3. Liga hat die U23-Mannschaft der Bayern eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Im Nachholspiel gegen den SC Verl verlor das Team von Trainer Holger Seitz in letzter Minute mit 1:2 (0:0) und muss weiter in Richtung Abstiegsplätze schauen. Der Vorsprung auf die gefährliche Zone beträgt acht Punkte.

"Vor der Leidenschaft, vom Teamspirit her war mir das in der ersten Halbzeit zu wenig. Wir haben nur schwer ins Spiel gefunden. Nicht jeder war heute bei seiner absoluten Leistungsfähigkeit", sagte Seitz.

