FC Bayern München, News und Gerüchte: BVB-Keeper Bürki wird gehandelt, Coman-Transfer zu Chelsea? - alle Informationen zum FCB heute

Bürki und Zieler sollen als Ersatz für Nübel im Gespräch sein, Coman wird angeblich umworben. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am heutigen Freitag. Alle Informationen und Neuigkeiten zum Rekordmeister gibt es hier.

Alles, was die Welt des FC Bayern in den letzten Tagen bewegte, gibt es hier:

FC Bayern, Transfers: Roman Bürki als Nübel-Ersatz nach München?

Weil beim unzufriedenen Ersatzkeeper Alexander Nübel eine mögliche Leihe zur kommenden Saison im Gespräch ist, hat der Rekordmeister auf der Torhüterposition eventuell Bedarf. Laut Der Westen soll man sich hierbei unter anderem mit Roman Bürki vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund beschäftigen.

Der Schweizer ist beim Vizemeister nach zuletzt schwankenden Leistungen von seinem Landsmann Marwin Hitz verdrängt worden und findet sich aktuell auf der Ersatzbank wieder. Zudem ranken sich beharrlich Gerüchte um die Suche der BVB-Verantwortlichen nach einer neuen Nummer Eins. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Bürki in diesem Fall mit Hitz um den Posten als Ersatzkeeper duellieren möchte, zumal dieser gerade seinen Vertrag verlängert hat.

Der 30-Jährige war 2015 vom SC Freiburg zum BVB gewechselt und dort zügig zum Stammtorwart aufgestiegen. In dieser Saison absolvierte Bürki wettbewerbsübergreifend allerdings erst 20 Pflichtspiele für die Schwarzgelben.

FC Bayern, News: Musiala für DFB spielberechtigt

Bundestrainer Joachim Löw kann nun auch offiziell mit Jungstar Jamal Musiala von Bayern München planen. Der Weltverband FIFA hat dem sofortigen Wechsel des 18-Jährigen vom englischen Verband FA zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestimmt. Dieser formale Akt war nötig, weil Musiala bereits für die englische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen war.

Der Offensivspieler hatte sich nach einem Gespräch mit Löw zu einem Nationenwechsel entschieden. Der Bundestrainer stellte danach in Aussicht, dass er Musiala bereits für den Start in die WM-Qualifikation Ende März mit Spielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nominieren werde. Dem steht nun nichts mehr im Wege.

FC Bayern, Transfers: Coman vor Abschied? Chelsea angeblich an FCB-Flügelspieler interessiert

Der FC Chelsea beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Bayern Münchens Flügelspieler Kingsley Coman (24). Das berichtet die englische Tageszeitung Daily Mail .

Demnach hätten die Blues Coman schon länger im Blick. Der Franzose soll bereits 2019 als möglicher Ersatz für Callum Hudson-Odoi, der damals vor einem Wechsel zum FC Bayern stand, gehandelt. Da Hudson-Odois Wechsel nach München platzte, sei die Überlegung eines Coman-Transfers hinfällig gewesen, berichtet das Blatt.

Nun könne Coman aber erneut eine Rolle in den Planungen der Engländer spielen, weil ein Abgang von Christian Pulisic, der seit der Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, nicht auszuschließen sei.

Anders als Pulisic bei Chelsea ist Coman in München unangefochtenener Stammspieler. Bayern-Trainer Hansi Flick bezeichnete seinen den Franzose zuletzt bei France Football gar als "einen der besten Spieler der Welt auf seiner Position". Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist Coman "unverkäuflich".

Die Bayern wollen daher den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag von Coman vorzeitig verlängern. Wie der kicker allerdings jüngst berichtete, habe die Coman-Seite ein erstes Angebot abgelehnt. Im Sommer, als ihm ein verlockendes Angebot von Manchester United vorgelegen haben soll, h abe Coman nach eigenen Angaben bereits mit Gedanken an einen Abschied vom FC Bayern gespielt, diese jedoch mittlerweile komplett verworfen.



FC Bayern, Transfers: FCB beschäftigt sich offenbar mit Ron-Robert Zieler

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung des aktuell von Hannover 96 an den 1. FC Köln ausgeliehenen Torhüters Ron-Robert Zieler. Das berichtet die Bild.

Demnach soll Zieler im Sommer nach München wechseln, falls Alexander Nübel tatsächlich, wie zuletzt von seinem Berater ins Gespräch gebracht, verliehen werden sollte.

Der 32-jährige Zieler, der beim WM-Triumph 2014 die Nummer drei im deutschen Kasten war, spielt derzeit auf Leihbasis in Köln, sitzt dort hinter Timo Horn allerdings nur auf der Bank. Zielers Vertrag beim Zweitligisten Hannover läuft noch bis 2023. Dank einer Klausel wäre er aber für 500.000 Euro zu haben.

96-Präsident Martin Kind sagte dem Sportbuzzer: "Bei uns liegt nichts Konkretes vor." Beim Zweitligisten soll das Interesse des Rekordmeisters aber kurz Thema gewesen sein. "Ich bin da ganz gelassen und entspannt", erklärte Kind weiter

