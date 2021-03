RB Leipzig, News und Gerüchte: Krösche sagt Schalke 04 ab, Mintzlaff äußert sich zu Nagelsmann und dem FC Bayern

Markus Krösche will nicht zum FC Schalke und Julian Nagelsmann soll ebenfalls in Leipzig bleiben. Alle News und Gerüchte zu RB.

RB Leipzig, News: Markus Krösche sagt Schalke 04 ab

Markus Krösche, Sportdirektor bei RB Leipzig, hat dem FC Schalke 04 eine Absage erteilt. "Ich stehe nicht zur Verfügung“, erklärte der 40-Jährige mit Blick auf ein mögliches Engagement als Sportvorstand bei den Knappen. Dort wurde er als Nachfolger des entlassenen Jochen Schneider genannt.

Krösche steht in Leipzig noch bis 2022 unter Vertrag. Er führte aus, sein Fokus gelte allein den Sachsen: "Wir haben noch Großes vor in dieser Saison."



RB Leipzig, News: Mintzlaff macht Versprechen für neuen Rangnick-Arbeitgeber

Ex-RB-Trainer und Sportchef Ralf Rangnick wird aktuell als neuer Sportvorstand bei seinem ehemaligen Klub Schalke 04 und als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat sich in der Sport Bild lobend über seinen einstigen Mitstreiter geäußert: "Da, wo Ralf Rangnick hinkommt, kann sich ein Verband oder Verein darauf verlassen, dass jemand kommt mit einer sehr, sehr hohen Fachkompetenz und auch mit viel Erfahrung.“

Mintzlaff ergänzte: "Ich könnte ihn mir sicherlich auch als Nationaltrainer vorstellen. Denn er ist jemand, der sehr viel Expertise mitbringt und gezeigt hat, mit jungen, hochtalentierten Spielern zu arbeiten und diese auch weiter zu entwickeln.“

Doch auch als Sportdirektor bei Schalke könnte der gefragte Fußballexperte nach Meinung von Mintzlaff erfolgreich werden. "Nicht zuletzt hat er hier natürlich auch die Leitplanken eingeschlagen und maßgeblichen Anteil an der Entwicklung, die RB Leipzig genommen hat.“

RB Leipzig, News: Upamecano könnte gegen den FC Bayern ausfallen

Fällt Dayot Upamecano im Spitzenspiel gegen Bayern München in wenigen Wochen aus? Der 22-Jährige verletzte sich am Sonntag beim Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt (1:1) während eines Sprintduells mit Andre Silva.

Eine genaue Diagnose konnte Julian Nagelsmann nach Spielschluss noch nicht liefern. "Muskelprobleme" gab der Coach zunächst als Grund für die Auswechslung des Franzosen an. Im Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Wochenende dürfte der Franzose nun ausfallen.

🔄 Verletzungsbedingter Wechsel bei #RBL:



Lukas #Klostermann ersetzt Dayot #Upamecano. Für Upa ist das Spiel aufgrund von Oberschenkelproblemen vorzeitig beendet.#RBLSGE | 28. | 0:0 pic.twitter.com/kFpwnrur6G — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 14, 2021

Wichtig für die Sachsen wäre jedoch, dass der Leistungsträger in der Abwehr zum Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München nach der Länderspielpause am 3. April wieder fit wird. In dem Spiel gegen Upamecanos zukünftigen Arbeitgeber könnten die Bullen nochmal rankommen an den Tabellenführer und das Meisterschaftsrennen heiß machen.

RB Leipzig: Die Verletztenliste bei den roten Bullen

Spieler Verletzung Konrad Laimer Knochenödem Angelino Muskelverletzung Dominik Szoboszlai Adduktorenbeschwerden Dayot Upamecano Muskelprobleme

RB Leipzig, News: Nagelsmann zu Bayern? Mintzlaff wiegelt ab

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Bundesligist RB Leipzig hat die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zu Bayern München zurückgewiesen. "Es gibt gültige Verträge. Und dies reicht", sagte Mintzlaff der Bild-Zeitung auf die Frage, ob er einen solchen "Transfer" verbieten könne.

Nagelsmann ist bis 2023 an RB gebunden, gilt aber als potenzieller Erbe von Bayern-Coach Hansi Flick für den Fall, dass dieser im Sommer das Amt des Bundestrainers übernimmt. Der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich bereits nach der Verfügbarkeit von Nagelsmann erkundigt haben.



Der 33 Jahre alte Trainer hatte zuletzt betont, er empfinde es als "respektlos" seinen Kollegen gegenüber, sich öffentlich an den Spekulationen zu beteiligen. Flick hatte in der Diskussion um die Nachfolge von Joachim Löw, der seinen Job im Sommer aufgibt, auf seinen ebenfalls bis 2023 laufenden Vertrag verwiesen. Einem definitiven Nein auf die Frage, ob er Bundestrainer werden könnte, wich der 56-Jährige aber mehrmals aus.