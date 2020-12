FC Bayern München: David Alaba fordert offenbar 15 Millionen Euro Jahresgehalt von Juventus, Hansi Flick mit Sonderlob für Kingsley Coman - alle News und Gerüchte zum FCB heute

David Alaba hat offenbar eine klare Vorstellung über sein Jahressalär bei Juventus und Hansi Flick lobt Kingsley Coman. Alles zum FC Bayern heute.

3:3 hieß es am Ende des turbulenten Top-Spiels zwischen dem und . Damit verteidigte der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung in der . Am Mittwoch geht es für die Mannen von Cheftrainer Hansi Flick am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Unterdessen ist die Zukunft von Abwehrmann David Alaba weiter offen. Der Österreicher soll nun klare Gehaltsforderungen an einen möglichen Wechsel zu geknüpft haben

Außerdem: RB-Coach Julian Nagelsmann schwärmt von Jamal Musiala und Kingsley Coman erntet ein Sonderlob von Flick.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Sonntag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Wir wünschen euch einen schönen 2. Advent, liebe #FCBayern-Fans! 🕯🕯



Wie immer pünktlich zum Frühstück für euch: Die besten 📸 aus #FCBRBL! 👉 https://t.co/FlTdi0HKMD pic.twitter.com/b3apKrIPJ6 — FC Bayern München (@FCBayern) December 6, 2020

FC Bayern München: David Alaba fordert offenbar 15 Millionen Jahresgehalt bei Juventus-Wechsel

Abwehrspieler David Alaba vom FC Bayern München hat offenbar klare Vorstellungen über sein Jahresgehalt bei einem möglichen Wechsel zu Juventus Turin. Wie calciomercato.com berichtet, fordert der 28-Jährige ein Salär von 15 Millionen Euro per annum.

Der Österreicher, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister im Sommer ausläuft, wurde zuletzt als Chiellini-Nachfolger mit der Alten Dame in Verbindung gebracht. Alaba-Berater Pini Zahavi soll nach Informationen von calciomercato.com mit zahlreichen Spitzenklubs verhandeln, wobei Juve "in einer prominenten Position" sei.



Bild: imago images / Sven Simon

FC Bayern – Robert Lewandowski adelt Lionel Messi: "Müssen vielleicht 100 Jahre auf jemanden wie ihn warten"

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat in den höchsten Tönen vom sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi geschwärmt. So könnte es laut dem 100 Jahre dauern, bis es wieder einen Fußballer wie den Barca-Star gibt.

"Er ist ein großartiger Spieler, einer der größten in der Geschichte des Fußballs", sagte Lewandowski in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung Ole: "Ich weiß, dass die Erwartungen an ihn enorm sind und was er als Fußballer bereits erreicht hat, wird vielleicht niemand erreichen", ergänzte er.



Bild: Getty/Goal

Der 32-Jährige führte aus: "Vielleicht muss man 100 Jahre warten, bis wieder jemand wie er geboren wird. Mit dem, was er bereits getan hat, ist und bleibt er einer der Größten der Geschichte." Während der Ballon d’Or in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie entfällt, ist Lewandowski gemeinsam mit Messi bei der Weltfußballer-Wahl der FIFA nominiert.

Der Bayern-Angreifer gilt dabei als einer der Favoriten. Dass Messi nach seinem Erfolg bei "The Best" im vergangenen Jahr diesmal den Platz freiwillig für einen anderen Spieler räumt, glaubt Lewandowski jedoch nicht. "Ich weiß, dass er es auch gewinnen will", betonte er: "Es ist logisch. Es ist unser Job."

FC Bayern München: Hansi Flick mit Sonderlob für Kingsley Coman

Bayern-Trainer Hansi Flick hat nach dem 3:3-Unentschieden gegen RB Leipzig Flügelspieler Kingsley Coman gelobt.

"Wir haben vier Außenstürmer mit sehr guter Qualität. Im Moment ist Kingsley derjenige, der Akzente setzt, Torgefahr ausstrahlt und vorbereitet", sagte der Chefcoach in der anschließenden Pressekonferenz über den Franzosen, der alle drei Bayern-Treffer vorbereitete.

Comans aktuelle Leistung erwartet Flick auch von dessen Konkurrenten Leroy Sane, Serge Gnabry und Douglas Costa. "Dieses Niveau wünsche ich mir von allen", ergänzte er.



Bild: Getty Images

FC Bayern: Javi Martinez und Jerome Boateng gegen RB Leipzig verletzt ausgewechselt

Bayern München beklagt nach dem intensiven Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:3) zwei weitere Verletzte. Sowohl Jerome Boateng (84.) als auch Javi Martinez (25.) mussten gegen die Sachsen ausgewechselt werden.

Boateng habe muskuläre Probleme gehabt, sagte Trainer Hansi Flick, "darauf mussten wir reagieren". Martinez erlitt eine Muskelverletzung. "Wie schwer, weiß ich noch nicht 100-prozentig, aber das könnte so in Richtung Faserriss sein", meinte Flick. Damit könnte der Spanier länger ausfallen.

Martinez hatte sich bereits beim 3:1 beim in der Vorwoche eine Blessur zugezogen, stand jedoch anschließend in der gegen in der Startelf - genau wie Lucas Hernandez, der gegen Leipzig gänzlich im Kader fehlte.

„Jérôme ist angeschlagen, er hatte muskuläre Probleme. Javi hat auch eine Muskelverletzung. Wie schwer es ist, wissen wir noch nicht, es kann in die Richtung Faserriss gehen.“ #Flick — FC Bayern München (@FCBayern) December 5, 2020

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick