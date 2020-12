FC Bayern München: Davies sieht Zukunft in München, Youngster vor Abgang? Alle News und Gerüchte zum FCB heute

Davies sieht seine Zukunft beim FC Bayern. Bei einigen Talenten stehen (vorübergehende) Abgänge im Raum. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der bereitet sich auf das Spitzenspiel in der gegen vor, am Samstag um 18.30 Uhr geht es um die Verteidigung der Tabellenführung.

Im Hintergrund laufen beim Rekordmeister die Personalplanungen. Während Alphonso Davies nicht an einen Abschied denkt, könnten einige Talente vor dem Absprung stehen.

Außerdem: Steht eine baldige Verlängerung mit Niklas Süle an?

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern: Alphonso Davies sieht seine Zukunft in München

Alphonso Davies sieht seine langfristige Zukunft beim FC Bayern. Das bestätigte er in einem Interview mit World Soccer.

"Ich möchte so lange wie möglich in und bei Bayern bleiben", sagte Davies. "Ich bin mit so vielen Träumen in Europa angekommen und die Bayern haben mir bereits geholfen, viele von ihnen zu verwirklichen. Aber ich fange gerade erst an - es wird noch viele weitere geben."

Laut eigener Aussage hätte es ein, zwei Klubs gegeben, die ihn vor zwei Jahren ebenfalls umworben haben, die Entscheidung für den FC Bayern bereut er jedoch kein Stück. "Der FC Bayern war für mich aber die beste und richtige Wahl", führte Davies aus.

FC Bayern: Zirkzee und Dajaku wohl nicht zum

Der FC Bayern und der 1. FC Köln haben bereits Gespräche wegen möglicher Winterleihen von Joshua Zirkzee und Leon Dajaku geführt, ein tatsächlicher Wechsel der beiden in die Domstadt erscheint jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

Laut dem kicker tendiert die Chance, dass die Kölner im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden "gegen null". Der Grund: Aufgrund der Coronakrise hat der Effzeh keinen finanziellen Spielraum, die Umsatzverluste sollen sich auf 40 Millionen Euro belaufen.

Dem Bericht nach würde die Wahrscheinlichkeit, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, nur durch den Verkauf mindestens zweier Topverdiener steigen. Hier bringt der kicker die Namen Christian Clemens, Frederik Sörensen und Anthony Modeste ins Spiel, allerdings sei es bei allen schwierig, einen Abnehmer zu finden.

Folgt Bayern-Youngster Angelo Stiller Ex-Trainer Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim?

Bayern-Youngster Angelo Stiller könnte seinem ehemaligen Trainer Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim folgen. Nach Informationen des kicker ist die TSG an einer Leihe im Winter interessiert.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt lediglich bei der Zweitvertretung der Münchner regelmäßig zum Einsatz, erstmals in dieser Saison schnupperte er am Dienstag in der gegen Profiluft.

Neben den arrivierten Spielern stehen in Marc Roca und Tiago Dantas weitere Akteure in der Hackordnung wohl vor ihn. Ein (zumindest vorübergehender) Ortswechsel könnte folglich Sinn ergeben.

FC Bayern will wohl mit Niklas Süle verlängern

Der FC Bayern will in naher Zukunft offenbar die Gespräche mit Abwehrspieler Niklas Süle bezüglich einer Vertragsverlängerung starten. Das berichtet Sky.

Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass der Nationalspieler in München aufgrund fehlender Disziplin und Hingabe derzeit "auf Bewährung" spiele und eine Verlängerung derzeit auf Eis liege, laut Sky haben die Gespräche aber noch gar nicht begonnen.

Die FCB-Verantwortlichen haben keine grundsätzlichen Zweifel an Süle, eilig hat man es mit einer Ausweitung des 2022 auslaufenden Arbeitspapiers dennoch nicht. Das könnte auch mit der ungeklärten Zukunft von David Alaba und Jerome Boateng zu tun haben.



Quelle: Getty Images

FC Bayern: Verlassen Javi Martinez und Corentin Tolisso im Sommer den Klub?

Für Javi Martinez und Corentin Tolisso ist die Zukunft beim FC Bayern über den Sommer hinaus offenbar nicht gesichert. Das berichtet die Sport Bild.

Bei Martinez sollte es keine Überraschung sein, dem Bericht zufolge wird der Spanier die Bayern im Sommer 2021 ablösefrei verlassen. Schon im vergangenen Transferfenster stand ein Abgang im Raum, damals konnte Martinez' Heimatklub Athletic Club das Gehalt und die Ablöse nicht stemmen.

Offen ist allerdings auch die Zukunft des früheren Rekord-Transfers Corentin Tolisso. Demnach muss der 26-Jährige endlich beweisen, dass er ein "Bayern-Spieler" sei, ansonsten werde der zentrale Mittelfeldspieler im kommenden Sommer ins Schaufenster für andere Klubs gestellt.



Quelle: Getty Images

VIDEO-Highlights, Champions League: Atletico Madrid - Bayern München 1:1

Am fünften Spieltag der UEFA Champions League traf Atletico Madrid auf den FC Bayern München. Hier sind die Highlights des 1:1 im VIDEO!

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick