FC Bayern: Javi Martinez und Jerome Boateng gegen RB Leipzig verletzt ausgewechselt

Die Personalsorgen beim FC Bayern werden immer größer. Beim 3:3 gegen Leipzig musste sowohl Jerome Boateng als auch Javi Martinez verletzt raus.

Bayern München beklagt nach dem intensiven Spitzenspiel gegen (3:3) zwei weitere Verletzte. Sowohl Jerome Boateng (84.) als auch Javi Martinez (25.) mussten gegen die Sachsen ausgewechselt werden.

Boateng habe muskuläre Probleme gehabt, sagte Trainer Hansi Flick, "darauf mussten wir reagieren". Martinez erlitt eine Muskelverletzung. "Wie schwer, weiß ich noch nicht 100-prozentig, aber das könnte so in Richtung Faserriss sein", meinte Flick. Damit könnte der Spanier länger ausfallen.

FC Bayern: Javi Martinez zog sich bereits gegen den eine Blessur zu

Martinez hatte sich bereits beim 3:1 beim VfB Stuttgart in der Vorwoche eine Blessur zugezogen, stand jedoch anschließend in der gegen in der Startelf - genau wie Lucas Hernandez, der gegen Leipzig gänzlich im Kader fehlte.

"Gegen Bremen ist er aufs Gesäß gefallen und hatte Einblutungen. Er hat immer noch das eine oder andere Problemchen", sagte Bayern-Trainer Flick. "Es ist wichtig, dass wir ihn schützen."

FC Bayern: Alphonso Davies wieder im Mannschaftstraining

Alphonso Davies kehrte nach einem Bänderriss im Sprunggelenk, den er sich Ende Oktober zugezogen hatte, vergangene Woche immerhin ins Mannschaftstraining zurück.

Jonshua Kimmich startete nach seiner Meniskus-OP zuletzt mit ersten Laufeinheiten und Übungen am Ball, wird den Bayern in diesem Jahr jedoch wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Dazu fehlt aktuell auch Corentin Tolisso mit einer Muskelverletzung.