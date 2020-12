FC Bayern München: Auszeichnung für Alphonso Davies, Jann-Fiete Arp spricht über HSV-Rückkehr - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Während Davies sich über eine individuelle Auszeichnung freuen darf, hat Arp über seinen Ex-Klub gesprochen. Alle FCB-News am Samstag.

In der ist der am Samstag gegen gefordert (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Vor der Begegnung ist der aktuell an seinem Comeback arbeitende Alphonso Davies in seiner Heimat Kanada zum Fußballer des Jahres gewählt worden.

Zudem hat Joshua Kimmich über seinen erlittenen Meniskusschaden sowie den aktuellen Heilungsprozess gesprochen. U23-Stürmer Jann-Fiete Arp äußerte sich zu einer möglichen Rückkehr zum und der FC Bayern wird mit einem Transfer von Salzburgs Dominik Szoboszlai in Verbindung gebracht.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Samstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Alphonso Davies erneut Kanadas Fußballer des Jahres

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München ist in Kanada als Fußballer des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Für den 20-Jährigen ist es nach 2018 bereits die zweite individuelle Auszeichnung in seiner Heimat. Er tritt somit die Nachfolge von Jonathan David (LOSC Lille) an, der 2019 als Sieger hervorgegangen war.

"Zu sehen, was Davies in diesem Jahr erreicht hat, ist für die nächste Generation von Spielern Ehrfurcht erbietend", lobte ihn der kanadische Nationaltrainer John Herman. "Alphonso muss für seine Leidenschaft und den Geist, mit dem er spielt, gelobt werden, aber auch für seine Fähigkeit, mit Menschen außerhalb des Spielfelds in Kontakt zu treten. Er ist ein echter Botschafter für unseren Sport in Kanada und auf der Weltbühne", so der 45-Jährige.

Mit dem FC Bayern hatte Davies in der letzten Saison das zweite Triple der Vereinsgeschichte gewonnen. Neben der Meisterschaft, dem und der gewann der Abwehrspieler in diesem Jahr auch den deutschen sowie den europäischen Supercup. Nach seiner Bänderverletzung Ende Oktober konnte Davies am Donnerstag erstmals die komplette Trainingseinheit mit seinen Teamkollegen absolvieren.

FC Bayern: Kimmich über seine Meniskusverletzung, Stadionbesuche und ein baldiges Comeback

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat über seinen im Ligaspiel gegen Borussia Dortmund erlittenen Meniskusschaden sowie den aktuellen Heilungsprozess gesprochen - und eine Prognose für sein Comeback abgegeben.

"Mein Knie hat sich sofort nicht gut angefühlt. Ich konnte es weder beugen noch strecken. Zudem konnte ich nicht richtig auftreten", schilderte der 25-Jährige im Gespräch mit FCBayern.TV die Situation nach dem Zusammenprall mit BVB-Stürmer Erling Haaland. Der Tag bis zur Operation habe sich "sehr lange angefühlt, weil ich extreme Schmerzen hatte."

"Die OP ist sehr gut verlaufen. Ich konnte ungefähr nach einer Woche mit dem Reha-Training beginnen", erklärte der Rechtsfuß: "Nach der OP hat sich mein Knie direkt gut angefühlt". Zunächst hatte der deutsche Nationalspieler Angst, "dass ich in meiner Bewegung eingeschränkt sein könnte. Als ich dann relativ schnell ohne Krücken gehen und Fahrradfahren konnte, hatte ich das Gefühl, dass es aufwärts geht."

Bild: imago images / GEPA pictures

Der Heilungsprozess laufe aktuell "nach Plan", betonte Kimmich. "Wenn man wieder auf den Platz darf, laufen kann und bald hoffentlich der Ball hinzukommt, dann gibt das einem ein noch besseres Gefühl." Als nächstes möchte der gebürtige Rottweiler sein Laufpensum steigern, ehe in der kommenden Woche "mehr mit dem Ball gearbeitet wird und ich auch komplexere Bewegungen machen kann." Angesprochen auf ein Comeback, sagte der Triple-Sieger: "Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wieder voll dabei bin."

Bis dahin verfolgt Kimmich die Spiele seiner Mannschaft von der Tribüne. Von Genießen kann jedoch keine Rede sein. "Ich hatte das Gefühl, etwas zu verpassen", führt er aus: "Du hast die Jungs direkt vor der Nase und denkst: 'Ich sitze hier oben, kann nicht mitspielen und nicht helfen.'" Die Spiele im Stadion zu sehen sei "schwieriger als vor dem Fernseher, wo man hingegen eine gewisse Distanz hat", schloss Kimmich.

FC Bayern - Jann-Fiete Arp: Rückkehr zum Hamburger SV?"Den Verein habe ich nicht vergessen"

Stürmer Jann-Fiete Arp vom FC Bayern München hat sich zu einer möglichen Rückkehr zu seinem Ex-Verein Hamburger SV geäußert. "Ich glaube, im Fußball sind schon wildere Sachen passiert, als dass jemand zu seinem Heimatverein irgendwann zurückkehrt", sagte der 20-Jährige im Sport1 -Pocast 'Split it'.

"Die Verbundenheit und auch die Liebe zur Stadt wird nicht weggehen, ganz egal, wie wohl ich mich in München inzwischen fühle", so Arp, der hinzufügte: "Für mich ist es ziemlich klar, dass ich früher oder später in Hamburg bin. Den Verein habe ich auf jeden Fall nicht vergessen."

Bild: Imago Images

Beim deutschen Rekordmeister kommt Arp bislang ausschließlich in der zum Einsatz. Eine Flucht nach Hamburg spiele für ihn aber derzeit keine Rolle: "Momentan ist es noch ziemlich weit weg", so der Angreifer, der sich vor der Saison freiwillig für den Schritt in die U23 des Vereins entschieden hatte.

"Mit den wenigen Spielen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ist es aber auch kein Wunschkonzert, wo man am Ende landet", erklärte Arp seine Entscheidung: "Deswegen ist es ziemlich offensichtlich, dass dieser Weg mit der U23 mit Abstand der Beste für mich ist, weil ich mich A noch weiter an den Verein gewöhnen kann und B bleibe ich im Blickfeld."

FC Bayern München und buhlen wohl um Salzburg-Shootingstar Dominik Szoboszlai

Der FC Bayern München und Real Madrid sind offenbar in den Poker um Dominik Szoboszlai von RB Salzburg eingestiegen. Das berichtet transfermarkt.it . Im bis 2022 datierten Vertrag des 20-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verankert sein - auch deshalb stehen die Spitzenvereine im Transferpoker Schlange.

Wie der kicker berichtet, ist aktuell Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig Favorit auf die Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers. Der Wechsel soll spätestens im Sommer über die Bühne gehen. Sollten die Österreicher allerdings den Achtelfinaleinzug in der Champions League verpassen, sei ein Transfer bereits im Winter denkbar.

Bild: Twitter

Wer zeigt / überträgt FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM?

Am 10. Spieltag empfängt der FC Bayern München RB Leipzig. Erster gegen Zweiter, beste Offensive gegen beste Defensive: Das Duell ist in jeder Hinsicht ein Topspiel. Bayern befindet sich mit 22 Punkten an der Spitze der Tabelle, Leipzig hat deren aber nur zwei weniger. Mit einem Sieg heute könnten die Ostdeutschen also die Tabellenspitze übernehmen.

Die Bayern sind hinten ungewohnt anfällig: Mit 13 Gegentoren hat man nur die siebtbeste Verteidigung der Liga, Gegner Leipzig hat mit sechs Gegentoren weniger als halb so viele kassiert. Kann RB das ausnutzen oder ist die offensive Power des FCB (31 Tore) zu stark? Allein Robert Lewandowski hat in dieser Saison mehr Bundesligatore erzielt als sechs Bundesliga-Mannschaften!

Bild: imago images / ActionPictures

Unter der Woche mussten beiden Mannschaften jeweils in der Champions League antreten, mit besserem Ende für die Leipziger: Mit 4:3 setzte sich RasenBallsport gegen Istanbul in einem irren Spiel in der Nachspielzeit durch, die B-Elf der Bayern ließ es beim 1:1 gegen ruhiger angehen. Anstoß in der Allianz Arena in München ist am Samstag um 18.30 Uhr .

Aber wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig? Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick