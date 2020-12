FC Bayern München laut Hamann "körperlich an der Grenze", Interesse an Szoboszlai - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Didi Hamann spricht über die körperlichen Strapazen der Profis. Dominik Szobozslai gerät wohl in den Fokus des FC Bayern. Alle News rund um den FCB.

Im Vorfeld des -Spitzenspiels des gegen (Samstag, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) äußert sich Didi Hamann zu den physischen Belastungen der Bayern-Profis.

Derweil wird der deutsche Rekordmeister mit einem Transfer von Salzburgs Shootingstar Dominik Szoboszlai in Verbindung gebracht.

Und: Stürmer-Legende Diego Forlan spricht über Robert Lewandowskis Chancen bei der Weltfußballerwahl.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Freitag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München laut Didi Hamann "körperlich an der Grenze"

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hat die Leistungen des FC Bayern München angesichts der körperlichen Strapazen im eng getakteten Spielplan gelobt.

Wie der 47-Jährige in seiner Sky-Kolumne schrieb, seien die Münchner "körperlich an der Grenze. Solche Wochen kann man nur überstehen, wenn man eine ganz breite Brust hat. Und genau die trägt sie gerade von Woche zu Woche."

"Vor allem am Beispiel und der Leistung von Thomas Müller sieht man, was diese Mannschaft für ein Selbstbewusstsein hat", so der TV-Experte weiter.

Bild: Getty Images

Am Samstag trifft das Team von Trainer Hansi Flick im Spitzenspiel der Bundesliga auf den Tabellenzweiten RB Leipzig (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

FC Bayern München und buhlen wohl um Salzburg-Shootingstar Dominik Szoboszlai

Der FC Bayern München und Real Madrid sind offenbar in den Poker um Dominik Szoboszlai von RB Salzburg eingestiegen. Das berichtet transfermarkt.it. Im bis 2022 datierten Vertrag des 20-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro verankert sein - auch deshalb stehen die Spitzenvereine im Transferpoker Schlange.

Wie der kicker berichtet, ist aktuell Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig Favorit auf die Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers. Der Wechsel soll spätestens im Sommer über die Bühne gehen. Sollten die Österreicher allerdings den Achtelfinaleinzug in der verpassen, sei ein Transfer bereits im Winter denkbar.

Bild: Twitter

FC Bayern: Diego Forlan sieht Robert Lewandowski bei der Weltfußballerwahl weit vorn

Diego Forlan bescheinigt Robert Lewandowski vom FC Bayern München gute Chancen bei den anstehenden "The Best FIFA Football Awards 2020". Der Angreifer des deutschen Rekordmeisters habe "eine großartige Saison gespielt" und verdiene bei der Abstimmung über den neuen Weltfußballer mindestens einen Platz unter den Top drei.

"Es gibt wenige wie ihn", betonte Forlan auf einer Videokonferenz: "Er ist einer der letzten echten Stürmer." Ähnliche gute Aussichten habe laut des einstigen Top-Stürmers von auch Ex-Bayern Spieler Thiago, der sich im Sommer dem FC Liverpool angeschlossen hatte.

Bild: J-League

FC Bayern - Neuer sorgt sich um Schalke: "Bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben"

Nationaltorhüter Manuel Neuer macht sich Sorgen um seinen ehemaligen Verein. "Schalke ist der Klub, bei dem ich groß geworden bin. Ich habe dort 20 Jahre gespielt und bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben", sagte der 34-Jährige dem Nachrichtenportal t-online mit Blick auf den Tabellenletzten Schalke 04 und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass es bald wieder aufwärts geht."

Neuer, der seit 2011 für Bayern München spielt, wurde in Gelsenkirchen geboren und entwickelte sich auf Schalke zum Fußballprofi.

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick