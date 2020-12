FC Bayern München: Lewandowski gegen Union Berlin wieder fit, Transferpoker um Abwehrtalent - alle News und Gerüchte heute

Robert Lewandowski steht gegen Union Berlin wieder zur Verfügung und Niklas Süle schenkt der Kritik an seiner Person kaum Beachtung. Alle FCB-News.

Mit einem 2:0 gegen hat der die Gruppenphase der beendet. Der Titelverteidiger ließ es am Abend jedoch einigermaßen ruhig angehen: Zuvor hatte der deutsche Rekordmeister längst als Sieger der Gruppe A festgestanden.

Am Wochenende gegen kann Bayern-Trainer Hansi Flick wieder auf den angeschlagenen Robert Lewandowski zurückgreifen. Zudem hat Niklas Süle, der zuletzt wegen vermeintlichen Übergewichts im Fokus der Medien gestanden hatte, seine Kritiker gekontert.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern: Robert Lewandowski gegen Union Berlin wieder fit

Robert Lewandowski fehlte in der Champions League gegen Lok Moskau aufgrund muskulärer Probleme, am Samstag gegen Union Berlin dürfte der Pole aber wieder fit sein, wie Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 gegen die Russen verriet. "Ich gehe davon aus, dass er zu 100 Prozent fit ist".

Als Ersatz für den Torjäger durfte sich Eric-Maxim Choupo-Moting am Mittwoch im Angriff beweisen. Der Kameruner stellte in der 80. Minute den 2:0-Endstand her, nachdem Niklas Süle die Bayern auf die Siegerstraße gebracht hatte. Hier gibt es die Highlights im Video.

FC Bayern offenbar unter den Interessenten für Boubacar Kamara von

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Defensivspieler Boubacar Kamara von Ligue-1-Klub Olympique Marseille. Das berichtet L'Equipe.

Bereits seit drei Jahren soll der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des 21-Jährigen beobachten. Doch die Konkurrenz ist groß, denn auch der , Chelsea, Arsenal, Milan und PSG werden mit dem U21-Nationalspieler Frankreichs in Verbindung gebracht.

Bei OM hat Kamara noch einen Vertrag bis 2022. Als Ablöse fordert Marseille wohl zwischen 40 und 60 Millionen Euro für den ausgebildeten Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld auflaufen kann.

Übergewicht? Niklas Süle kontert Kritiker: "Was geschrieben wird, ist scheißegal"

Der Fitnesszustand von Niklas Süle (25) war in den vergangenen Wochen ein großes Thema beim FC Bayern München. Zuletzt absolvierte der Innenverteidiger aber drei Spiele in Serie über die vollen 90 Minuten. Nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Lok Moskau sprach der Nationalspieler über die Kritik.

Süle stand Ende November wegen vermeintlichen Fitnessproblemen und Übergewicht im Fokus der Medien - ein Umstand, dem er laut eigener Aussage nur wenig Beachtung geschenkt habe: "Wenn ich scheiße spiele, habe ich keine Lust auf Interviews, wenn ich gut spiele, auch nicht. Wir haben heute mit dem Abschluss das Beste draus gemacht. Das ist das Einzige, was zählt. Was da geschrieben wird, ist scheißegal."

Es waren keine leichten Wochen für Süle, der Anfang November positiv auf Corona getestet wurde und sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben musste. Danach reiste er kurzfristig zur Nationalmannschaft und stand beim peinlichen 0:6 der DFB-Elf in auch auf dem Platz.

Beim FC Bayern wurde er dagegen vorübergehend auf der Tribüne geparkt: Für die DFB-Elf war er also fit genug, für den Rekordmeister nicht. Trainer Hansi Flick erklärte dies mit Trainingsrückstand. "Niklas Süle war acht Tage in Quarantäne und ist dann direkt zur Nationalmannschaft. Dort - das weiß ich aus eigener Erfahrung - wird nicht so intensiv trainiert wie er es hier hätte machen können", sagte Flick vor dem Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg.

FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting mit Geste gegen Rassismus

Sein Tor widmete Eric Maxim Choupo-Moting Pierre Webo, der als Betreuer von Basaksehir am Dienstag rassistisch beleidigt worden war . Choupo-Moting sank auf sein rechts Knie, reckte die rechte Hand nach oben und schloss die Augen - das Zeichen der Black-Lives-Matter-Bewegung.

"Natürlich habe ich gestern alles verfolgt", erklärte der Stürmer bei Sky . "Es ist traurig. Es war eine sehr gute Reaktion, man muss ein Zeichen setzen. Das dürfen wir nicht dulden. Jeder hat es in der Welt gesehen. Man muss dazu Stellung nehmen."

Das Spiel zwischen PSG und dem Klub aus der war am Dienstag abgebrochen worden und wurde am Mittwochabend fortgesetzt. Paris gewann am Ende mit 5:1.

FC Bayern: Auf diese Gegner könnte man im Achtelfinale treffen

16 Punkte sammelte die Flick-Truppe in der Gruppenphase. Nur kam auf die gleiche Ausbeute, allerdings mit einem schlechteren Torverhältnis. So oder so, am Ende steht Platz eins in der Gruppe A - und das mit deutlichem Abstand vor (9 Zähler), das erst am vergangenen Abend mit einem mühevollen 2:0 in Salzburg die K.o.-Rund perfekt machte.

Im Achtelfinale gibt es fünf mögliche Gegner, auf die der FC Bayern treffen könnte. Atletico ist ausgeschlossen, weil die Spanier in der gleichen Gruppe waren, und dürfen als -Vertreter ebenfalls nicht zugelost werden. Hier sind die möglichen Gegner bei der Auslosung, die am Montag um 12 Uhr abgehalten wird.

Die möglichen Gegner des FC Bayern:

, , , , FC Barcelona

FC Bayern - Hansi Flick vertraut dem Last-Minute-Quartett: Zwei Scorer, ein Blickfang-Kandidat

Es war durchaus ein historischer Tag für den FC Bayern München, dieser 9. Dezember 2020. Der Vorstandsvorsitzende Karl Heinz Rummenigge sprach gar von einem "Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins" ob der Eröffnung der sogenannten "FC Bayern World" am Marienplatz. Sie umfasst einen Fanshop, ein Hotel, zwei Restaurants und ist laut Rummenigge "ein Zeichen, dass wir in Zeiten einer Pandemie nach vorne blicken und uns für die Zukunft optimal aufstellen".

Und damit zur Abendgestaltung des FC Bayern an diesem 9. Dezember 2020, für die sich nicht die Einzelhandel-, Hotellerie- und Gastronomieabteilung des Klubs verantwortlich zeichnete, sondern die Fußballabteilung. In einem Champions-League-Spiel, in dem es für den FC Bayern um nichts ging, ging es gegen Lokomotive Moskau. Die Mannschaft stand schon längst als Achtelfinalteilnehmer und sogar als Gruppensieger fest und draußen war es eiskalt.

Weil der FC Bayern nicht nur in Sachen Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie nach vorne blickt und sich für die Zukunft optimal aufzustellen versucht, sondern auch in Sachen Kaderplanung, sah er ein Spiel wie dieses bereits Mitte Oktober kommen. Damals, kurz vor dem Ende der Transferphase, verpflichteten die hauseigenen Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Bouna Sarr (28), Marc Roca (24), Douglas Costa (30) und Eric Maxim Choupo-Moting (31) kurzerhand vier Spieler für die Kaderbreite.

Erstmals gebraucht wurde das Last-Minute-Quartett bereits wenige Tage später bei einem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Düren, als etliche Stammspieler bei ihren Nationalmannschaften weilten. Auch dank zweier Tore von Choupo-Moting siegte der FC Bayern damals mit 3:0. In der Folge kamen alle vier immer wieder zu (Kurz-)Einsätzen, machten aber nie nachdrücklich auf sich aufmerksam.

Gegen Lokomotive beorderte Trainer Hansi Flick das Quartett nun zum zweiten Mal geschlossen in die Startelf. Die Stammspieler waren diesmal zwar nicht auf Länderspielreisen, dafür aber teilweise müde (z.B. David Alaba), angeschlagen (z.B. Robert Lewandowski) oder gar verletzt (z.B. Joshua Kimmich).

Trotz der Rotation gewann der FC Bayern gegen ein beachtlich schlechtes Lokomotive glanzlos mit 2:0, spielte zum ersten Mal nach neun Spielen mit jeweils mindestens einem Gegentor wieder zu Null und blieb in der Champions League zum 17. Mal in Folge ungeschlagen.

An den beiden Treffern hatten zwei Vertreter des Quartetts sogar direkten Anteil: Costa lieferte per Ecke den Assists zu Niklas Süles 1:0 (63.), Choupo-Moting erzielte das 2:0 selbst (80.) - überzeugen konnten die beiden Offensivspieler ansonsten jedoch kaum.

