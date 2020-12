FC Bayern - Übergewicht? Niklas Süle kontert Kritiker: "Was geschrieben wird, ist scheißegal"

Nach dem letzten Gruppenspieltag in der Champions League hat Niklas Süle über die Medienberichte gesprochen, die ihm Übergewicht unterstellt hatten.

Der Fitnesszustand von Niklas Süle (25) war in den vergangenen Wochen ein großes Thema beim . Zuletzt absolvierte der Innenverteidiger aber drei Spiele in Serie über die vollen 90 Minuten. Nach dem 2:0-Sieg in der gegen Lok Moskau sprach der Nationalspieler über die Kritik.

Süle stand Ende November wegen vermeintlichen Fitnessproblemen und Übergewicht im Fokus der Medien - ein Umstand, dem er laut eigener Aussage nur wenig Beachtung geschenkt habe: "Wenn ich scheiße spiele, habe ich keine Lust auf Interviews, wenn ich gut spiele, auch nicht. Wir haben heute mit dem Abschluss das Beste draus gemacht. Das ist das Einzige, was zählt. Was da geschrieben wird, ist scheißegal."

Süle scheint Trainingsrückstand aufgeholt zu haben

Es waren keine leichten Wochen für Süle, der Anfang November positiv auf Corona getestet wurde und sich daraufhin in häusliche Quarantäne begeben musste. Danach reiste er kurzfristig zur Nationalmannschaft und stand beim peinlichen 0:6 der DFB-Elf in auch auf dem Platz.

Beim FC Bayern wurde er dagegen vorübergehend auf der Tribüne geparkt: Für die DFB-Elf war er also fit genug, für den Rekordmeister nicht. Trainer Hansi Flick erklärte dies mit Trainingsrückstand. "Niklas Süle war acht Tage in Quarantäne und ist dann direkt zur Nationalmannschaft. Dort - das weiß ich aus eigener Erfahrung - wird nicht so intensiv trainiert wie er es hier hätte machen können", sagte Flick vor dem Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg.

Dieser Rückstand scheint nun aufgeholt: Nach dem Tribünenplatz gegen und Salzburg und 32 Spielminuten gegen den spielte er gegen , und nun Moskau jeweils durch - auch wenn er gerade beim 3:3 gegen die Bullen nicht immer gut aussah.

Erstes Tor für Süle in der Champions League

Gegen Lok erzielte Süle am Mittwoch die Führung, es war sein erstes Tor überhaupt in der Champions League. "Uns alle freut, dass Niki uns auf die Siegerstraße gebracht hat", erklärte Flick: Er sei "zufrieden" mit der Entwicklung beim kantigen Innenverteidiger.

Süle selbst legte den Fokus auf den Sieg und Platz eins in der Champions-League-Gruppe: "Ich bin einfach sehr glücklich, dass wir die Gruppe mit einem Sieg abgeschlossen haben. Wir waren 2020 unglaublich stark in diesem Wettbewerb."

Für die Bayern geht es in der Königsklasse erst im kommenden Jahr weiter, 2020 stehen nun noch drei Spiele in der auf dem Programm. Am Samstag um 18.30 Uhr ist zu Gast in der Allianz Arena.