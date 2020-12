FC Bayern München: Interesse an Inters Christian Eriksen, Angelo Stiller vor Wechsel zu Bundesligakonkurrenten - alle News und Gerüchte heute

Christian Eriksen steht offenbar auf dem Wunschzettel und einen Youngster könnte es hingegen zu einem direkten Konkurrenten ziehen. Alle FCB-News.

Ein Champions-League-Spiel steht noch aus in der Gruppenphase: Am Mittwoch bekommt es der mit zu tun (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Unterdessen laufen die Personalplanungen hinter den Kulissen weiter. So soll der deutsche Rekordmeister Interesse an Inters Mittelfeldspieler Christian Eriksen bekundet haben. Gleichzeitig könnte ein Youngster den Verein verlassen und sich einem direkten Konkurrenten anschließen.

Und: Javi Martinez fällt vorerst aus.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Dienstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Javi Martinez fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus

Bayern München muss "vorerst" auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier habe sich am Samstag im -Spitzenspiel gegen (3:3) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Offen ließen die Bayern, um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler ausfallen wird. Trainer Hansi Flick hatte direkt nach der Partie gemeint, dass es "in Richtung Faserriss" gehen könnte.

Die Bayern treffen zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER) in der Königsklasse auf Lokomotive Moskau, sind aber als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

FC Bayern München offenbar an Inters Christian Eriksen interessiert

Wie der Corriere dello Sport berichtet, wird Christian Eriksen im Winter so gut wie sicher verlassen. Offen ist nur, wohin der 28-Jährige wechseln wird. Dem Bericht zufolge gehört auch der FC Bayern München zu den Interessenten.

Demnach denke der FCB über ein Tauschgeschäft nach, in dem der deutsche Rekordmeister Corentin Tolisso für den dänischen Nationalspieler anbieten könnte. Allerdings ist Eriksen im zentralen Mittelfeld deutlich offensiver ausgerichtet als Tolisso.

Ob ein Eriksen-Tauschgeschäft für die Bayern sinnvoll ist, ist fraglich. Angeblich trat Inter bereits im Sommer mit einem Tausch-Angebot für Jerome Boateng an den FCB heran. Der Triple-Sieger lehnte aber ab.

Eriksen wechselte im Januar 2020 für 27 Millionen Euro fest von Tottenham zu Inter Mailand, fasste in aber nie Fuß. In der aktuellen Saison kam der Spielmacher meist nur zu Kurzeinsätzen. Auch , Borussia Dortmund und mehrere Premier-League-Klubs werden vom Corriere dello Sport mit Eriksen in Verbindung gebracht.

FC Bayern München: Angelo Stiller offenbar vor Wechsel zu Bundesligakonkurrenten

Angelo Stiller wird den FC Bayern München im Sommer 2021 offenbar ablösefrei verlassen. Sport1 vermeldet einen Wechsel des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers zur TSG Hoffenheim. Vom Interesse des Bundesliga-Rivalen berichtete zuletzt auch der kicker.

Stiller kommt vornehmlich in der zweiten Mannschaft des FCB zum Einsatz, feierte vergangene Woche aber sein Debüt in der gegen . Auch in der ersten Pokalrunde gegen Düren durfte das Bayern-Talent bei den Profis ran.

In der dritten Liga kommt Stiller in der Saison 2020/21 bisher auf neun Einsätze, in denen er zwei Tore vorbereitete. In Hoffenheim könnte es ein Wiedersehen mit Ex-Bayern-II-Coach Sebastian Hoeneß geben.

