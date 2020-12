FC Bayern München: Andrej Kramaric über das FCB-Interesse, Hoeneß geht von Müller-Rückkehr ins DFB-Team aus - alle News und Gerüchte heute

Hoffenheims Andrej Kramaric bestätigt das Interesse des FC Bayern und erklärt gleichzeitig seine Wechselabsage. Alle News zum FCB am Montag.

Tabellenführung mit einem 3:3 gegen RB Leipzig verteidigt, Fokus nun wieder auf die : Am Mittwoch trifft der im letzten Gruppenspiel auf (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Dort soll auch Kingsley Coman wieder für Furore sorgen. Der Franzose präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Wir liefern Euch eine Datenanalyse zum Flügelflitzer.

Außerdem: Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric spricht über das FCB-Interesse und erklärt den geplatzten Transfer. Uli Hoeneß geht von einer Müller-Rückkehr in die Nationalmannschaft aus.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Montag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric bestätigt Interesse und erklärt Wechselabsage

Im Sommer soll sich der FC Bayern München um eine Verpflichtung von Stürmer Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim bemüht haben. Der Kroate bestätigte das Interesse des deutschen Rekordmeisters und zeigte sich geehrt. Gleichzeitig erklärte er aber auch, weshalb es nicht zu einem Wechsel kam.

"Natürlich macht es mich glücklich, wenn ich höre, dass einer der größten Klubs der Welt mich will", erklärte der 29-Jährige im Gespräch mit dem kicker und fügte an: "Aber ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut in Hoffenheim gefällt und ich weiß, was ich an der TSG habe." Der Rechtsfuß sei "glücklich hier. Für mich ist die TSG einer der Top-Vereine der Liga." Bei den Kraichgauern habe ein Spieler "alles, was er braucht."

In München hätte Kramaric, für den nach kicker-Informationen 40 bis 50 Millionen Euro Ablöse fällig gewesen wären, die Rolle des Backup für Stürmerstar Robert Lewandowski eingenommen.



Bild: imago images / Revierfoto

Der neue Kingsley Coman beim FC Bayern: Plötzlich Vorbild, plötzlich stilbildend, plötzlich brutal effektiv

Kingsley Coman ist so torgefährlich und wertvoll wie für den FC Bayern München.

FC Bayern - Uli Hoeneß: "Bin überzeugt, dass Jogi Löw nicht auf Thomas Müller verzichten wird"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München geht fest von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus.

"Ich bin überzeugt, das er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird", sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung 'Blickpunkt Sport' des Bayerischen Rundfunks über den seit Wochen im Bayern-Team herausragenden Weltmeister von 2014.



Bild: imago images / Mladen Lackovic

Müller war im Frühjahr 2019 von Löw zusammen mit seinen Klubkollegen Jerome Boateng und Mats Hummels (inzwischen ) zugunsten eines Umbruchs aus dem Nationalteam aussortiert worden.

Angesichts von Müllers anhaltend guter Leistungen im Münchner Trikot und der gleichzeitigen Probleme des Löw-Teams war besonders zuletzt nach der jüngsten 0:6-Pleite der Nationalelf in der in der Ruf nach einem Comeback von Müller im Adler-Dress laut geworden.

Löw hat allerdings bislang mehrfach signalisiert, an seinem bisherigen Plänen ohne Müller festhalten zu wollen.

VIDEO-Highlights: FC Bayern München - 3:3

FC Bayern: Leroy Sane schimpft gegen RB Leipzig über "Drecksbälle"

Leroy Sane hat im Top-Spiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig (3:3) seinem Frust freien Lauf gelassen. Über die Außenmikrofone schimpfte er über die Zuspiele in seine Richtung.

"Das sind Drecksbälle, Alter", maulte der Nationalspieler in der zweiten Halbzeit nach einem schlechten Diagonalball Leon Goretzkas, den er nicht mehr verarbeiten konnte.



Bild: Getty Images

Der Nationalspieler verlebte insgesamt einen unglücklichen Abend, hatte nur eine Ballaktion im gegnerischen Strafraum und wurde in der 64. Minute durch Serge Gnabry ersetzt.

Bayerns Trainer Hansi Flick monierte nach dem Spiel ebenfalls die Qualität der Zuspiele . "Wenn wir den Ball flach haben laufen lassen, war ich damit sehr zufrieden. Oftmals haben wir aber hohe, lange Bälle eingestreut, ohne etwas vorbereitet zu haben. Das können wir so nicht machen", sagte er. Er wünsche sich, "dass wir den Ball flach auf dem Boden halten und schnell zirkulieren lassen."

FC Bayern München: Manuel Neuer von IFFHS zum Welttorhüter des Jahres gekürt

Bayern-Keeper Manuel Neuer ist von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) zum Welttorhüter des Jahres 2020 gekürt worden. Das gab die Statistik-Vereinigung am Sonntag bekannt.

Neuer sicherte sich bei der Wahl, die ausgewählte internationale Fachredaktionen und Experten durchführen, eine Punktzahl von 320 und verwies Jan Oblak ( , 40 Punkte) und Alisson ( , 30 Punkte) damit deutlich auf die Plätze zwei und drei. Marc-Andre ter Stegen vom wurde mit zehn Punkten Fünfter.

Für Neuer ist es nach 2013, 2014, 2015 und 2016 der fünfte IFFHS-Award. Der 34-jährige deutsche Nationalkeeper zieht dadurch mit den Legenden Iker Casillas (gewann 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012) und Gianluigi Buffon (gewann 2003, 2004, 2006, 2007 und 2017) als Rekord-Preisträger gleich.

Auch bei der von der FIFA durchgeführten Welttorhüter-Wahl im Rahmen der "The Best"- Awards ist Neuer in diesem Jahr unter den Nominierten. Neben Neuer, Oblak, Alisson und ter Stegen stehen hier auch Keylor Navas (PSG) und Thibaut Courtois ( ) auf der sechs Mann starken Shortlist. Am 17. Dezember wird in Zürich der Sieger verkündet, Neuer kann sich den seit 2017 vergebenen FIFA-Award erstmals sichern.

Quelle: imago images / GEPA Pictures

