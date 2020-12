5:1! PSG schießt Basaksehir im Nachholspiel ab: Die Champions League im TICKER zum Nachlesen

In der UEFA Champions League stand am Abend das Nachholspiel PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir an. Goal war im LIVE-TICKER mit dabei.

Am Dienstagabend wurde das Champions-League-Spiel zwischen PSG ( ) und Istanbul abgebrochen, weil angeblich rassistische Worte am Rande des Spielfelds gefallen waren. Nun wird das Spiel heute Abend um 18.55 Uhr nachgeholt.

Am gestrigen Dienstag setzte sich im Parallelspiel RB Leipzig gegen Manchester United mit 3:2 durch und schnappte sich damit das erste Achtelfinalticket. Da PSG und United beide mit neun Punkten dastehen und die Pariser den direkten Vergleich für sich entschieden haben, steht das Team von Thomas Tuchel bereits sicher im Achtelfinale. Offen ist nur, ob die Elf um Superstar Kylian Mbappe auch Gruppensieger wird.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute live: Hier findet Ihr den LIVE-TICKER zum Champions-League-Spiel. In einem separaten Artikel gibt es Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Mehr Teams

PSG vs. Basaksehir ENDE - 5:1 (3:0) Tore: 1:0 Neymar (21.), 2:0 Neymar (37.), 3:0 Mbappe (42.), 4:0 Neymar (50.), 4:1 Topal (57.), 5:1 Mbappe (62.) Aufstellung PSG Navas - Florenzi (ab 80. Pembele), Kimpembe (ab 80. Diallo), Danilo, Marquinhos (ab 67. Kehrer), Bakker - Rafinha (ab 46. Di Maria), Paredes, Verratti (ab 80. Gueye) - Neymar, Mbappe Aufstellung Basaksehir Günok - Rafael (ab 68. Giuliano), Ponck, Topal, Kaldirim (ab 68. Bolingoli) - Özcan, Tekdemir (ab 90. Chadli), Can - Gulbrandsen (ab 80. Kaplan), Crivelli (ab 68. Ba), Türüc Gelbe Karten: Tekdemir (10.), Bakker (12.), Günok (42.), Crivelli (63.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Das war es mit dem Liveticker zum Spiel zwischen Paris St.-Germain und Basaksehir. Vielen Dank fürs Mitlesen.

Die Auslosung des Achtelfinals der findet am Montag, 14. Dezember, ab 12 Uhr statt. Dann bekommt PSG den Gegner zugelost, während für Basaksehir mit dem heutigen Spiel die internationale Saison zu Ende geht.

Paris St.-Germain hat durch einen 5:1-Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Basaksehir Platz 1 erobert. Die Matchwinner waren Neymar mit drei Toren sowie Mbappe mit zwei Treffern gegen größenteils harmlose Gäste aus Istanbul. Den Grundstein für den klaren Sieg legte PSG bereits vor der Pause, denn schon in der ersten Halbzeit schossen die Franzosen eine 3:0-Führung heraus. Nach dem Seitenwechsel drängte PSG weiter und kam auch zu zwei weiteren Treffern. Den Ehrentreffer für Basaksehir besorgte Topal in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4 aus Sicht des türkischen Meisters.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Schlusspfiff

90.+3. | Schlusspfiff in Paris.

90. | Schiedsrichter Makkelie ordnet in der zweiten Halbzeit zwei Minuten Nachspielzeit an.

89. | Fünfter Wechsel bei Basaksehir: Für Tekdemir kommt Chadli ins Spiel.

87. | Von Basaksehir kommt nach vorne jetzt überhaupt keine Entlastung mehr. Die Türken haben auch seit dem Ehrentreffer kein einziges Mal mehr auf den Kasten von Keeper Navas geschossen.

84. | Bei PSG dürfen heute die Stars Mbappe und Neymar also bis zum Schlusspfiff zaubern. Denn Trainer Tuchel hat bereits alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft.

80. | Vierter Wechsel bei Basaksehir: Für Gulbrandsen kommt Kaplan ins Spiel.

80. | Fünfter Wechsel bei Paris St.-Germain: Für Kimpembe kommt Diallo ins Spiel.

80. | Vierter Wechsel bei Paris St.-Germain: Für Verratti kommt Gueye ins Spiel.

80. | Dritter Wechsel bei Paris St.-Germain: Für Florenzi kommt Pembele ins Spiel.

77. | PSG hat noch immer nicht genug, die Franzosen spielen immer weiter nach vorne, haben heute richtig Spaß mit dem recht harmlosen Gegner.

73. | Mbappe stürmt mal wieder in die Tiefe auf Keeper Günok zu. Er versucht es mit einem Lupfer, scheitert damit aber an Günok, der den Dreierpack des französischen Weltmeisters verhindert.

72. | Bei PSG läuft natürlich beim aktuellen Spielstand von 5:1 der Ball natürlich locker und leicht durch die eigenen Reihen.

68. | Dritter Wechsel bei Basaksehir: Für Crivelli kommt Demba Ba ins Spiel.

68. | Zweiter Wechsel bei Basaksehir: Für Kaldirim kommt Bolingoli ins Spiel.

68. | Erster Wechsel bei Basaksehir: Für Rafael kommt Giuliano ins Spiel.

67. | Zweiter Wechsel bei Paris St.-Germain: Für Marquinhos kommt Kehrer ins Spiel.

67. | Topal rettet am Fünfmeterraum gerade noch vor dem einschussbereiten Mbappe zur Ecke. Ansonsten hätte der Weltmeister wohl ziemlich sicher das 6:1 für PSG erzielt.

63. | Basaksehirs Crivelli hat in diesen Minuten seine Emotionen überhaupt nicht im Griff. Für ein richtig hartes Foulspiel im Mittelfeld sieht der Argentinier Gelb. Das hätte aber auch gut und gerne Rot für Crivelli sein können.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Mbappe, 5:1

62. | Tooooooooooor! PARIS ST.-GERMAIN - Basaksehir 5:1! Mbappe hat leichtes Spiel! Die Franzosen laufen in Überzahl in Richtung Strafraum zu, wo Neymar auf Di Maria spielt und der dann den völlig freien Mbappe bedient. Der Franzose schießt das Leder aus sechs Metern ins rechte Eck zum 5:1 für PSG.

61. | Kuriose Szene! Basaksehir-Stürmer Crivell ist etwas frustriert und schießt nach einem Foulspiel den Ball weg. Dabei trifft er beinahe den Unparteiischen. Danach gibt es ein kurzes Gespräch zwischen Crivelli und dem Schiedsrichter, der Stürmer kommt aber ohne Gelbe Karte davon.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Topal, 4:1

57. | Tooooooooooooor! Paris St.-Germain - BASAKSEHIR 4:1! Nach einem Schuss von links im Strafraum durch Kahveci hält Topal irgendwie im Zentrum seinen Oberkörper in die Schussbahn und gibt dem Ball somit die entscheidende Richtungsänderung mit auf den Weg. Der Ball schlägt zwar recht zentral im Kasten ein, aus dieser kurzen Distanz ist PSG-Keeper Navas aber vollkommen chancenlos, weil der Schuss eben von Topal noch ganz klar abgefälscht wird.

56. | Özcan versucht es mal mit einem Abschluss von halbrechts am Strafraum aus etwa 18 Metern. Er schießt das Leder deutlich rechts am Tor vorbei.

54. | Basaksehir muss jetzt wirklich aufpassen, hier nicht komplett unter die Räder zu geraten. Nach dem guten Start mit gleich zwei Gulbrandsen-Möglichkeiten ist der türkische Meister seitdem eigentlich nur noch in der Defensive gefordert.

Quelle: Getty Images

51. | Der eingewechselte Di Maria wird rechts am Strafraum angespielt und versucht es mit einem Abschluss in Richtung langes Eck. Kaldirim bekommt gerade noch den Fuß in die Schussbahn und verhindert somit möglicherweise den fünften Gegentreffer für Basaksehir.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Neymar, 4:0

50. | Toooooooooooor! PARIS ST.-GERMAIN - Basaksehir 4:0! Neymar mit dem dritten Streich! Dem Brasilianer wird halblinks am Strafraum zu viel Platz gewährt, so kann Neymar sich das Leder perfekt vorlegen und es dann aus ungefähr 17 Metern unhaltbar ins rechte Eck knallen. Das war nun schon der dritte Treffer Neymars im heutigen Spiel.

49. | Nach einem angeblichen Handspiel von Bakker im eigenen Strafraum fordern die Basaksehir-Spieler Elfmeter. Schiedsrichter Makkelie lässt jedoch weiterspielen.

48. | Fast das 4:0! Bakker zieht von links im Strafraum volley aus ungefähr sechs Metern in Richtung linkes Eck ab. Keeper Günok kommt noch an den Ball und kann ihn an den Pfosten lenken.

46. | Weiter geht es in Paris.

46. | Erster Wechsel bei Paris St.-Germain: Für Rafinha kommt Di Maria ins Spiel.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Paris St.-Germain und Basaksehir führen die Gastgeber durch einen Doppelpack von Neymar und ein Elfmetertor von Mbappe souverän mit 3:0 und sind nach jetzigem Stand Gruppensieger vor . Zwar hatte Basaksehir zu Beginn, nachdem das Spiel ab der 14. Minute fortgesetzt wurde, durch Gulbrandsen zwei gute Chancen, danach aber übernahm PSG die Initative und beherrschte Spiel und Gegner zeitweise nach Belieben.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+3. | Halbzeit in Paris.

45.+1. | Schiedsrichter Makkelie ordnet in der ersten Halbzeit drei Minuten Nachspielzeit an.

45. | Es ist noch nicht einmal Halbzeit in dieser Partie zwischen PSG und Basaksehir und es steht schon 3:0 für die Gastgeber, die damit mit großen Schritten in Richtung Gruppensieg entgegen eilen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Mbappe, 3:0

42. | Toooooooooooor! PARIS ST.-GERMAIN - Basaksehir 3:0! Mbappe verwandelt sicher! Der Franzose tritt zum Elfmeter an, schießt ihn halbhoch rechts ins Eck zum 3:0 für PSG. Günok ahnt zwar die richtige Ecke, kommt aber nicht mehr heran.

42. | Basaksehir-Torhüter Günok sieht für sein Foul im Strafraum gegen Neymar auch noch Gelb.

40. | Elfmeter für PSG! Nun geht es in Paris Schlag auf Schlag. Zunächst kommt erneut Neymar links im Strafraum alleine vor Günok zum Abschluss, der stoppt den Brasilianer aber regelwidrig, den Abpraller staubt dann Bakker aus wenigen Metern zum vermeintlichen 3:0 ins leere Tor ab. Da aber Bakker im Abseits stand, gibt es nun eben den Elfmeter nach dem Foul an Neymar.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Neymar, 2:0

38. | Toooooooooooor! PARIS ST.-GERMAIN - Basaksehir 2:0! Neymar schnürt den Doppelpack! Der Brasilianer wird knapp außerhalb des Strafraumes mit einem Pass in die Tiefe von Mbappe bedient. Vor Keeper Günok schiebt Neymar den Ball das Leder durch die Füße des Schlussmannes zum 2:0 ins Netz. Günok berüht den Ball zwar noch leicht, kann den zweiten Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

34. | Auch Mbappe hat nun leichte Schmerzen, nachdem der Franzose von Keeper Günok im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Da Mbappe aber zuvor im Abseits stand, gab es richtigerweise keinen Elfmeter für PSG, sondern eben Freistoß für Basaksehir.

32. | Torschütze Neymar ist nach einem Zusammenprall im Mittlefeld mit Ponck angeschlagen. Da bekam der Brasilianer wohl einen Schlag an das Sprunggelenk. Nach kurzer Verschnaufpause geht es für Neymar aber auch erst einmal weiter.

31. | Basaksehir sorgt ma mal wieder für etwas Entlastung. Crivelli holt für den türkischen Meister einen Eckball von der rechten Seite heraus.

Quelle: Getty Images

29. | Mbappe bedient Neymar rechts am Fünfmeterraum. Der Brasilianer kommt aus spitzem Winkel zwar noch an den Ball, hat dort aber keine Chance mehr, einen gezielten Schuss in Richtung Tor abzugeben. Letztlich blockt so Torhüter Günok das Leder mit dem Körper.

28. | PSG hält den Druck nach dem Führungstreffer durch Neymar nun weiterhin hoch. Die Gastgeber wollen wohl früh in dieser Begegnung die Entscheidung suchen und so den Gruppensieg sicher einfahren.

24. | Neymar versucht links im Strafraum einmal mehr an Ponck vorbeizukommen, dieses Mal bleibt der PSG-Torschütze aber hängen.

23. | Nach jetzigem Spielstand würde PSG die Gruppe H nun mit 12 Punkten auf Platz 1 abschließen, punktgleich mit RB Leipzig.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Tor durch Neymar, 1:0

21. | Toooooooooooor! PARIS ST.-GERMAIN - Basaksehir 1:0! Neymar mit einem Traumtor! Der Brasilianer setzt sich erstmals im Spiel in Szene, er tunnelt zunächst am Strafraum Gegenspieler Ponck und schlenzt den Ball dann von halblinks unhaltbar rechts ins Eck zum 1:0 für PSG.

20. | Von einem klassischen Abtasten, wie so oft am Beginn eines Spieles zu sehen, ist heute gar nichts zu spüren. Beide Mannschaften spielen recht locker drauf los.

18. | Drüber! Nun kommt auch PSG zur ersten Chance nach der Fortsetzung der Begegnung gegen Basaksehir. Mbappe wird rechts am Strafraum mit einem Pass ideal in die Tiefe geschickt, der Franzose versucht es dann aus etwa 16 Metern mit einem Lupfer über Keeper Günok hinweg, das Leder geht jedoch dabei auch über den Kasten.

16. | Was macht Bakker? Der Außenverteidiger köpft einen Ball viel zu lasch zu Keeper Navas zurück, Gulbrandsen sprintet dazwischen und spitzelt den Ball rechts am Fünfmeterraum über den Torhüter, aber letztlich auch klar über den Kasten. Der Start von PSG ist bislang etwas nachlässig und schläfrig. Innerhalb weniger Minuten hatten die Gäste aus Istanbul bereits zwei gute Möglichkeiten.

15. | Basaksehir kommt nach einem Pass in die Tiefe zu einer ersten Chance durch Gulbrandsen. Der Norweger zieht aus etwa 17 Metern ab, Torhüter Navas kann den Flachschuss des Norwegers links zur Seite abwehren.

14. | Weiter geht es in Paris mit Ballbesitz für Basaksehir in der eigenen Spielhälfte.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER - Wiederanpfiff

vor Beginn | Die Aufstellungen sind im Vergleich zur gestrigen Unterbrechung exakt gleich geblieben und auch die beiden Gelben Karten für die Basaksehir-Spieler Rafael und Tekdemir haben natürlich weiterhin Bestand.

9. Dezember - vor Beginn | Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir. Das teilte die UEFA am Mittwoch noch mit. Das Duell wird heute fortgesetzt, nachdem es am Vortag abgebrochen worden war - und zwar ab der 13. Minute.

vor Beginn | Heute geht es also um 18:55 Uhr mit dem gestern unterbrochenen Spiel zwischen Paris St.-Germain und Basaksehir weiter. Die Begegnung wird ab der 14. Minute fortgesetzt, also genau ab jenen Zeitpunkt, zu dem es gestern zur Unterbrechung wegen der angeblich rassistischen Äußerung des vierten Offiziellen aus Rumänien gegenüber Basaksehir-Co-Trainer Webo kam.

vor Beginn | Das Hinrunden-Duell in der Champions League zwischen Basaksehir und Paris St.-Germain endete mit einem 2:0-Erfolg der Franzosen. Kean erzielte dabei beide Treffer am Bosporus.

vor Beginn | Basaksehir musste sich hingegen in der zuletzt mit einem 1:1-Unentschieden bei Malatyaspor zufriedengeben. Dabei gingen die Gäste knapp vor der Pause durch einen Giuliano-Treffer in Führung. Doch in der 50. Minute gelang Malatyaspor der Ausgleich.

vor Beginn | Die Generalprobe für das heutige Spiel verlief für PSG in der am zurückliegenden Wochenende erfolgreich. Der amtierende Meister gewann auswärts bei durch Treffer von Dagba, Kean und Mbappe mit 3:1.

vor Beginn | Der türkische Meister Basaksehir musste zuletzt eine 3:4-Heimniederlage gegen Leipzig hinnehmen. Dabei lag der Klub aus Istanbul mit 0:2 und 1:3 in Rückstand und kam zwischenzeitlich sogar noch zu einem 3:3-Unentschieden. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte dann aber Leipzigs Joker Sörloth für den 4:3-Sieg des Bundesligisten. So war vor allem Basaksehirs dreimaliger Torschütze Kahveci der tragische Held bei den Gastgebern.

vor Beginn | Am zurückliegenden Spieltag gewann PSG auswärts bei mit 3:1. Neymar war dabei mit zwei Toren Matchwinner, zudem traf noch Marquinhos zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Franzosen.

vor Beginn | Basaksehir ist hingegen schon vor Anpfiff des sechsten und letzten Gruppenspieles ausgeschieden. Der amtierende türkische Meister liegt mit drei Punkten abgeschlagen auf Platz 4 der Tabelle.

vor Beginn | In der Tabelle von Gruppe H liegen derzeit sechs Punkte zwischen den heutigen Kontrahenten Paris St.-Germain und Basaksehir.

vor Beginn | Basaksehir läuft mit folgender Elf auf: Günok - Rafael, Ponck, Kaldirim, Türüc - Topal, Özcan, Kahveci, Tekdemir - Gulbrandsen, Crivelli.

vor Beginn | Paris St.-Germain spielt in folgender Formation: Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Bakker - Rafinha, Paredes, Danilo - Verratti, Neymar, Mbappe.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Paris St.-Germain und Basaksehir FK.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung PSG:

Navas - Florenzi, Kimpembe, Danilo, Marquinhos, Bakker - Rafinha, Paredes Verratti - Neymar, Mbappe

Aufstellung Basaksehir:

Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Özcan, Tekdemir, Can - Gulbrandsen, Crivelli, Türüc

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Paris SG gewann das Hinspiel gegen İstanbul Basaksşehir mit 2:0, es war das erste Duell beider Teams überhaupt. Matchwinner war Moise Kean mit einem Doppelpack.

İstanbul Basaksehir hat sieben seiner bisherigen neun Auswärtsspiele im Europapokal verloren (S2), darunter auch die letzten vier.

Paris SG hat seine letzten vier Champions-League-Spiele gegen Teams aus der gewonnen und dabei 10:0 Tore verbucht. Drei dieser Spiele gab es seit dem Beginn der letzten Saison, in der Saison 2019/20 traf man zweimal auf .

İstanbul Basaksehir hat in seinen letzten beiden Champions-League-Spielen jeweils vier Tore kassiert (1:4 gegen Man Utd und 3:4 gegen RB Leipzig) – sie könnten nun als neunte Mannschaft in der Geschichte dieses Wettbewerbs in drei Spielen in Folge vier Gegentore kassieren; aus der Türkei unterlief diese Missgeschick auch schon Stadtrivale Galatasaray zwischen Oktober und November 2014.

Paris SG hat fünf seiner letzten sechs Heimspiele in der Champions League gewonnen (N1) und ist dabei in diesen fünf Partien auch ohne Gegentor geblieben.

İstanbul Basaksehirs Mittelfeldspieler Irfan Can Kahveci erzielte am letzten Spieltag gegen Leipzig einen Dreierpack, alle drei Tore schoss er dabei von außerhalb des Strafraums. In der Champions League gelang dies zuletzt Wayne Rooney im September 2004 gegen . Kahveci ist zudem der dritte Spieler in der Geschichte dieses Wettbewerbs, der trotz eines Dreierpacks am Ende als Verlierer den Platz verlassen musste. Die anderen beiden waren Ronaldo für (im April 2003 gegen Man Utd) und Gareth Bale für Tottenham (im Oktober 2010 gegen ).

Paris SG könnte zum vierten Mal in Folge seine Champions-League-Gruppe (ohne zweite Gruppenphase) gewinnen, dies gelang bisher nur zwei anderen Mannschaften aus – Monaco (viermal zwischen 2003/04 und 2006/07) und Lyon (viermal zwischen 2003/04 und 2006/07).

Kylian Mbappe von PSG hat in seinen letzten neun Champions-League-Spielen nicht getroffen, vor diesem Negativlauf hatte er höchstens drei Partien in Folge kein Tor geschossen. Während seiner Dürreperiode hat er 27 Schüsse abgefeuert, sein Wert bei den Expected Goals (xG) liegt bei 3,9.

İstanbul Basaksehirs Flügelspieler Edin Visca hat den Ball in dieser Champions-League-Saison 1.264 Meter am Fuß geführt, mehr brachte in dieser Hinsicht nur David Alaba vom FC Bayern zustande (1.465 Meter).

Quelle: Getty Images

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Die Skandal-Nacht von Paris schlägt hohe Wellen. Weil sich der Vierte Offizielle rassistisch äußerte, wurde das Spiel abgebrochen. Dafür gab es großen Zuspruch von allen Seiten.

Paris/Berlin (SID) Demba Ba schimpfte unerbittlich in dieser Skandal-Nacht von Paris, Kylian Mbappe und Neymar schlossen sich ihm schnell an, und zusammen kämpften sie gegen die Ungerechtigkeit, die sie bezeugt hatten. Geschlossen marschierten die entrüsteten Fußballer, kurz zuvor noch Gegner, vom Rasen des Prinzenpark-Stadions und kamen nicht wieder. Die rassistischen Worte des Vierten Offiziellen konnten nicht unbeantwortet bleiben - und sogar der türkische Staatspräsident schaltete sich ein.

Die Champions-League-Partie zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir interessierte da niemanden mehr. In diesen Minuten ging es um viel Wichtigeres. Wütend posteten die Paris-Stars Neymar und Mbappe auf Social Media. "Black Lives Matter", schrieb der Brasilianer auf Twitter, sein französischer Kumpel fügte hinzu: "Sag Nein zu Rassismus. M. Webo - wir sind bei dir." Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen. Doch was war überhaupt passiert? Alles begann in der 14. Minute, Spielstand 0:0.

Das Schiedsrichtergespann hatte den Basaksehir-Assistenzcoach Pierre Webo wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt. Bei diesem Vorgang soll Sebastian Coltescu, der vierte Mann an der Seitenlinie aus Rumänien, den Kameruner Webo mit rassistischer Sprache bedacht haben. Der Beschuldigte soll in der Kommunikation mit Hauptschiedsrichter Ovidiu Hategan das rumänische Wort "negru" (schwarz) benutzt haben, um Webo zu beschreiben.

Es folgten heftige Proteste. Angeführt vom früheren Hoffenheimer Demba Ba, nun in Diensten der Türken. Über die Außenmikrophone war hörbar, wie Ersatzspieler Ba seiner Empörung Ausdruck verlieh. "Wenn du über einen weißen Typen sprichst, sagst du niemals 'dieser weiße Typ', du sagst nur 'dieser Typ'", sagte der 35-Jährige: "Wenn du also über einen schwarzen Typen redest, sagst du 'dieser schwarze Typ?'"

Dem völlig berechtigten Sturmlauf des Angreifers folgte der gemeinsame Abmarsch beider Teams. Die Spieler weigerten sich, unter dem Schiedsrichter-Team auch nur eine Sekunde länger zu spielen. Von außen gab es reichlich Beifall für das starke Zeichen gegen den systematischen Rassismus in der Gesellschaft. "Ich kann die starke Symbolik ihrer Geste und ihrer Solidarität nur begrüßen", sagte Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu.

Auch Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei und großer Basaksehir-Fan, mischte mit. "Wir sind bedingungslos gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport und in allen anderen Lebensbereichen", twitterte er. Von deutscher Seite kam unter anderem Unterstützung von Jerome Boateng, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan. PSG-Profi und Nationalspieler Thilo Kehrer schrieb auf Instagram: "Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt."

Die Folgen des skandalösen Abends sind noch nicht völlig geklärt, normalerweise sieht das Regelwerk der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Strafen für zu einem Spiel nicht antretende Mannschaften vor. Zunächst verurteilte die UEFA Rassismus in jeder Form und kündigte eine eingehende Untersuchung der Geschehnisse an.

Englands früherer Nationalspieler Rio Ferdinand forderte die Entscheider im Fußball derweil zum Handeln auf. "Ich glaube, wir sind sind an einem verstörenden Wendepunkt", sagte er bei BT Sport: "Dass die Spieler vom Rasen gehen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es kann nicht nur an ihnen sein."

Die Wiederaufnahme der Partie wurde für Mittwochabend (18.55 Uhr) angesetzt. Die Unparteiischen tauschte die UEFA aus. Der Niederländer Danny Makkelie ersetzte Hategan, als Assistenten wurden die Linienrichter Mario Diks ( ) und Marcin Boniek sowie der Vierten Offiziellen Bartosz Frankowski (beide ) benannt. Der Italiener Marco Di Bello blieb als Videoassistent eingesetzt.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Basaksehir im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick