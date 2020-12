FC Bayern München: FCB buhlte um de Ligt, Manuel Neuer adelt Mitspieler Coman - alle News und Gerüchte heute

Der FC Bayern wollte einst Matthijs de Ligt, Manuel Neuer lobt Kingsley Coman und Alabas Berater hat vier Klubs auf der Liste. Die FCB-News.

Zuletzt wurde es etwas ruhiger um David Alaba und einen möglichen Abgang des Österreichers.

Zuletzt wurde es etwas ruhiger um David Alaba und einen möglichen Abgang des Österreichers. Die Sport Bild meldet nun, dass Berater Pini Zahavi vier potenzielle Klubs für seinen Klienten auf der Liste hat.

Ein anderer Star-Berater, Mino Raiola, verriet indes, dass der FC Bayern im Sommer 2019 um die Dienste von Matthijs de Ligt gebuhlt habe.

Außerdem: Manuel Neuer findet lobende Worte für seinen Teamkollegen Kingsley Coman.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Mittwoch. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München: Manuel Neuer lobt Mitspieler Coman

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich voll des Lobes für seinen Teamkollegen Kingsley Coman gezeigt.

"Es ist wichtig für einen Spieler, der Verletzungen hatte, dass man Vertrauen in seinen Körper hat. Und das hat Kingsley", sagte Neuer über den Franzosen, der sich aktuell in bestechender Form präsentiert.

Neuer schob nach: "Er zeigt viel Stabilität in seinem Spiel, ist variabel, viel torgefährlicher. Diese Stabilität ist enorm wichtig für unser Spiel. Dieser Abschluss, den er jetzt hat, dass er sich traut, mit beiden Füßen abzuziehen, das hätte er in der Zeit, als er öfter angeschlagen war, als er nicht immer zum Zug gekommen ist, nicht gemacht. Jetzt merkt man einfach das Selbstbewusstsein."

Zuletzt hatte auch Tranier Hansi Flick von Coman geschwärmt und "dieses Niveau" von seinen anderen Flügelspielern eingefordert.

FC Bayern München: Alaba-Berater hat wohl vier Vereine auf der Liste

Berater Pini Zahavi hat offenbar vier Klubs auf der Liste, die für einen ablösefreien Wechsel von David Alaba in Frage kämen. Nach Angaben der Sport Bild handele es sich dabei um , den , und den .

Dabei sollen Real und Barca zwar die Wunschziele Alabas sein, allerdings seien beide Vereine aufgrund von Misswirtschaft in den vergangenen Jahren und der Einbußen durch die Coronaviurs-Pandemie finanziell angeschlagen und könnten ein von der Alaba-Seite gefordertes Gehalt wohl nur schwer stemmen.

FC Bayern München buhlte um de Ligt

Star-Berater Mino Raiola hat verraten, dass der FC Bayern München im Sommer 2019 großes Interesse an Matthijs de Ligt gezeigt habe.

In einem Interview mit Tuttosport erklärte Raiola: "Nun, die Bayern wollten ihn ebenso wie Barcelona." De Ligt entschied sich jedoch für einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister .

Zuvor hatte der Innenverteidiger mit Amsterdam für Furore gesorgt. De Ligt hatte als Kapitän erheblichen Anteil daran, dass die Niederländer bis ins Halbfinale der Champions League einzogen.

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick