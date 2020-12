Rassismus-Eklat: Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir unterbrochen, Partie wird Mittwoch fortgesetzt

Das wegen eines Rassismus-Eklats unterbrochene Duell zwischen PSG und Basaksehir wird nicht mehr am Dienstag fortgesetzt.

Das Champions-League-Spiel zwischen und Istanbul ist am Dienstagabend wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien unterbrochen worden. Nach 22:30 Minuten verließen beide Mannschaften im Pariser Prinzenpark geschlossen das Feld.

Demba Ba confronting the official after he made a racist comment to one of the Istanbul staff members pic.twitter.com/Mi1PosC0qD — Footy Humour (@FootyHumour) December 8, 2020

PSG und Basaksehir spielen in der Gruppe von

Auslöser war ein Foul von PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe nach 14 Minuten, das eine Rudelbildung am Seitenrand auslöste. Basaksehir-Assistent Pierre Webo (Kamerun) bekam in deren Verlauf wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte gezeigt. Daraufhin ging er den vierten Schiedsrichter an. Er wiederholte immer wieder fragend in Richtung des vierten Offiziellen: "Why you say Negro?" und "You can't say Negro."Offenbar hatte der vierte Offizielle Sebastian Coltescu dem Hauptschiedsrichter Ovidiu Hategan mitgeteilt, dass er Webo die Rote Karte zeigen würde. Dabei bezeichnete er den Kameruner dem Vernehmen nach als "Negro".

Ersatzspieler Demba Ba, ehemals Spieler der TSG Hoffenheim, schaltete sich ein und diskutierte länger mit den Offiziellen. Er machte klar, dass man eine weiße Person auch nicht explizit als solche bezeichnen würde.

Coltescu erklärte, er habe der Einfachheit halber zum N-Wort gegriffen. Zur Einordnung: "Negru" heißt "schwarz" auf rumänisch. Das Wort "Negro", wie von Webo wahrgenommen, soll demnach nicht gefallen sein. Das entschuldigt dessen Wortwahl jedoch kaum.

PSG-Spieler, in erster Linie Neymar und Kylian Mbappe, solidarisierten sich mit dem Gegner. Nach nach 22:30 Minuten gingen beide Teams geschlossen in die Kabinen.

Die UEFA teilte nach rund 15 Minuten mit, dass die Partie in Kürze fortgesetzt werden soll. Die Spieler von Paris Saint-Germain warteten in der Folge im Kabinentrakt, von Basaksehir-Spielern war keine Spur. Sie weigerten sich, das Spiel wieder aufzunehmen.

Präsident Göksel Gümüsdag sagte bei TRT Sport : "Der vierte Offizielle hat für alle hörbar 'negru' gesagt. Wenn er seinen Posten aufgibt, spielen wir weiter. Bleibt der vierte Offizielle im Einsatz, wird Basaksehir nicht weiterspielen." Zwar bot die UEFA an, den vierten Offiziellen auszutauschen, Spieler wie Ba weigerten sich jedoch weiterhin, wieder auf den Platz zurückzukehren.

Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der Sympathien zu Basaksehir pflegt, schaltete sich ein und verurteilte "scharf" die Zwischenfälle.

Die UEFA versuchte laut dem in der gut vernetzten Journalisten Fatih Demireli lange, die Spieler davon zu überzeugen, das Spiel fortzusetzen - ohne Erfolg.

PSG vs. Basaksehir wird am Mittwoch fortgesetzt

Das Spiel wird nun am Mittwoch um 18:55 Uhr fortgesetzt. Dies teilte die UEFA am späten Dienstagabend mit. Da hatten beide Mannschaften das Stadion bereits verlassen und Basaksehir auf Twitter angekündigt: "Unsere Spieler haben beschlossen, nicht mehr auf das Spielfeld zurückzukehren."

"Eine gründliche Untersuchung des Vorfalls" werde unverzüglich eingeleitet, hieß es weiter vom Verband.

PSG und Basaksehir spielen in Gruppe H, in der RB Leipzig mit einem 3:2 gegen Manchester United das Weiterkommen perfekt gemacht hat. Paris ist ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert, kann aber noch den Gruppensieg holen.