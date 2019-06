FC Bayern München, News und Gerüchte: Renato Sanches verabschiedet sich von Niko Kovac, Schweinsteiger ging nicht wegen Pep Guardiola

Renato Sanches weiß noch nicht, ob er bleibt, und für City-Star Leroy Sane wurde noch kein Angebot abgegeben. Alle FCB-News.

Die Sommerpause ist angebrochen, auch wenn viele Stars des aktuell noch in Diensten ihrer Nationalmannschaften weilen. Wann und wohin sie anschließend zurückkehren, ist noch nicht bei allen Akteuren klar.

Zum Beispiel weiß Mittelfeldspieler Renato Sanches noch nicht, wie es für ihn in der kommenden Spielzeit weitergeht. Vorsorglich hat er sich von Niko Kovac bereits verabschiedet.

Auch ist noch fraglich, ob Leroy Sane von tatsächlich in München aufschlägt. FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wartet noch auf das Jawort des Angreifers.

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger hat sich derweil in einem Interview unter anderem zu Sane und seinem Abgang aus München 2015 geäußert.

Renato Sanches verabschiedet sich von Bayern-Trainer Niko Kovac

Mittelfeldspieler Renato Sanches weiß nach eigenen Angaben noch nicht, ob er in der kommenden Spielzeit für den FC Bayern aufläuft. Der Portugiese sagte der Sport Bild, er habe sich erstmal von Trainer Niko Kovac verabschiedet.

Sanches erklärte: "Ich habe mich am Mittwoch von Niko Kovac verabschiedet. Ob es nur für die Sommerpause oder für immer war, das weiß ich im Augenblick nicht. Ich möchte mehr spielen. Ich weiß im Moment auch nicht, wie es weitergeht.“

Der 21-Jährige war 2016 für 35 Millionen Euro von nach München gewechselt, auch unter Niko Kovac schaffte er seinen Durchbruch nicht. Sanches' Vertrag läuft noch bis 2021.

Bastian Schweinsteiger verließ Bayern München nicht wegen Pep Guardiola

Bastian Schweinsteiger hat den FC Bayern München im Sommer 2015 nicht wegen Pep Guardiola verlassen. "Nein, ich bin wirklich nicht wegen Pep weggegangen. Ich war in einem gewissen Alter und wollte etwas Neues probieren", ordnete Schweinsteiger gegenüber der Sport Bild ein.

Derartige Gerüchte hatten sich für lange Zeit gehalten. In Manchester seien sich Schweinsteiger und Guardiola eines Abends begegnet: "Er kam zu mir und hat sich bedankt, dass ich nie ein schlechtes Wort im Nachhinein über ihn verloren habe." Insgesamt sei es ein "professionelles Verhältnis gewesen", er sei ein "ausgezeichneter Trainer" gewesen.

Dass es mit dem Katalanen nicht zum großen Triumph in der kam, machte Schweinsteiger an "Kleinigkeiten" fest, die stets gefehlt hätte: "Im Nachhinein kann man immer sagen, was man hätte besser machen können."

Leroy Sane zum FC Bayern? Rummenigge dementiert Angebot an Manchester City

Der FC Bayern München ist mit Manchester City bislang nicht in Gespräche über einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sane eingetreten. "Wir haben kein Angebot für Leroy Sane abgegeben. So weit ist es noch lange nicht", sagte Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Sport Bild. Der Vorstandsvorsitzende dementierte damit Gerüchte um eine Offerte des Rekordmeisters über 80 Millionen Euro.

Vielmehr sollen sich die Münchner aktuell lediglich in Gesprächen mit dem Spieler befinden: "Erst muss der Spieler sich entscheiden, ob er sich vorstellen kann, zum FC Bayern zu kommen." Da dies bislang nicht der Fall sei, wären die Bayern noch nicht auf die Engländer zugegangen, so Rummenigge: "Der Spieler ist der wichtigste Faktor."

Schweinsteiger: Zweifel an Leroy Sane, Lob für Serge Gnabry

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Zweifel geäußert, ob Nationalspieler Leroy Sane bei Fußball-Rekordmeister Bayern München die Lücke schließen könnte, die Franck Ribery mit seinem Weggang hinterlässt. "Ob ein Spieler wie Leroy die Konstanz hat, dies auf Dauer zu zeigen, muss man abwarten", sagte Schweinsteiger der Sport Bild.

Lobende Worte fand Schweinsteiger für Bayerns Flügelspieler Serge Gnabry. "Es ist für mich schön zu sehen, wie ein Serge Gnabry sich über seine Stationen bei Arsenal, Bremen, Hoffenheim und Bayern entwickelt hat. Im Fußball kommt es sehr auf die Mentalität des Spielers an", sagte der Weltmeister von 2014.

FCB-Ziel und Shootingstar: Leroy Sane im Profil

FC Bayern: Rummenigge bestätigt James-Abgang

Der kolumbianische Nationalspieler James (27) wird Bayern München nach zwei Jahren verlassen. Das bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sport1 und der Sport Bild.

"Im Prinzip ist die Entscheidung gefallen, weil er vor dem Saisonabschluss zu mir kam und mich gebeten hat, dass wir die Option nicht ziehen", sagte Rummenigge bei Sport1: "Nun die Option gegen seinen Willen zu ziehen, macht keinen Sinn. Man sollte keinen Spieler für 42 Millionen Euro Ablöse mit entsprechendem Gehalt verpflichten, wenn man ihm keine feste Position bieten kann."

Xavier Amaechi will den verlassen - zu Bayern München?

Bayern München zeigt nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Xavier Amaechi. Der Teenager vom FC Arsenal gilt als großes Talent und in den Poker um seine Zukunft könnte nun Bewegung kommen. Wie Football London meldet, hat sich der 18 Jahre alte Außenstürmer dazu entschlossen, keinen neuen Vertrag bei Arsenal zu unterschreiben, sondern einen Wechsel anzustreben.

Gespräche über eine Verlängerung des noch bis 2020 datierten Kontraktes hatten die Gunners Mitte Mai begonnen. Amaechi sei nun aber sauer über seine Nichtberücksichtigung im Kader des Europa-League-Endspiels gegen den (1:4) und wolle als Konsequenz daraus Arsenal verlassen.

In Baku hatte Cheftrainer Unai Emery lieber den dritten Torhüter Dejan Iliev in sein Aufgebot berufen als Amaechi - und dies, obwohl zwölf Spieler auf der Bank Platz nehmen durften. Neben Bayern München sollen spanische Klubs Interesse an dem Offensivspieler zeigen. Seine mögliche Ablöse wird auf zehn Millionen Euro geschätzt.